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ابدأ: إنشاء أول مصنع للصناعات المغذية للإلكترونيات بمصر والشرق الأوسط.. فيديو

12/23/2023 2:27:23 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت المبادرة الوطنية "ابدأ" إنشاء أول مصنع للصناعات المعدنية بمصر والشرق الأوسط خاص بصناعة الإلكترونيات خلال عام 2023.



وأعلن سامح يوسف صاحب مصنع دلتا لصناعة الإلكترونيات التواصل مع المبادرة الوطنية "ابدأ" من خلال الموقع الرسمي للمبادرة، وبالفعل قدموا كل الدعم المطلوب للمصنع لتتغير شكل الصناعة في مصر بشكل عام قبل وبعد مبادرة "إبدأ"، وأكبر دليل هو إنشاء مصنع صناعات مغذية لم يكن موجودًا في مصر ولا في الشرق الأوسط.







يذكر أن مبادرة ابدأ الوطنية قد ساهمت من خلال الشراكات التى عقدتها فى إطار عمل محور "المشروعات الكبرى" فى توفير العديد من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة، وذلك من خلال التوسع فى صناعات قائمة، وتوطين صناعات أخرى حديثة لإحلال الواردات وتقليل الفاتورة الاستيرادية ليصل إجمالى عدد فرص العمل لأكثر من 3000 فرصة عمل بمجالات الصناعة المختلفة.












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