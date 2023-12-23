أبرز اتجاهات طلاء الأظافر المتوقع انتشارها في 2024.. منها رسمة الفيونكة

(MENAFN
- Youm7) تختلف اتجاهات طلاء الأظافر من وقت لآخر، حيث تظهر صيحات جديدة أو مستوحاة من صيحات قديمة كان يعتقد أنه عفا عليها الزمن، ولذلك تهتم المرأة بالإطلاع على أبرز اتجاهات الموضة لتتبعها، ولهذا نستعرض في التقرير، أبرز اتجاهات طلاء الأظافر بعام 2024، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "metro" البريطانية.
أبرز اتجاهات طلاء الأظافر بعام 2024 أشكال اللوز
متوقع انتشار شكل الأظافر اللوزية في عام 2024، والتي تتوافق مع الأصابع الطويلة
والنحيفة وتضيف لمسة أناقة لليدين، كما تتسم بالرقة .
شكل اللوز رسمة الفيونكة
تعتبر رسمة " الفيونكة" من أبرز اتجاهات طلاء الأظافر لعام 2024، والتي تجمع بسلاسة بين الرقي والأناقة والنعومة، حيث تعتمد على الجمع بين اللونين الوردى والأبيض، من خلال إضافة ظلال أبيض ورسم "فيونكة" لونها وردى مع إضافة خرزة .
فيونكة اللون الأبيض
يعتبر اللون الأبيض من ابرز اتجاهات طلاء الأظافر لعام 2024، حيث يتوافق مع جميع ألوان البشرة، كما يتوافق مع جميع الإطلالات بمختلف المناسبات.
لون أبيض لون الخوخ
يعتبر لون الخوخ هو لون العام المقبل، حيث يساعد على جعل البشرة تبدو فاتحة كما يضيف لمسة جمالية وأنثوية لإطلالة المرأة.
لون الخوخ الأظافر الفرنسية
طلاء الأظافر الفرنسية الكلاسيكية من أبرز اتجاهات طلاء الأظافر المتوقع انتشارها في العام المقبل، والتي تعتمد على رسم خط رفيع أعلى الظفر، سواء لونه أبيض أو أزرق فاتح أو حتى أحمر.
أظافر فرنسية أظافر حليب الشوكولاتة
متوقع أيضاً انتشار اتجاه طلاء أظافر حليب الشوكولاتة، وهو لون بني حليبي يتناسب بشكل مثالي مع الملابس المحايدة والشعر البني أو الأشقر، والذى يساعد المرأة في الحصول على إطلالة أكثر نعومة وأنوثة.
لون حليب شوكولاتة
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