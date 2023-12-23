حسب جسمك اعرفى ستايل اللبس المناسب ليكى.. ابرزى جمالك وداري الديفوهات

MENAFN - Youm7) تحتار السيدات دائمًا في اختيار ستايل اللبس المناسب لهن والذى يعتمد بشكل كبير على شكل الجسم والطول، لذلك يجب أن تعرفى شكل جسمك، وحسب ما ذكره موقع gabriellearruda فهناك أشكال الجسم المختلفة هي:

- شكل الجسم المستدير

- شكل الجسم الكمثرى

- شكل الجسم المثلث المقلوب

- شكل الجسم المستطيل

- شكل الجسم الساعة الرملية



وإليكِ ستايل اللبس المناسب لشكل جسمك: 1:شكل الجسم المثلث المقلوب مثل "أنجلينا جولي"انجلينا جولى

شكل الجسم الأنثوي المثلث المقلوب، وهو شكل الجسم الذي يكون أكتافه أوسع من الوركين، عادةً ما يكون شكل جسمك مثلثًا مقلوبًا إذا كنت لديكِ نصفًا علويًا أكبر من الجزء السفلي، وأكتافك أوسع من الوركين. من المحتمل أيضًا أنه ليس لديك الكثير من التحديد بين الخصر والوركين. يتمتع المشاهير مثل أنجلينا جولي وديمي مور ورينيه زيلويجر بجسم مثلث مقلوب.

إذا كان جسمك بهذا الشكل تجنبي خطوط العنق مثل رقبة القارب أو باردو، والأشرطة الكبيرة، والقمصان ذات الرقبة الرسن، وأطواق الشال الكبيرة، والأنماط الأكبر في النصف العلوي، وبدلًا من ذلك، اختاري العناصر التي تبرز نصفك السفلي مثل التنورة على شكل حرف A أو البنطلون واسع الساق.

أفضل بنطال جينز يناسب شكل الجسم المثلث المقلوب هو بنطال الجينز "البوى فريند".

2: شكل الجسم المستطيل مثل "كيت هدسون"كيت هدسون

مع شكل الجسم المستطيل، ترتدي نفس الحجم في الجزء العلوي والسفلي، وليس لديك محيط خصر محدد بشكل مفرط، ولديك خط كتف وأرداف مستقيمة، ويسمى أيضًا شكل الجسم "الرياضي". والمشاهير مثل كيت هدسون وجوينيث بالترو لديهم هذا الشكل الأنثوي.

إذا كنتِ من صاحبات هذا الجسم تعتبر الأحزمة حول خصرك والسراويل متوسطة الخصر والسترات ذات الأحزمة كلها خيارات رائعة، وفي المقابل، يجب عليك تجنب الصور الظلية العمودية للغاية، مثل السترة المستقيمة مع البنطلون المستقيم الذي سيعطيك القليل من التعريف يمكن أن تساعدك الأقمشة الناعمة، لأنها تبدو رائعة مع الحزام ويمكن أن تجذب انتباهك إلى "خصرك".

يمكنك أن ترتدي ملابس فضفاضة أو ملائمة لقوامك، وفي الواقع يمكن للسراويل الملائمة للجسم في بعض الأحيان أن تسلط الضوء على منحنياتك من المحتمل أن يكون الجينز متوسط ​​الارتفاع هو أفضل لك لأنه سيساعد على إبراز خصرك بشكل أكبر، ولا تخافي من ربط الجينز بحزام لإضافة المزيد من التركيز على خصرك.

3: شكل الجسم الكمثرى مثل "كيم كاردشيان"كيم كاردشيان

الجسم على شكل كمثرى أو شكل الجسم "المثلث العادي"

يعني أن يكون لديك وركين أوسع ونصف علوي أصغر. يتم تحديد الجسم المثلث أو الكمثري من خلال النصف السفلي الأوسع، لذلك من المحتمل أن يكون لديك وركين وفخذين أوسع ونصف علوي أصغر، والمشاهير مثل كيم كارداشيان وجي لو لديهن أجسام على شكل كمثرى.

