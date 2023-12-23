استقبل 2024 بطاقة إيجابية.. 7 نباتات تجلب لك الحظ السعيد في العام الجديد

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- Youm7) تجلب النباتات الطاقة الإيجابية إلى حياتك ومنزلك، كما أنها قادرة على تقليل التوتر والقلق وتجعلك تشعر بالسعادة، لذلك استقبل العام الجديد بطاقة إيجابية، ووفقًا لموقع "homedit" نقدم لك 7 نباتات ستجلب لك الحظ السعيد في العام الجديد. - شجرة المال
تشير شجرة المال إلى الحظ الجيد، فإذا كنت تريد أن تكسب المال فقم بإحضار هذا النبات إلى منزلك، حيث تحتاج شجرة المال إلى الضوء الساطع غير المباشر وتتحمل أيضًا الإضاءة الخافتة لفترات طويلة، كما أنها تحتاج إلى الماء مرة واحدة كل أسبوع أو أسبوعين.
شجرة المال
- نبات اليشم
يعتبر أصل نبات اليشم في موزمبيق وجنوب أفريقيا، ويمكن أن يجلب لك الحظ عندما تضعه عند مدخل منزلك، ومن مميزاته إنه يجلب لك الثروة والرخاء، ولكن احذر أن تضعه في الحمام أو غرفة النوم لأنهما يقللان من إيجابيته.
يتم وضع نبات اليشم في ضوء ساطع غير مباشر لمدة ست ساعات يومياً، ولا تقوم بري النبات إلا عندما تصبح التربة جافة، لأن كثرة الري يؤدي إلى تعفن الجذور.
نبات اليشم
- نبات الفيكس يوجد هذا النبات في جنوب شرق آسيا ومن السهل نموه، وينمو في الأماكن التي تحتوي على الضوء الطبيعي، ويزدهر في البيئات الدافئة والرطبة، ويتحمل درجات الحرارة المنخفضة، قم بري هذا النبات عندما توجد تربة جافة ورش أوراقه بزجاجة رذاذ.
نبات الفيكس
- نبات الثعبان
يطلق على هذا النبات أيضاً اسم لسان الأم، وأوراقه تشبه السيف، أثبتت دراسة قامت بها وكالة ناسا أن هذا النبات قادر على امتصاص السموم من الهواء ويساعد على تنقيته، ويعمل نبات الثعبان على حماية المنزل من الطاقة السيئة وجذب الثروة، وينمو في ضوء الشمس ويعيش في جميع ظروف الإضاءة ويحتاج إلى الماء في فترة ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع.
نبات الثعبان - تين المطاط
يناسب تين المطاط الذين يرغبون في تحقيق النمو الشخصي في العام الجديد، ويشير تين المطاط إلى الثروة والسعادة، كما ينمو تين المطاط في الضوء الساطع غير المباشر ويتحمل ظروف الإضاءة الخافتة لموسم واحد، ويتم ريه عندما توجد تربة جافة، كما يتم رش أوراقه كل أسبوعين ليمتص الضوء.
تين المطاط
- نبات البوثوس
يجلب هذا النبات الإيجابية والثروة، ومن السهل عليك عنايته، ويوضع هذا النبات أعلى الخزانات وفي الزوايا، كما ينمو هذا النبات في البيئات الدافئة وأشعة الشمس الساطعة غير المباشرة، ويتم ري هذا النبات عندما تتوفر تربة جافة.
البوثوس
- نبات زئبق السلام
يعتبر نبات زئبق السلام من أمريكا الجنوبية والوسطى وهو نبات استوائي، وأوراقه خضراء لامعة وأزهاره بيضاء طويلة، ويقوم هذا النبات بإزالة سموم الهواء وتعزيز السلام.
زئبق السلام ينمو زئبق السلام في ضوء الشمس الجزئي غير المباشر وكمية معتدلة من الماء، و عندما يجف الجزء العلوي من التربة قم بري هذا النبات.
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