ألغاز محيرة.. ألواح طينية مكتشفة في رومانيا لم يستطع العلماء فك شفرتها

(MENAFN
- Youm7) يسعى العلماء دائمًا من خلال إجراء الأبحاث والدراسات لحل ألغاز الكتابة القديمة ، وبعضها ما زالوا لم يستطيعوا فهم أسرارها، ومن بين هذه المخطوطات والأقراص القديمة، أقراص مكتشفة في رومانيا، بمثابة اكتشاف أثري مثير يعود تاريخه إلى حوالي 5300 قبل الميلاد، وهي تتألف من ثلاثة ألواح طينية محفورة بسلسلة من الرموز الغامضة، وقد جذبت انتباه الباحثين وعلماء الآثار، وتحمل الألواح مجموعة من الحروف المنقوشة بشكل تقريبي يعتقد البعض أنها تمثل أحد أقدم أشكال الكتابة المعروفة.
الواح الطرطورية
وقد حير الغرض من هذه الرموز ومعناها الخبراء لسنوات طويلة، ويرجع ذلك أساسًا إلى غياب سياق لغوى أو ثقافي واضح، فى حين يعتقد البعض أن الرموز قد تمثل شكلاً من أشكال الكتابة الأولية التي تنتمى الحضارات القديمة، ويرى آخرون أنها قد تكون لها أهمية رمزية أو طقسية، وجاء ذلك بحسب ما ذكر موقع ancient orgnins.
يمثل فك رموز الألواح تحديًا كبيرًا نظرًا لعمرها ومحدودية المعلومات السياقية وعدم وجود مواد لغوية قابلة للمقارنة، ونتيجة لذلك، هناك نقاش وأبحاث مستمرة بين علماء الآثار واللغويين والمؤرخين بهدف كشف الطبيعة الحقيقية والاستخدام المقصود لهذه القطع الأثرية القديمة، مما يزيد من الغموض المحيط بألواح الطرطورية
في دراسة الحضارة الإنسانية المبكرة.
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