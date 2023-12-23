حسب جسمك اعرفى ستايل اللبس المناسب ليكى.. ابرزى جمالك وداري الديفوهات

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- Youm7) تحتار السيدات دائمًا في اختيار ستايل اللبس المناسب لهن والذى يعتمد بشكل كبير على شكل الجسم والطول، لذلك يجب أن تعرفى شكل جسمك، وحسب ما ذكره موقع gabriellearruda فهناك أشكال الجسم المختلفة هي:
- شكل الجسم المستدير
- شكل الجسم الكمثرى
- شكل الجسم المثلث المقلوب
- شكل الجسم المستطيل
- شكل الجسم الساعة الرملية
وإليكِ ستايل اللبس المناسب لشكل جسمك: 1:شكل الجسم المثلث المقلوب مثل "أنجلينا جولي"
انجلينا جولى
شكل الجسم الأنثوي المثلث المقلوب، وهو شكل الجسم الذي يكون أكتافه أوسع من الوركين، عادةً ما يكون شكل جسمك مثلثًا مقلوبًا إذا كنت لديكِ نصفًا علويًا أكبر من الجزء السفلي، وأكتافك أوسع من الوركين. من المحتمل أيضًا أنه ليس لديك الكثير من التحديد بين الخصر والوركين. يتمتع المشاهير مثل أنجلينا جولي وديمي مور ورينيه زيلويجر بجسم مثلث مقلوب.
إذا كان جسمك بهذا الشكل تجنبي خطوط العنق مثل رقبة القارب أو باردو، والأشرطة الكبيرة، والقمصان ذات الرقبة الرسن، وأطواق الشال الكبيرة، والأنماط الأكبر في النصف العلوي، وبدلًا من ذلك، اختاري العناصر التي تبرز نصفك السفلي مثل التنورة على شكل حرف A أو البنطلون واسع الساق.
أفضل بنطال جينز يناسب شكل الجسم المثلث المقلوب هو بنطال الجينز "البوى فريند".
2: شكل الجسم المستطيل مثل "كيت هدسون"
كيت هدسون
مع شكل الجسم المستطيل، ترتدي نفس الحجم في الجزء العلوي والسفلي، وليس لديك محيط خصر محدد بشكل مفرط، ولديك خط كتف وأرداف مستقيمة، ويسمى أيضًا شكل الجسم "الرياضي". والمشاهير مثل كيت هدسون وجوينيث بالترو لديهم هذا الشكل الأنثوي.
إذا كنتِ من صاحبات هذا الجسم تعتبر الأحزمة حول خصرك والسراويل متوسطة الخصر والسترات ذات الأحزمة كلها خيارات رائعة، وفي المقابل، يجب عليك تجنب الصور الظلية العمودية للغاية، مثل السترة المستقيمة مع البنطلون المستقيم الذي سيعطيك القليل من التعريف يمكن أن تساعدك الأقمشة الناعمة، لأنها تبدو رائعة مع الحزام ويمكن أن تجذب انتباهك إلى "خصرك".
يمكنك أن ترتدي ملابس فضفاضة أو ملائمة لقوامك، وفي الواقع يمكن للسراويل الملائمة للجسم في بعض الأحيان أن تسلط الضوء على منحنياتك من المحتمل أن يكون الجينز متوسط الارتفاع هو أفضل لك لأنه سيساعد على إبراز خصرك بشكل أكبر، ولا تخافي من ربط الجينز بحزام لإضافة المزيد من التركيز على خصرك.
3: شكل الجسم الكمثرى مثل "كيم كاردشيان"
كيم كاردشيان
الجسم على شكل كمثرى أو شكل الجسم "المثلث العادي"
يعني أن يكون لديك وركين أوسع ونصف علوي أصغر. يتم تحديد الجسم المثلث أو الكمثري من خلال النصف السفلي الأوسع، لذلك من المحتمل أن يكون لديك وركين وفخذين أوسع ونصف علوي أصغر، والمشاهير مثل كيم كارداشيان وجي لو لديهن أجسام على شكل كمثرى.
