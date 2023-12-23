أخبار الاقتصاد اليوم.. وزيرة التعاون الدولى تلتقى المدير الإقليمى للبنك الدولى

MENAFN - Youm7) تنوعت اليوم السبت 23-12-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها التقت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولي، ستيفان جمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي.





المشاط تلتقى المدير الإقليمى لمجموعة البنك الدولى لمتابعة تنفيذ مشروعات التعاون







التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ستيفان جمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة تنفيذ مشروعات المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، وتعزيز الأولويات المستقبلية في ضوء تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023-2027.





وفي مستهل اللقاء وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لفريق عمل البنك الدولي على التعاون المثمر خلال العام الجاري والذي نتج عنه إنجاز العديد من الشراكات في ضوء أولويات الدولة لاسيما على مستوى التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وإتمام اتفاق توسيع برنامج التحويلات النقدية للفئات الأقل دخلًا "تكافل وكرامة" بقيمة 500 مليون دولار، وكذلك مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية

بقيمة 400 مليون دولار ، واللذين بدأ تنفيذهما العام الجاري من خلال التمويلات التنموية المتاحة من البنك الدولي.





نائب وزيرة التخطيط يفتتح ورشة عمل حول استراتيجية التمويل المتكاملة فى مصر







افتتح د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل عقدتها الوزارة تحت عنوان "حوار التمويل: استراتيجية التمويل المتكاملة في مصر" وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك SDGs Joint، وبحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية، د. منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، راوي أفغاني، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، سكوت ستاندلي، الاقتصادي بوكالة الأمم المتحدة للاجئين

(UNHCR) ، د. أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، بهدف التباحث حول استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر.





وزارة البترول تفتتح مشروعات خدمة مجتمعية لأهالى قرية بالعامرية







افتتحت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم، السبت، عدداً من مشروعات الخدمة المجتمعية لأهالي قرية فلسطين بمركز العامرية في محافظة الإسكندرية، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب للمكتب الفني، والمهندس عمرو لطفي رئيس شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية( أموك

) التابعة لقطاع البترول،

والمهندس مدحت شعبان مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للمسئولية المجتمعية، و أحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان.





هيئة الاستثمار تُدرب كوادر 18 دولة أفريقية على آليات الترويج للاستثمار







نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، برنامجًا تدريبيًا للكوادر الإدارية بوكالات وهيئات الاستثمار في 18 دولة أفريقية.





وتضمن البرنامج التدريبي، الذي استمر لمدة خمسة أيام، تحت عنوان "الترويج للمشروعات الاستثمارية " تعريف الكوادر الأفريقية بآليات ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وإنشاء وتشغيل خرائط الفرص الاستثمارية، وأتمتة إجراءات الاستثمار، وزيادة كفاءة مراكز خدمات المستثمرين.





وتقوم الإدارة المركزية لأكاديمية التدريب بالهيئة باستضافة عدد من البرامج التدريبية للكوادر الأفريقية والعربية العاملة في مجال الاستثمار، بغرض التعريف بالتجربة المصرية في جذب الاستثمار باعتبارها أهم مستقبل لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالقارة الأفريقية، والتزاما بالاتفاقيات الاستثمارية ومذكرات التفاهم التي وقعتها الهيئة مع الدول الأفريقية بغرض بناء القدرات الافريقية القادرة على تهيئة مناخ الاستثمار، والتوسع في عقد الشراكات الاستثمارية بين مصر وباقي دول القارة.