بالنسبة لشكل الجسم هذا، عليك أن تلفتِ الانتباه إلى نصفك العلوي يمكنك القيام بذلك عن طريق اختيار المطبوعات أو الألوان الأكثر إشراقًا للنصف العلوي خطوط العنق الأوسع مثل خطوط العنق على شكل قارب وخطوط العنق على شكل قلب تعمل على توسيع الكتفين.

وإذا كنتِ تريدين ارتداء تيشيرتات أو قمصان بالطول المناسب يجب أن تصل قمصانك إلى أوسع جزء من الوركين فقط، وتجنب القمصان الطويلة جدًا والقمصان القصيرة جدًا.

يمكنك أيضًا استخدام الألوان الداكنة في النصف السفلي لتنحيف الوركين قليلًا.

4: شكل الجسم الساعة الرملية مثل" مارلين مونرو"مارلين مونرو

شيتم تحديد شكل الجسم على شكل الساعة الرملية من خلال الحصول على عرض متساوٍ في الكتفين والوركين وخصر أصغر ومحدد.

يتم تحديد شكل الساعة الرملية من خلال تساوي حجم الوركين والكتفين مع تحديد الخصر بشكل جيد، يشتهر النجمات مثل بيونسيه وديتا فون تيز بشكل الساعة الرملية. ومع ذلك، مارلين مونرو هي شخصية الساعة الرملية الأكثر شهرة هناك.

مع شكل الساعة الرملية، عليك تجنب الملابس عديمة الشكل أو الفضفاضة التي من شأنها أن تطغى على هيكلك ويمكن أن تبدو متكتلة.

يمكنك اختيار الياقة على شكل قارب أو الرقبة الواسعة وتجنب القمصان ذات الرقبة العالية مثل الياقة المدورة، يجب عليك أيضًا البحث عن السراويل ذات الجيوب المائلة بدلًا من الجيوب الداخلية لأنها لن تشد الوركين كثيرًا .

تعتبر القمصان البيبلوم أو الفساتين ذات الخصر الإمبراطوري أيضًا خيارات رائعة لأنها تسلط الضوء على نقاط قوتك.

5: شكل الجسم مستدير

شكل الجسم المستدير، المعروف أيضًا باسم شكل جسم التفاحة الذي يتميز بنصف علوي أوسع وبدون خصر محدد وأرجل نحيفة

يعرف شكل الجسم المستدير، المعروف أيضًا باسم شكل جسم التفاحة، بجزء علوي أكبر من الجزء السفلي من الجسم دون وجود محيط خصر محدد، يتميز شكل الجسم هذا بخصر نحيف وأرجل رائعة ولكنه يفتقر إلى التحديد من الوركين إلى أعلى.

حافظي على قمصانك وستراتك أكثر انسيابية وبساطة

فأنتِ لا ترغبين في الحصول على تفاصيل أو زخارف على الكتف تجذب الكثير من الاهتمام. أنت تريدي الحصول على مظهر متوازن، وهذا يعني أن القمصان والسترات مناسبة ومصممة بشكل جيد وليست ضيقة.

بالنسبة للفساتين، عليك تجنب الفساتين الضيقة واختيار الفساتين الضيقة التي تصل إلى ما فوق الركبة، تتناسب التنانير الضيقة أيضًا بشكل جيد مع الجزء العلوي الفضفاض.

الجينز المناسب لنوع جسمك هو الجينز ذو الساق المستقيمة، لأنه يسلط الضوء على ساقيك، بينما يحدد خصرك أيضًا بشكل أكبر. لتحقيق التوازن بين الملابس غير الرسمية، اختاري بليزر أو سترة فضفاضة. نظرًا لأنك تفتقدين تحديد الخصر، فإن القطعتين الضيقتين في الأعلى والأسفل ستشعرانك بعدم التوازن والثقل العلوي.