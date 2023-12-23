أكثر رواية تعرضت للرفض.. البحث عن الزمن الضائع لمارسيل بروست

MENAFN - Youm7) فى مثل هذا اليوم الموافق 23 ديسمبر عام 1912، رفضت المجلة الأدبية الباريسية، Nouvelle Revue Francaise، مقتطفًا من كتاب ذكرى الأشياء الماضية "البحث عن الزمن الضائع" لمارسيل بروست وعند اكتمالها، ستؤثر الرواية المكونة من سبعة مجلدات تأثيرًا عميقًا على تطور الرواية الحديثة.

فى عام 1909تم الانتهاء من المجلد الأول "طريق سوان" ولكن تم رفضه ليس فقط من قبل المجلات بعد قراءة مقتطفات، ولكن أيضًا من قبل الناشرين حتى نشرها بروست على نفقته الخاصة عام 1913 وحقق الكتاب نجاحًا كبيرًا، لكن الحرب العالمية الأولى أجلت نشر المجلدات الإضافية للرواية.

"البحث عن الزمن المفقود" اعتبرها النقاد على نطاق واسع واحدة من أعظم روايات الحداثة في كل العصور، وقد نالت إعجاب فرجينيا وولف المعاصر حيث قالت بشكل واضح "أوه، إذا كان بإمكاني أن أكتب هكذا!" فى رسالة إلى روجر فراي في عام 1922.

ويعتبر الكثيرون تحفة

مارسيل بروست

الرائدة "البحث عن الزمن المفقود" الصادرة عام 1922 شاقة وصعبة، وأنه أسيئ فهمها بينما هى في الواقع جذابة عالميًا حتى الآن.

وتقع رواية بروست المطولة الضخمة فى سبعة كتب وفيها يركز السارد على ماضيه بدقة وفيا

للذكرى أكثر من الواقعية ويبلغ عدد صفحاتها 4300 صفحة، وتحتوي على مليون و500 ألف كلمة، ويبلغ عدد شخصيات الرواية 2000 شخصية.

وبسبب هذه الرواية وصف جراهام جرين بروست بأنه "أعظم مؤلف في القرن العشرين"، أما سومرست موم فقد وصف الرواية بأنها "أعظم عمل خيالي" رغم أن بروست مات دون أن يتمكن من إنجاز النسخة النهائية من الرواية وتركها على شكل مسودات راجعها أخوه روبرت ونشرها بعد وفاته.



