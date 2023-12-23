خدعة مخفية في Iphone تساعدك فى رسائل الكريسماس

(MENAFN
- Youm7) هناك ميزة ينساها المستخدمون على تطبيق رسائل Apple ، في حين إنها تسمح لهم بإضفاء الحيوية على نصوصهم باستخدام رسوم متحركة، ويمكن استخدامها في أي وقت من السنة خاصة الكريسماس، ولكن لا يمكن أن ترسلها لشخص يستخدم Android، وفقا لما ذكره موقع "the sun".
كيفية ارسال رسائل متحركة على أيفون
- ستحتاج إلى فتح تطبيق الرسائل أولا.
- حدد الشخص الذي تريد إرسال النص إليه من جهات الاتصال الخاصة بك. - ثم اكتب تحية عيد الميلاد الخاصة بك. - اضغط باستمرار على زر الإرسال وستظهر شاشة تقول "إرسال مع التأثير". - اضغط على خيار الشاشة. - ثم انتقل إلى الرسوم المتحركة للألعاب النارية. - ربما يكون هذا هو الأكثر ملاءمة للكريسماس، ولكن يمكنك اختيار أي شيء تريده بالطبع. - عندما تكون راضيًا عن اختيارك، اضغط على زر الإرسال. كما أنه لجعل الأمور أكثر سهولة، لا تنس أنه يمكنك إرسال رسالة إلى عدة أشخاص في وقت واحد حتى مع الرسوم المتحركة. ما عليك سوى الانتقال إلى صفحة تطبيق الرسائل الرئيسية والضغط على أيقونة الكتابة في الجزء العلوي الأيمن. حدد جميع الأشخاص الذين تريد إرسال الرسالة إليهم وكرر كل ما سبق.
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