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أبل تتعاون مع مؤسسات إعلامية لتدريب نموذجها للذكاء الاصطناعى على الأخبار

12/23/2023 2:27:01 PM
(MENAFN- Youm7) تجرى شركة أبل محادثات مع بعض كبار ناشري الأخبار حول ترخيص أرشيفات الأخبار الخاصة بهم واستخدام تلك المعلومات للمساعدة في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.



ويبدو أن الشركة تناقش "صفقات متعددة السنوات تبلغ قيمتها 50 مليون دولار على الأقل"، كما تقول صحيفة نيويورك تايمز، وكانت على اتصال مع منصات مثل Condé Nast وNBC News وIAC.



تبدو استجابة الناشرين مختلطة، و على ما يبدو قد يكون الناشرون "في مأزق بسبب أي التزامات قانونية قد تنجم عن استخدام أبل لمحتواهم"، كما تقول صحيفة نيويورك تايمز، ويبدو أن أبل كانت "غامضة" بشأن خططها للأخبار والذكاء الاصطناعي التوليدي، ومع ذلك ورد أن مديري الأخبار الآخرين كانوا أكثر إيجابية بشأن إمكانية الشراكة مع شركة آبل.



ولم تكن جهود شركة أبل الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي في دائرة الضوء بقدر ما كانت تلك التي بذلتها الشركات المنافسة مثل OpenAI، وMicrosoft، وGoogle، ولكن يبدو أن الشركة تعمل جاهدة للحاق بها، حيث يقال إنها تنفق "ملايين الدولارات يوميًا" على الذكاء الاصطناعي .



ولقد أصدرت مؤخرًا إطار عمل للتعلم الآلي لبناء نماذج تعمل بشكل جيد على Apple Silicon وتعمل على تحسين القدرة على تشغيل LLMs على الهواتف، وأفادت بلومبرج أن شركة آبل تعمل على تطوير نسخة محسنة من سيري وتخطط لميزات تركز على الذكاء الاصطناعي لإصدار iOS الكبير التالي.



ولن تكون شركة آبل أول من يتعاون مع المؤسسات الإخبارية في جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث وقعت OpenAI صفقات مع وكالة Associated Press والشركة الأم Politico Axel Springer لاستخدام قصصهم للمساعدة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وقالت جوجل إنها تعمل على أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الصحفيين .












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