قبل الامتحانات.. اعرف إزاى تدعم طفلك وتشجعه على المذاكرة

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- Youm7) مع اقتراب موعد الامتحانات يعيش الطلاب حالة من التوتر والقلق قد تعيق تركيزهم وأدائهم فى المذاكرة، وهنا يعد تشجيع طفلك على إيجاد الدافع بطريقة إيجابية أمرًا مهمًا لبناء عادات تدوم، خاصة أن إجبار طفلك على القيام بالعمل يمكن أن يجعله يشعر بالاستياء من وقت الواجب المنزلي. وفى السطور التالية نقدم نصائح للتعامل مع الطفل قبل فترة الامتحانات وتشجيعه على المذاكرة وفقا لما ذكره موقع oxfordlearning
-اكتشف المانع
قد يكون طفلك غير متحمس للدراسة لعدد من الأسباب، سيساعدك العثور على جذر المشكلة فى أداء الواجب المنزلى ويساعدك أنت وطفلك على وضع خطة للتغلب على العوائق التى تمنعه من أداء واجباته المدرسية.
- اجعل وقت الواجب المنزلى أسهل
اجعل وقت الدراسة سهلاً قدر الإمكان لطفلك من خلال تزويده بكل ما يلزم لإنجاز العمل:
-مساحة هادئة: ابحث عن مساحة هادئة وخالية من التشتيت لطفلك للدراسة.
-الطعام والشراب: إذا كان طفلك جائعاً، فقد يكون من الصعب التركيز على العمل. امنح طفلك وجبة خفيفة قبل جلسة الدراسة والكثير من الماء لضمان قدرته على الاستمرار فى التركيز.
-الأدوات الصحيحة: تأكد من سهولة الوصول إلى أقلام الرصاص والممحاة والآلة الحاسبة وغيرها من الأدوات المهمة حتى لا يضيع الوقت فى محأولة العثور عليها.
- قم بإعداد خطة
وجود خطة دراسية قوية سيساعد فى إبقاء طفلك على المسار الصحيح، اجلس مع طفلك وضع خطة لأداء واجباته المدرسية كل ليلة، إن تضمين طفلك فى العملية سيساعد فى إبقائه منخرطًا :
يجب أن تتضمن خطتك ما يلي
- متى يجب القيام بالواجب المنزلى كل يوم؟
-كم من الوقت يجب أن يقضيه فى أداء واجباته المدرسية؟
-كم مرة تأخذ فترات راحة وإلى متى؟
- إنشاء نظام المكافآت
قم ببناء نظام مكافآت مع طفلك حتى يكون لديه شيء يتطلع إليه بمجرد انتهاء وقت الدراسة وهو المفتاح للبقاء متحفزًا أثناء الدراسة يمكن أن تكون المكافآت بسيطة مثل مشاهدة التلفزيون بمجرد الانتهاء من الواجب المنزلى.
- الحد من التوتر
إذا كان طفلك يعانى من التوتر، فقد يجد صعوبة فى الدراسة، أو حتى يجد الدافع للبدء فى المقام الأول ساعد طفلك على تخفيف التوتر من خلال قضاء الوقت معه وتشجيع المحادثات حول الأفكار والمشاعر.
- التركيز على التعلم بدلاً من الأداء
بدلًا من التركيز بشكل أساسى على الدرجات، احتفل بالمراحل المتعلقة بالتعلم سواء كانت الكبيرة أو الصغيرة.
فلا تحتفل فقط بنجاحه في الامتحان وإنما عندما ينجح طفلك فى حل مسألة حسابية صعبة، أو ينجز المرحلة الأولى من نشاط ما، عند تحويل التركيز إلى التعلم، يمكن لطفلك أن يجد المزيد من المتعة فى إنجاز العمل، مما يساعد على تعزيز الدافع.
- شجع طفلك على وضع أهداف صغيرة
شجع طفلك على وضع أهداف دراسية صغيرة وقابلة للتحقيق بناءً على ما يجب إنجازه إن تحديد الأهداف يمنح طفلك توجيهات واضحة لما يجب القيام به، ويعزز الثقة عندما يحقق هذه الأهداف.
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