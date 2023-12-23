تدهور الحالة الصحية لوالدة لطيفة.. دخلت العناية المركزة وسط دعوات بالشفاء

MENAFN - Youm7) طالبت النجمة لطيفة جمهورها بالدعاء لوالدتها، بعدما دخلت العناية المركزة بأحد المستشفيات بسبب تدهور الحالة الصحية، ومناشدة كل من يحبها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وقالت مؤخرًا الفنانة لطيفة، خلال مداخلة لها ببرنامج "كلام في السياسة": "أنتم لا تتحدثون في السياسة فقط، لكنكم تتحدثون في وجداننا وحياتنا وروحنا ومستقبل أبنائنا وعن مصر التي حمت الجميع".

وأضافت "لطيفة"، خلال المداخلة مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز": "أعيش في مصر منذ 30 سنة، وأريد أن أقول لكل مصري ومصرية أن يفتخروا ببلدهم، و75% من أهلي يعيشون معي في مصر".

وتابعت لطيفة: "البلد دي ربنا حاميها ومحافظ عليها بناسها والانتماء ثم الانتماء"، وأيدها الإعلامي أحمد الطاهري في حديثها قائلا: "القيادة السياسية في مصر سابقة الزمن ورأت ما لم يرَه كثيرون منذ فترة طويلة، وأهلنا وأحبابنا في تونس يخوضون مواجهات كثيرة لانتزاع تونس في الظلام".

وقالت لطيفة: "لن يستطيعوا اختطاف تونس، لأن الشعب التونسي عنيد وواعٍ ومثقف، ولن أنسى اليوم الذي غنيت فيه أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو يوم مهم جدا في حياتي، ولن أنسى ما حدث في عامي 2011 و2012 وتعبنا وقلقنا وخوفنا على مصر".

واختتمت لطيفة حديثها قائلة: "كبرت وتعلمت في مصر، وشعبها وإعلامها وناسها وقيادتها احتضنوني وأوصلوني إلى ما أنا عليه الآن، وعِشت أسعد أيام حياتي في مصر".

وكانت الفنانة التونسية لطيفة، قد غنت في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أثناء احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة في التجمع الخامس، حيث قدمت عرضا بعنوان "المصرية"، وهي من كلمات هشام سيلمان ومحمد إبراهيم، ومن ألحان الفنان محمد رحيم، وتوزيع مينو، وكان ذلك 30 مارس 2019