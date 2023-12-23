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المخرج رؤوف السيد: أبطال الحريفة تدربوا 3 أشهر على لعب الكرة

12/23/2023 2:27:52 PM
(MENAFN- Youm7) كشف المخرج رؤوف السيد عن خضوع أبطال فيلم "الحريفة " إلى تدريب لمدة ثلاثة شهور على لعب الكرة من أجل حماية أنفسهم من الإصابة أثناء التصوير، مضيفًا في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن التدريب كان هدفه الوصول إلى حالة من التناغم والهارموني بين الممثلين أثناء التصوير.



وأشار رؤوف إلى أنه واجه بعض التحديات أثناء تصوير الفيلم بسبب حرصه على تصوير المشاهد في ملاعب حقيقية في الزاوية الحمراء وغيرها من المناطق، مؤكدًا أنه يراهن على ظهور كل الأبطال بشكل مختلف، كما يراهن على أن يكون أحمد حسام ميدو مفاجأة الفيلم في أول أعماله السينمائية.



وكان الإعلان الرسمي لفيلم "الحريفة " قد حقق نسب مشاهدة مرتفعة، وذلك بعد طرحه بساعات عبر صفحات الشركة المنتجة والمخرج رؤوف السيد على مواقع التواصل الاجتماعي.



ويخوض رؤوف السيد تجربته السينمائية الأولى، حيث بدأ حياته المهنية كمساعد مخرج لعدد من المخرجين العالميين منهم مايكل بي في فيلم "ترانسفورمرز" والذي تم تصوير بعض من مشاهده في مصر، من إنتاج المخرج العالمي ستيفن سبيلبيرغ، وشارك في بطولته شيا لابوف وميجان فوكس، والمخرج دوج ليمان في فيلم "فاير جيم" بطولة شون بن وناعومي واتس ونوح إمريش.



‎تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.



فيلم "الحريفة" من المقرر طرحه يوم 4 يناير في دور العرض المصرية و11 يناير بالدول العربية، وهو من بطولة نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرين، مع ظهور خاص لبيومي فؤاد وشريف الدسوقي، ونجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، من إنتاج "تي فيجن" طارق الجنايني، تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.
















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