ابدأ: إنشاء أول مصنع للصناعات المغذية للإلكترونيات بمصر والشرق الأوسط.. فيديو

(MENAFN
- Youm7) شهدت المبادرة الوطنية "ابدأ" إنشاء أول مصنع للصناعات المعدنية بمصر والشرق الأوسط خاص بصناعة الإلكترونيات خلال عام 2023.
وأعلن سامح يوسف صاحب مصنع دلتا لصناعة الإلكترونيات التواصل مع المبادرة الوطنية "ابدأ" من خلال الموقع الرسمي للمبادرة، وبالفعل قدموا كل الدعم المطلوب للمصنع لتتغير شكل الصناعة في مصر بشكل عام قبل وبعد مبادرة "إبدأ"، وأكبر دليل هو إنشاء مصنع صناعات مغذية لم يكن موجودًا في مصر ولا في الشرق الأوسط.
يذكر أن مبادرة ابدأ الوطنية قد ساهمت من خلال الشراكات التى عقدتها فى إطار عمل محور "المشروعات الكبرى" فى توفير العديد من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة، وذلك من خلال التوسع فى صناعات قائمة، وتوطين صناعات أخرى حديثة لإحلال الواردات وتقليل الفاتورة الاستيرادية ليصل إجمالى عدد فرص العمل لأكثر من 3000 فرصة عمل بمجالات الصناعة المختلفة.
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