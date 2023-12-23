8 أيام على غلق باب التقدم لجائزة أفضل ناشر عربى بمعرض القاهرة للكتاب 2023

MENAFN - Youm7) باقى من الزمن 8 أيام على غلق باب التقدم لجائزة أفضل ناشر عربى فى دورتها الثالثة ضمن الجوائز التى يمنحها معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث يتم غلق باب التقدم يوم 31 ديسمبر 2023.

تأتى الجائزة بالتعاون بين اتحاد الناشرين العرب والهيئة المصرية العامة للكتاب وفقًا للشروط التالية:

1. أن يكون العضو المتقدم للجائزة مقيدًا بسجلات اتحاد الناشرين العرب ومسددًا التزاماته المالية حتى نهاية عام 2023م.

2. أن يكون العضو ناشرًا خاصًّا وليس مؤسسة أو هيئة أو جهة رسمية.

3. أن يكون العضو المتقدم مشاركًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة (55).

4. الالتزام واحترام قوانين الملكية الفكرية.

5. ألا يكون العضو قد تعرض لأي عقوبة من اتحاده المحلي أو اتحاد الناشرين العرب خلال فترة عضويته.

6. أن تكون نماذج الإصدارات المقدمة للجائزة تحمل الإيداع القانوني، والترقيم الدولي.

7. أن يقدم العضو قائمة إصداراته خلال الخمس السنوات الأخيرة.

8. أن تقدم الدار مع طلب الترشيح نصًا لا يقل عن خمسمائة كلمة توضح فيه السيرة الذاتية لدار النشر مع الرؤية المستقبلية في خطة النشر، تخصصها في مجالات النشر، خطة استثمار تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها، الجوائز التي حصلت عليها الدار، بيانات الدار وعناوينها والموقع الإلكتروني.

9. أن يقدم العضو نماذج من الإصدارات لا تقل عن عشرة عناوين، نسخة واحدة من كل عنوان، بحيث تعكس معايير تحكيم الجائزة الموضحة لاحقًا.

10. لا يحق للناشر المصري المشاركة في جائزة أفضل ناشر عربي إذا كان مشاركاً في جائزة اتحاد الناشرين المصريين.

11. يتم تشكيل لجنة تحكيم من قبل الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين العرب حسب التخصصات المختلفة لمجالات النشر.

12. قيمة الجائزة (خمسون ألف جنيه مصري) تمنح مناصفة من الاتحاد وهيئة الكتاب مع درعي الاتحاد والهيئة.

13. يتم الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل ناشر عربي في حفل توزيع جوائز المعرض بأرض المعارض.

14. يتم إرسال طلب الترشح للجائزة والبيانات المطلوبة في الفترة المحددة على البريد الإلكتروني للاتحاد ...، مع العلم بأن الإيميل الذي يتم التعميم من خلاله لا يستقبل أي ايميلات.

15. ترسل النماذج إلى مقر اتحاد الناشرين العرب على العنوان 92شارع التحرير – برج ساريدار – الدور الثاني – المدخل الإداري- الدقي – الجيزة – مصر.





معايير تحكيم الجائزة:

1. جودة الإنتاج والطباعة طبقًا لمعايير الجودة.

2. تصميم الأغلفة ومدى مناسبتها لعنوان الكتاب وإخراجه.

3. تقييم المحتوى ومدى احترام الملكية الفكرية.

4. تنوع الإصدارات في مجال المعرفة والنشر.

5. مدى استفادة الدار من أشكال النشر الحديثة "الرقمي، المسموع".

6. مدى مساهمة الدار بجهود مباشرة في تنمية المجتمع ودعم الفئات الخاصة.