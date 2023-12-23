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سعر جرام الذهب الآن في مصر 3040 جنيها لعيار 21

12/23/2023 2:27:34 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت، بالتعاملات المسائية حولي 10 جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3040 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24
يسجل 3474 جنيها.
عيار 21 يسجل 3040 جنيها.
عيار 18 يسجل 2606 جنيهات.
عيار 14 يسجل 2027 جنيها.
الجنيه الذهب 24320 جنيها.
ارتفعت
أسعار الذهب في مصر
خلال الأسبوع الماضي لتسجل مستويات تاريخية جديدة في ظل استمرار الدعم الذي يحصل عليه الذهب سواء من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي أو الارتفاع الحالي في سعر الأونصة العالمية، وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3030 جنيه للجرام ليرتفع إلى 3040 جنيها الآن.








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