قبل الامتحانات.. اعرف إزاى تدعم طفلك وتشجعه على المذاكرة

MENAFN - Youm7) مع اقتراب موعد الامتحانات يعيش الطلاب حالة من التوتر والقلق قد تعيق تركيزهم وأدائهم فى المذاكرة، وهنا يعد تشجيع طفلك على إيجاد الدافع بطريقة إيجابية أمرًا مهمًا لبناء عادات تدوم، خاصة أن إجبار طفلك على القيام بالعمل يمكن أن يجعله يشعر بالاستياء من وقت الواجب المنزلي. وفى السطور التالية نقدم نصائح للتعامل مع الطفل قبل فترة الامتحانات وتشجيعه على المذاكرة وفقا لما ذكره موقع oxfordlearning







-اكتشف المانع

قد يكون طفلك غير متحمس للدراسة لعدد من الأسباب، سيساعدك العثور على جذر المشكلة فى أداء الواجب المنزلى ويساعدك أنت وطفلك على وضع خطة للتغلب على العوائق التى تمنعه ​​من أداء واجباته المدرسية.

- اجعل وقت الواجب المنزلى أسهل

اجعل وقت الدراسة سهلاً قدر الإمكان لطفلك من خلال تزويده بكل ما يلزم لإنجاز العمل:

-مساحة هادئة: ابحث عن مساحة هادئة وخالية من التشتيت لطفلك للدراسة.

-الطعام والشراب: إذا كان طفلك جائعاً، فقد يكون من الصعب التركيز على العمل. امنح طفلك وجبة خفيفة قبل جلسة الدراسة والكثير من الماء لضمان قدرته على الاستمرار فى التركيز.

-الأدوات الصحيحة: تأكد من سهولة الوصول إلى أقلام الرصاص والممحاة والآلة الحاسبة وغيرها من الأدوات المهمة حتى لا يضيع الوقت فى محأولة العثور عليها.







- قم بإعداد خطة

وجود خطة دراسية قوية سيساعد فى إبقاء طفلك على المسار الصحيح، اجلس مع طفلك وضع خطة لأداء واجباته المدرسية كل ليلة، إن تضمين طفلك فى العملية سيساعد فى إبقائه منخرطًا :

يجب أن تتضمن خطتك ما يلي

- متى يجب القيام بالواجب المنزلى كل يوم؟

-كم من الوقت يجب أن يقضيه فى أداء واجباته المدرسية؟

-كم مرة تأخذ فترات راحة وإلى متى؟

- إنشاء نظام المكافآت

قم ببناء نظام مكافآت مع طفلك حتى يكون لديه شيء يتطلع إليه بمجرد انتهاء وقت الدراسة وهو المفتاح للبقاء متحفزًا أثناء الدراسة يمكن أن تكون المكافآت بسيطة مثل مشاهدة التلفزيون بمجرد الانتهاء من الواجب المنزلى.







- الحد من التوتر

إذا كان طفلك يعانى من التوتر، فقد يجد صعوبة فى الدراسة، أو حتى يجد الدافع للبدء فى المقام الأول ساعد طفلك على تخفيف التوتر من خلال قضاء الوقت معه وتشجيع المحادثات حول الأفكار والمشاعر.

- التركيز على التعلم بدلاً من الأداء

بدلًا من التركيز بشكل أساسى على الدرجات، احتفل بالمراحل المتعلقة بالتعلم سواء كانت الكبيرة أو الصغيرة.

فلا تحتفل فقط بنجاحه في الامتحان وإنما عندما ينجح طفلك فى حل مسألة حسابية صعبة، أو ينجز المرحلة الأولى من نشاط ما، عند تحويل التركيز إلى التعلم، يمكن لطفلك أن يجد المزيد من المتعة فى إنجاز العمل، مما يساعد على تعزيز الدافع.

- شجع طفلك على وضع أهداف صغيرة

شجع طفلك على وضع أهداف دراسية صغيرة وقابلة للتحقيق بناءً على ما يجب إنجازه إن تحديد الأهداف يمنح طفلك توجيهات واضحة لما يجب القيام به، ويعزز الثقة عندما يحقق هذه الأهداف.