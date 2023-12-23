اجتماع رئيس القابضة الكيماوية وتحالف البنوك الممولة لمشروع كيما 2

MENAFN - Youm7) أعلنت شركةالصناعات الكيماوية المصرية - كيمافى بيان لها عن زيارة مجموعة عمل البنوك الممولة لمشروع كيما 2 للمصانع، حيث استقبلهم الكيميائى عبد المجيد حجازى العضو المنتدب الرئيس التنفيذى لشركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما وجمع من قيادات الشركة.

وفى بداية اللقاء، وجه المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للقابضة الكيماوية الشكر والتقدير لشركاء النجاح من تحالف البنوك الوطنية الممولة لمشروع كيما 2، وتم التطرق لمستجدات العمل داخله، لافتا أن هذا المشروع قد ساهم فى سد الفجوة القائمة فى أسواق الأسمدة من خلال المصنع الجديد "كيما 2" الذى تم افتتاحه مؤخرا بجوار مصنع كيما القديم فى اسوان على مساحة 71 فدانا، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية فى اليوم للمصنع الجديد 1200 طن أمونيا كسلعة وسيطة و1575 طنا من اليوريا كإنتاج تام، ويشمل المشروع جميع العمليات اللازمة للتعبئة والتغليف والتخزين فيما يخص اليوريا والأمونيا.





وأكد المحاسب عماد الدين مصطفى

أن

بشائر التطوير

ظهرت سريعًا قبل الافتتاح الرسمي بتاريخ 28/12/2021 برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية داخل شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، بعد أن تحولت من الخسائر إلى تحقيق الربحية بعد تشغيل المصنع الجديد، الذي يعد أحد الصروح الصناعية العملاقة في صعيد مصر.



والتأكيد علي حرص القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وزير قطاع الأعمال الدكتورمهندس

محمود عصمت

على تكرار

التجربة

انجاز مشروع

تطوير

كيما- 1 لإنشاء

وحدة إنتاج

حامض النيتريك ونترات الأمونيوم

لم يترتب عليه من

تحقيق

الاكتفاء الذاتي من الأسمدة

النيتروجينية للسوق المحلى وتوفير

العملة الأجنبية

.

ومن جانبه، أشاد عماد الدين مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بفرق العمل بالبنوك المشاركة بالتمويل في كافة مراحله وصولا إلى اتفاق

التمويل، وهو ما يأتي عقب استقرار أعمال إنتاج وتشغيل الشركة وتحسن المؤشرات العامة للشركة.

أضاف

أن شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، قد تعاقدت مع شركة فاروس الأهلي كاستشاري مالي للشركة، لعمل نموذج مالي متكامل يتضمن تحديث المتغيرات الاقتصادية الخاصة بمصنع الأمونيا ومشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم المزمع تنفيذه عن طريق شركة تكنيمونت الإيطالية.

وقد أشاد

الكيميائى عبد المجيد حجازي ، بالجهود الفائقة المبذولة من الشركة وجميع فرق العمل بالبنوك المقرضة للوصول إلي إتفاق لعقد التمويل المشترك ل مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم

وأشار

إلى شركة

كيما،

حققت أرباحاً بلغت 1.15 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 651.48 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 6.61 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.44 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.