صاحبة أكبر شفاه في العالم: بعشق عمليات التجميل وأبحث عن الحب

(MENAFN
- Youm7) "مهووسة بعمليات التجميل"، هى البلوجر البلغارية أندريا إيفانوفا التي تبلغ من العمر 26 عامًا، والتى أنفقت حوالي 19 ألف جنيه إسترليني على عمليات التجميل للحصول على "أكبر شفاه في العالم" وتقوم بذلك مع بداية كل عام.
وحسب ما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية فإن أندريا إيفانوفا تنشر على السوشيال ميديا صور وفيديوهات لها بعد عمليات التجميل والتي تظهر شفتيها بشكل كبير وأطلقوا عليها أكبر شفاه في العالم ولكن عائلتها لا توافق على ذلك.
وبينما كانت حريصة على إظهار شفتيها لأول مرة، والتي كلفتها ما يقدر بنحو 19000 جنيه إسترليني إجمالاً، كما وضحت أنها حريصة على العثور على شريك حياة، على الرغم من أنها كافحت من أجل ذلك، لكنها لن تقبل شخصًا إلا إذا كان مرتاحًا لمظهرها المذهل.
وأوضحت: "إنهم يعتقدون أن شيئًا سيئًا سيحدث لي، وأن جميع إجراءات التجميل قد تؤدي إلى عواقب وخيمة في المستقبل".
تتصدر أندريا إيفانوفا عناوين الأخبار بانتظام بسبب مظهرها، وقالت "أنا شخص بالغ وأقرر ما سأفعله بجسدي في كل عام، أقوم بتقديم مواد حشو جديدة
هدية لنفسي، أعطي نفسي حقنًا جديدة من حمض الهيالورونيك لعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة أحب أن أظهر فى العام الجديد مع العديد من الإجراءات والحشوات الجديدة."
وتخطط أندريا، التي بدأت تحولها في عام 2018، لقضاء موسم الأعياد محاطًا بالأصدقاء والعائلة في تناول الكثير من الطعام، وتريد الآن تحقيق الرقم القياسي العالمي لأكبر خدود.
"وقالت أعشق إجراء العمليات التجميلية لوجهي، فهو نشاطي المفضل وأنا متحمسة جدًا للقيام بالمزيد.
اعترفت أندريا
بمشاكل في حياتها العاطفية نتيجة لمظهرها غير التقليدي وكشفت إنستجرام سابقًا عما تبحث عنه قائلة إنها لن تقبل إلا شخصًا يتقبلها كما تبدو.
وأضافت"سوف أشعر بالسوء أو الإهانة، لذلك سأضطر بعد ذلك إلى البحث عن شريك جديد لن يعيقه مظهري، أود أن أقع في الحب بجنون وصدق وأن ألتقي بالشريك المناسب لي، لأن الحب هو أجمل شيء في هذا العالم".
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