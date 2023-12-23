أبرز اتجاهات طلاء الأظافر المتوقع انتشارها في 2024.. منها رسمة الفيونكة

MENAFN - Youm7) تختلف اتجاهات طلاء الأظافر من وقت لآخر، حيث تظهر صيحات جديدة أو مستوحاة من صيحات قديمة كان يعتقد أنه عفا عليها الزمن، ولذلك تهتم المرأة بالإطلاع على أبرز اتجاهات الموضة لتتبعها، ولهذا نستعرض في التقرير، أبرز اتجاهات طلاء الأظافر بعام 2024، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "metro" البريطانية.

أبرز اتجاهات طلاء الأظافر بعام 2024 أشكال اللوز

متوقع انتشار شكل الأظافر اللوزية في عام 2024، والتي تتوافق مع الأصابع الطويلة

والنحيفة وتضيف لمسة أناقة لليدين، كما تتسم بالرقة .

شكل اللوز رسمة الفيونكة

تعتبر رسمة " الفيونكة" من أبرز اتجاهات طلاء الأظافر لعام 2024، والتي تجمع بسلاسة بين الرقي والأناقة والنعومة، حيث تعتمد على الجمع بين اللونين الوردى والأبيض، من خلال إضافة ظلال أبيض ورسم "فيونكة" لونها وردى مع إضافة خرزة .

فيونكة اللون الأبيض

يعتبر اللون الأبيض من ابرز اتجاهات طلاء الأظافر لعام 2024، حيث يتوافق مع جميع ألوان البشرة، كما يتوافق مع جميع الإطلالات بمختلف المناسبات.

لون أبيض لون الخوخ

يعتبر لون الخوخ هو لون العام المقبل، حيث يساعد على جعل البشرة تبدو فاتحة كما يضيف لمسة جمالية وأنثوية لإطلالة المرأة.

لون الخوخ الأظافر الفرنسية

طلاء الأظافر الفرنسية الكلاسيكية من أبرز اتجاهات طلاء الأظافر المتوقع انتشارها في العام المقبل، والتي تعتمد على رسم خط رفيع أعلى الظفر، سواء لونه أبيض أو أزرق فاتح أو حتى أحمر.

أظافر فرنسية أظافر حليب الشوكولاتة

متوقع أيضاً انتشار اتجاه طلاء أظافر حليب الشوكولاتة، وهو لون بني حليبي يتناسب بشكل مثالي مع الملابس المحايدة والشعر البني أو الأشقر، والذى يساعد المرأة في الحصول على إطلالة أكثر نعومة وأنوثة.

لون حليب شوكولاتة