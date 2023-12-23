Saturday, 23 December 2023 11:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القابضة الكيماوية: 5.6 مليار جنيه صادرات الشركات التابعة للعام 2022-2023

12/23/2023 2:27:25 PM
(MENAFN- Youm7) ‏ارتفعت صادرات الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية خلال العام المالي 2022 و 2023 إلى نحو 5.6 مليار جنيه ،مقابل نحو 3.3 مليار جنيه بالعام السابق بزيادة نحو 2.3 مليار جنيه بمعدل زيادة نحو 70% ، وذلك مقابل نحو 3 مليارات جنيه بخطة عام 2022 و 2023 بزيادة نحو 2.6 مليار جنيه بمعدل زيادة نحو 87% .


وكشفت البيانات المالية للشركة القابضة بقيادة المحاسب عماد الدين مصطفى ،الرئيس التنفيذي العضو المنتدب ، إنه جاءت شركة كيما في المركز الأول بنسبة تصل إلى 84.4%
بمبلغ 4.7 مليار جنيه ، ثم النصر للأسمدة بنسبة 8.8% مبلغ 488 مليون جنيه ،تليها الشركة الشرقية ايسترن كومبانى بنسبة 1.9% بمبلغ 106 ملايين جنيه ،ثم شركة سيناء للمنجنيزبمبلغ 93 مليون جنيه ، تليها النصر للملاحات ب 90 مليون جنيه ، ‏ثم مصر للكيماويات بمبلغ 80 مليون جنيه.


‏يشار أن
الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام كشف بأن شركات قطاع الأعمال العام حققت 18 مليار جنيه أرباح لنحو 72 شركة من الشركات التابعة للشركات القابضة فى القطاع، ‏فى حين كانت تلك الشركات تحقق خسائر قبل عام 2014 .







MENAFN23122023000132011024ID1107651607

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث