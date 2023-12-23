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شركة ألعاب Insomniac تكشف خططها المستقبلية بعد تسريب بيانات 1.3 مليون ملف

12/23/2023 2:26:59 PM
(MENAFN- Youm7) علقت شركة Insomniac Games علنًا للمرة الأولى بعد أن قام المتسللون بتسريب أكثر من 1.3 مليون من الملفات الخاصة للناشر، حيث نشر الاستوديو على X
أنه "حزين وغاضب" بسبب الهجوم السيبرانى، واصفًا العواقب الداخلية بأنها "مؤلمة للغاية".



وألمح Insomniac بشكل غير مباشر إلى نشر لقطات اللعب من لعبة Wolverine القادمة ، مؤكدا للجماهير أن " Marvel's Wolverine يستمر كما هو مخطط له، وفقا لتقرير engadget.



وبدأ الناشر بشكر المعجبين الداعمين، الذين احتشد الكثير منهم حول ضحية القرصنة في تعليقات الموضوع، قبل نقل العبئ الذي تسبب فيه الهجوم الإلكتروني على موظفيه.



وكتب نحن نشعر بالحزن والغضب بشأن الهجوم الإلكترونى الإجرامى الأخير على الاستوديو الخاص بنا والأثر العاطفى الذي أحدثه على فريق التطوير لدينا ، لقد ركزنا داخليًا خلال الأيام القليلة الماضية لدعم بعضنا البعض.



واعترفت شركة Insomniac بوجود بعض المحتوى المسروق الذى ينتشر حاليًا على وسائل التواصل الاجتماعي والويب المظلم، ونشرت الشركة: نحن ندرك أن البيانات المسروقة تتضمن معلومات شخصية تخص موظفينا وموظفينا السابقين والمقاولين المستقلين، ويتضمن أيضًا تفاصيل التطوير المبكر حول Marvel's Wolverine لـ PlayStation 5، ونواصل العمل بسرعة لتحديد البيانات التي تأثرت.



وأعلنت مجموعة Rhysida Ransomware مسؤوليتها عن الهجوم، مدعية أنها تسللت إلى Insomniac في غضون 20 إلى 25 دقيقة، وفقًا لبيان المجموعة لموقع سيبر ديلى ، وهدد المتسللون بنشر المحتوى المسروق إذا رفضت Insomniac أو Sony أو أي شخص آخر دفع الفدية البالغة مليوني دولار، واقترحت المجموعة أنه تم بيع بعض البيانات، ويُزعم أن التفريغ العام يشكل 98% من المجموعة الكاملة.



بالإضافة إلى طريقة لعب Wolverine، شمل التسريب ملفات من Marvel's Spider-Man 2 ، ومستندات الموارد البشرية الداخلية (بما في ذلك نماذج التوظيف I-9 ومستندات إنهاء الخدمة)، ولقطات شاشة من قنوات Insomniac's Slack، ومحتويات أجهزة الكمبيوتر الشخصية للعديد من الموظفين.



وكتب إنسومنياك: "لقد كانت هذه التجربة مؤلمة للغاية بالنسبة لنا، ونريد أن يستمتع الجميع بالألعاب التي نطورها على النحو المنشود وكما يستحقه لاعبونا.














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