صاحبة أكبر شفاه في العالم: بعشق عمليات التجميل وأبحث عن الحب

MENAFN - Youm7) "مهووسة بعمليات التجميل"، هى البلوجر البلغارية أندريا إيفانوفا التي تبلغ من العمر 26 عامًا، والتى أنفقت حوالي 19 ألف جنيه إسترليني على عمليات التجميل للحصول على "أكبر شفاه في العالم" وتقوم بذلك مع بداية كل عام.

وحسب ما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية فإن أندريا إيفانوفا تنشر على السوشيال ميديا صور وفيديوهات لها بعد عمليات التجميل والتي تظهر شفتيها بشكل كبير وأطلقوا عليها أكبر شفاه في العالم ولكن عائلتها لا توافق على ذلك.





وبينما كانت حريصة على إظهار شفتيها لأول مرة، والتي كلفتها ما يقدر بنحو 19000 جنيه إسترليني إجمالاً، كما وضحت أنها حريصة على العثور على شريك حياة، على الرغم من أنها كافحت من أجل ذلك، لكنها لن تقبل شخصًا إلا إذا كان مرتاحًا لمظهرها المذهل.

وأوضحت: "إنهم يعتقدون أن شيئًا سيئًا سيحدث لي، وأن جميع إجراءات التجميل قد تؤدي إلى عواقب وخيمة في المستقبل".

تتصدر أندريا إيفانوفا عناوين الأخبار بانتظام بسبب مظهرها، وقالت "أنا شخص بالغ وأقرر ما سأفعله بجسدي في كل عام، أقوم بتقديم مواد حشو جديدة

هدية لنفسي، أعطي نفسي حقنًا جديدة من حمض الهيالورونيك لعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة أحب أن أظهر فى العام الجديد مع العديد من الإجراءات والحشوات الجديدة."

وتخطط أندريا، التي بدأت تحولها في عام 2018، لقضاء موسم الأعياد محاطًا بالأصدقاء والعائلة في تناول الكثير من الطعام، وتريد الآن تحقيق الرقم القياسي العالمي لأكبر خدود.

"وقالت أعشق إجراء العمليات التجميلية لوجهي، فهو نشاطي المفضل وأنا متحمسة جدًا للقيام بالمزيد.

اعترفت أندريا

بمشاكل في حياتها العاطفية نتيجة لمظهرها غير التقليدي وكشفت إنستجرام سابقًا عما تبحث عنه قائلة إنها لن تقبل إلا شخصًا يتقبلها كما تبدو.

وأضافت"سوف أشعر بالسوء أو الإهانة، لذلك سأضطر بعد ذلك إلى البحث عن شريك جديد لن يعيقه مظهري، أود أن أقع في الحب بجنون وصدق وأن ألتقي بالشريك المناسب لي، لأن الحب هو أجمل شيء في هذا العالم".