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السر فى المرآة.. هل قطع الفنان العالمى فان جوخ أذنه اليمنى أم اليسرى؟

12/23/2023 2:27:11 PM
(MENAFN- Youm7) يعد فنسنت فان جوخ (1853-1890) من بين الفنانين الأكثر شعبية في العالم، ومع ذلك فقد باع في حياته عددًا قليلاً من الأعمال، ولكم من أسباب شهرته أيضًا هو تشويه أذنه أو بمعنى أدق قطعها، والسؤال الذى يطرح نفسه ما الذي دفع الرسام في ذروة براعته إلى إيذاء نفسه بهذه الخطورة؟
وهو نا جعل مؤرخة الفن برناديت ميرفي تتعمق في أعظم ألغاز فان جوخ لتجد الإجابة على تلك السؤال.




وتقول برناديت مير في، إن فنسنت فان جوخ من بين الفنانين الأكثر شهرة في العالم، وتنتشر لوحاته التي تبلغ قيمتها الآن ملايين الدولارات
في متاحف جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، كانت مسيرة فان جوخ المهنية قصيرة - فقد باع عددًا قليلاً جدًا من الأعمال في حياته ولم يرسم إلا بدوام كامل خلال السنوات الخمس الأخيرة من حياته، ومن اللوحات الكئيبة التي قدمها فان جوخ، "أكلة البطاطس" (1885)، وقد انفجر فن فان جوخ بالألوان خلال الفترة القصيرة التي قضاها في بروفانس، حيث ابتكر أعظم أعماله في آرل في عام 1888.



وتوضح مؤرخة الفن:
أن الفنان فان جوخ لا يعرف
بلوحاته فحسب، بل بحادثة غريبة في حياته الخاصة، والتي تمتد إلى ما هو أبعد من عالم الفن، هذا الجزء من قصة حياته جعله فريدًا وعرف بإنه الرجل الذي "قطع أذنه".



منذ وفاته عام 1890، أصبحت حياة فان جوخ قصة مأساوية أصبحت فيها الحقيقة والخيال غير واضحة، "فنسنت" شخصية رثة نصف جائعة، بلا مال ولا أصدقاء، دفع إبداعه إلى أقصى حدوده "تحت حرارة شمس الجنوب الحارقة" وهكذا أصيب بالجنون، عند وصوله إلى آرل قبل حوالي عشرة أشهر، عانى فان جوخ من انهيار عقلى كامل فى 23 ديسمبر 1888، مما دفع إلى قطع أذنه اليمنى.



وتبحث المؤرخة وتقول، يبدو أن فان جوخ قام بتشويه أذنه اليمنى - ولكن لكي يرسم صورة ذاتية، يجب على الفنان أن ينظر إلى المرآة، وبالتالي تكون الصورة معكوسة، ولهذا نجد أن الإصابة في الواقع في أذنه اليسرى.





فان جوخ




وعلى الرغم من أن الألوان الموجودة في قبعة الفرو والسترة الصوفية التي يرتديها فان جوخ في كلتا الصورتين تبدو مختلفة قليلاً، إلا أن التحليل الفني الحديث أثبت أن قطعتي الملابس كانتا في الأصل من نفس اللون، في السنوات الفاصلة، مع تقدم عمر اللوحات في مواقع مختلفة وظروف مناخية مختلفة تغيرت ألوان الطلاء.












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