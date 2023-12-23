ألغاز محيرة.. ألواح طينية مكتشفة في رومانيا لم يستطع العلماء فك شفرتها

MENAFN - Youm7) يسعى العلماء دائمًا من خلال إجراء الأبحاث والدراسات لحل ألغاز الكتابة القديمة ، وبعضها ما زالوا لم يستطيعوا فهم أسرارها، ومن بين هذه المخطوطات والأقراص القديمة، أقراص مكتشفة في رومانيا، بمثابة اكتشاف أثري مثير يعود تاريخه إلى حوالي 5300 قبل الميلاد، وهي تتألف من ثلاثة ألواح طينية محفورة بسلسلة من الرموز الغامضة، وقد جذبت انتباه الباحثين وعلماء الآثار، وتحمل الألواح مجموعة من الحروف المنقوشة بشكل تقريبي يعتقد البعض أنها تمثل أحد أقدم أشكال الكتابة المعروفة.

الواح الطرطورية

وقد حير الغرض من هذه الرموز ومعناها الخبراء لسنوات طويلة، ويرجع ذلك أساسًا إلى غياب سياق لغوى أو ثقافي واضح، فى حين يعتقد البعض أن الرموز قد تمثل شكلاً من أشكال الكتابة الأولية التي تنتمى الحضارات القديمة، ويرى آخرون أنها قد تكون لها أهمية رمزية أو طقسية، وجاء ذلك بحسب ما ذكر موقع ancient orgnins.

يمثل فك رموز الألواح تحديًا كبيرًا نظرًا لعمرها ومحدودية المعلومات السياقية وعدم وجود مواد لغوية قابلة للمقارنة، ونتيجة لذلك، هناك نقاش وأبحاث مستمرة بين علماء الآثار واللغويين والمؤرخين بهدف كشف الطبيعة الحقيقية والاستخدام المقصود لهذه القطع الأثرية القديمة، مما يزيد من الغموض المحيط بألواح الطرطورية

في دراسة الحضارة الإنسانية المبكرة.