بالنسبة لشكل الجسم هذا، عليك أن تلفتِ الانتباه إلى نصفك العلوي يمكنك القيام بذلك عن طريق اختيار المطبوعات أو الألوان الأكثر إشراقًا للنصف العلوي خطوط العنق الأوسع مثل خطوط العنق على شكل قارب وخطوط العنق على شكل قلب تعمل على توسيع الكتفين.
وإذا كنتِ تريدين ارتداء تيشيرتات أو قمصان بالطول المناسب يجب أن تصل قمصانك إلى أوسع جزء من الوركين فقط، وتجنب القمصان الطويلة جدًا والقمصان القصيرة جدًا.
يمكنك أيضًا استخدام الألوان الداكنة في النصف السفلي لتنحيف الوركين قليلًا.
4: شكل الجسم الساعة الرملية مثل" مارلين مونرو"
مارلين مونرو
شيتم تحديد شكل الجسم على شكل الساعة الرملية من خلال الحصول على عرض متساوٍ في الكتفين والوركين وخصر أصغر ومحدد.
يتم تحديد شكل الساعة الرملية من خلال تساوي حجم الوركين والكتفين مع تحديد الخصر بشكل جيد، يشتهر النجمات مثل بيونسيه وديتا فون تيز بشكل الساعة الرملية. ومع ذلك، مارلين مونرو هي شخصية الساعة الرملية الأكثر شهرة هناك.
مع شكل الساعة الرملية، عليك تجنب الملابس عديمة الشكل أو الفضفاضة التي من شأنها أن تطغى على هيكلك ويمكن أن تبدو متكتلة.
يمكنك اختيار الياقة على شكل قارب أو الرقبة الواسعة وتجنب القمصان ذات الرقبة العالية مثل الياقة المدورة، يجب عليك أيضًا البحث عن السراويل ذات الجيوب المائلة بدلًا من الجيوب الداخلية لأنها لن تشد الوركين كثيرًا .
تعتبر القمصان البيبلوم أو الفساتين ذات الخصر الإمبراطوري أيضًا خيارات رائعة لأنها تسلط الضوء على نقاط قوتك.
5: شكل الجسم مستدير
شكل الجسم المستدير، المعروف أيضًا باسم شكل جسم التفاحة الذي يتميز بنصف علوي أوسع وبدون خصر محدد وأرجل نحيفة
يعرف شكل الجسم المستدير، المعروف أيضًا باسم شكل جسم التفاحة، بجزء علوي أكبر من الجزء السفلي من الجسم دون وجود محيط خصر محدد، يتميز شكل الجسم هذا بخصر نحيف وأرجل رائعة ولكنه يفتقر إلى التحديد من الوركين إلى أعلى.
حافظي على قمصانك وستراتك أكثر انسيابية وبساطة
فأنتِ لا ترغبين في الحصول على تفاصيل أو زخارف على الكتف تجذب الكثير من الاهتمام. أنت تريدي الحصول على مظهر متوازن، وهذا يعني أن القمصان والسترات مناسبة ومصممة بشكل جيد وليست ضيقة.
بالنسبة للفساتين، عليك تجنب الفساتين الضيقة واختيار الفساتين الضيقة التي تصل إلى ما فوق الركبة، تتناسب التنانير الضيقة أيضًا بشكل جيد مع الجزء العلوي الفضفاض.
الجينز المناسب لنوع جسمك هو الجينز ذو الساق المستقيمة، لأنه يسلط الضوء على ساقيك، بينما يحدد خصرك أيضًا بشكل أكبر. لتحقيق التوازن بين الملابس غير الرسمية، اختاري بليزر أو سترة فضفاضة. نظرًا لأنك تفتقدين تحديد الخصر، فإن القطعتين الضيقتين في الأعلى والأسفل ستشعرانك بعدم التوازن والثقل العلوي.
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