خدعة مخفية في Iphone تساعدك فى رسائل الكريسماس

MENAFN - Youm7) هناك ميزة ينساها المستخدمون على تطبيق رسائل Apple ، في حين إنها تسمح لهم بإضفاء الحيوية على نصوصهم باستخدام رسوم متحركة، ويمكن استخدامها في أي وقت من السنة خاصة الكريسماس، ولكن لا يمكن أن ترسلها لشخص يستخدم Android، وفقا لما ذكره موقع "the sun".كيفية ارسال رسائل متحركة على أيفون

- ستحتاج إلى فتح تطبيق الرسائل أولا.

- حدد الشخص الذي تريد إرسال النص إليه من جهات الاتصال الخاصة بك. - ثم اكتب تحية عيد الميلاد الخاصة بك. - اضغط باستمرار على زر الإرسال وستظهر شاشة تقول "إرسال مع التأثير". - اضغط على خيار الشاشة. - ثم انتقل إلى الرسوم المتحركة للألعاب النارية. - ربما يكون هذا هو الأكثر ملاءمة للكريسماس، ولكن يمكنك اختيار أي شيء تريده بالطبع. - عندما تكون راضيًا عن اختيارك، اضغط على زر الإرسال. كما أنه لجعل الأمور أكثر سهولة، لا تنس أنه يمكنك إرسال رسالة إلى عدة أشخاص في وقت واحد حتى مع الرسوم المتحركة. ما عليك سوى الانتقال إلى صفحة تطبيق الرسائل الرئيسية والضغط على أيقونة الكتابة في الجزء العلوي الأيمن. حدد جميع الأشخاص الذين تريد إرسال الرسالة إليهم وكرر كل ما سبق.