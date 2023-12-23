استقبل 2024 بطاقة إيجابية.. 7 نباتات تجلب لك الحظ السعيد في العام الجديد

MENAFN - Youm7) تجلب النباتات الطاقة الإيجابية إلى حياتك ومنزلك، كما أنها قادرة على تقليل التوتر والقلق وتجعلك تشعر بالسعادة، لذلك استقبل العام الجديد بطاقة إيجابية، ووفقًا لموقع "homedit" نقدم لك 7 نباتات ستجلب لك الحظ السعيد في العام الجديد. - شجرة المال

تشير شجرة المال إلى الحظ الجيد، فإذا كنت تريد أن تكسب المال فقم بإحضار هذا النبات إلى منزلك، حيث تحتاج شجرة المال إلى الضوء الساطع غير المباشر وتتحمل أيضًا الإضاءة الخافتة لفترات طويلة، كما أنها تحتاج إلى الماء مرة واحدة كل أسبوع أو أسبوعين.





شجرة المال- نبات اليشم

يعتبر أصل نبات اليشم في موزمبيق وجنوب أفريقيا، ويمكن أن يجلب لك الحظ عندما تضعه عند مدخل منزلك، ومن مميزاته إنه يجلب لك الثروة والرخاء، ولكن احذر أن تضعه في الحمام أو غرفة النوم لأنهما يقللان من إيجابيته.

يتم وضع نبات اليشم في ضوء ساطع غير مباشر لمدة ست ساعات يومياً، ولا تقوم بري النبات إلا عندما تصبح التربة جافة، لأن كثرة الري يؤدي إلى تعفن الجذور.نبات اليشم- نبات الفيكس يوجد هذا النبات في جنوب شرق آسيا ومن السهل نموه، وينمو في الأماكن التي تحتوي على الضوء الطبيعي، ويزدهر في البيئات الدافئة والرطبة، ويتحمل درجات الحرارة المنخفضة، قم بري هذا النبات عندما توجد تربة جافة ورش أوراقه بزجاجة رذاذ.نبات الفيكس- نبات الثعبان

يطلق على هذا النبات أيضاً اسم لسان الأم، وأوراقه تشبه السيف، أثبتت دراسة قامت بها وكالة ناسا أن هذا النبات قادر على امتصاص السموم من الهواء ويساعد على تنقيته، ويعمل نبات الثعبان على حماية المنزل من الطاقة السيئة وجذب الثروة، وينمو في ضوء الشمس ويعيش في جميع ظروف الإضاءة ويحتاج إلى الماء في فترة ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع.





نبات الثعبان - تين المطاط يناسب تين المطاط الذين يرغبون في تحقيق النمو الشخصي في العام الجديد، ويشير تين المطاط إلى الثروة والسعادة، كما ينمو تين المطاط في الضوء الساطع غير المباشر ويتحمل ظروف الإضاءة الخافتة لموسم واحد، ويتم ريه عندما توجد تربة جافة، كما يتم رش أوراقه كل أسبوعين ليمتص الضوء.تين المطاط- نبات البوثوسيجلب هذا النبات الإيجابية والثروة، ومن السهل عليك عنايته، ويوضع هذا النبات أعلى الخزانات وفي الزوايا، كما ينمو هذا النبات في البيئات الدافئة وأشعة الشمس الساطعة غير المباشرة، ويتم ري هذا النبات عندما تتوفر تربة جافة.البوثوس- نبات زئبق السلام

يعتبر نبات زئبق السلام من أمريكا الجنوبية والوسطى وهو نبات استوائي، وأوراقه خضراء لامعة وأزهاره بيضاء طويلة، ويقوم هذا النبات بإزالة سموم الهواء وتعزيز السلام.

زئبق السلام ينمو زئبق السلام في ضوء الشمس الجزئي غير المباشر وكمية معتدلة من الماء، و عندما يجف الجزء العلوي من التربة قم بري هذا النبات.