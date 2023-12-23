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شركات التكنولوجيا الأوربية تستقبل عام 2024 بتفاؤل حذر بعد عام من الإحباط

12/23/2023 2:26:57 PM
(MENAFN- Youm7) مصطلحات قاتمة انتشرت كثيرًا في مجال التكنولوجيا الأوروبية في عام 2023، ولم تفلت الشركات الأوروبية الناشئ
والشركات العملاقة من هذا الاتجاه، لاسيما ما يتعلق بتخفيض الوظائف والتقييمات، من بينها على سبيل المثال، شركة
Hopin، الناشئة للأحداث الرقمية التي كانت ذات يوم جاذبة لرأس المال الاستثماري في ذروة عمليات الإغلاق، تنخفض من تقييم يزيد عن 7 مليارات دولار إلى عملية بيع بقيمة 15 مليون دولار فقط.



كانت هذه الأنواع من السيناريوهات في أذهان المستثمرين والمديرين التنفيذيين الذين اجتمعوا في هلسنكي لحضور مؤتمر Slush tech في نهاية نوفمبر.



وفي هذا الإطار، أصدرت شركة رأس المال الاستثماري أتوميكو، تقريرها السنوي عن حالة التكنولوجيا الأوروبية، حيث أصبح هذا البحث الموسع، الذي يقيم اتجاهات التمويل ومعنويات المستثمرين، هو التقرير الذي يجب قراءته كل عام بالنسبة لصناعة التكنولوجيا في أوروبا، حيث يتعمق في التحديات والنجاحات في المنطقة.


الذكاء الاصطناعي يبشر بالخير لسحابة التمويل القاتمة


وانخفض التمويل في مجال التكنولوجيا الأوروبية بنسبة 43% هذا العام، منخفضًا من 82 مليار دولار في عام 2022 و100 مليار دولار في عام 2021، وقد ساهم التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وخفض التكاليف، ناهيك عن التوترات الجيوسياسية، في خلق جو أكثر برودة للمستثمرين عبر قطاعات متعددة.



ومن غير المستغرب أن الذكاء الاصطناعي هو الجانب المشرق وسط السحب القاتمة، مع استمرار المستثمرين في ضخ أموال كبيرة في هذه التكنولوجيا، والتي خلقت صورة مختلطة لتحليلها مع اقتراب عام 2023 من نهايته وبدء عام جديد.



وقال توم ويماير، المسؤول في أتوميكو:"لقد كان عامًا معقدًا حقًا، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين، وكان تأمين عملاء وشركاء جدد والوصول إلى رأس المال أكثر صعوبة هذا العام لكل من المؤسسين والمستثمرين على حد سواء".


توقعات تمويل التكنولوجيا الأوروبية لعام 2024


جاءت الاتجاهات الهبوطية في قطاع التكنولوجيا اعتبارًا من منتصف عام 2022 فصاعدًا بعد فترة من النمو الساخن في التكنولوجيا، والتي اتسمت بجولات تمويل وفيرة وتقييمات متضخمة، حيث أدى فيروس كورونا، الذي بلغ ذروته في عامي 2020 و2021، إلى تغذية التوجه نحو الرقمنة والمزيد من الأعمال التجارية لشركات التكنولوجيا.



ولكن في أعقاب عمليات الإغلاق، لاحظت الشركات توقف النمو السريع، وأدى ذلك إلى موجات من تخفيض الوظائف التي شهدناها في العديد من الشركات، من ميتا وجوجل إلى توسيع نطاق الشركات الناشئة.



وقال أندرياس شوارزنبرونر، الشريك في شركة Speedinvest والتي تستثمر في جولات التمويل في المراحل المبكرة: "أعتقد بشكل عام أن أكبر ما يمكن استنتاجه هو أنه إذا نظرت إلى الأرقام وإذا نظرت أيضًا إلى معنويات السوق، فبالطبع كان هناك القليل من الإحباط في السوق بعد السنوات الذهبية 2021 وأوائل 2022" وفقا لما أوردته TheNextWeb.



وقال شوارزنبرونر: "لقد وصلنا إلى مستوى منخفض العام الماضي وفي بداية العام، كان الناس لا يزالون حذرين ولكن يمكنك أن ترى وتشعر أن هناك المزيد من التفاؤل مرة أخرى، وبشكل عام ارتفع حجم التمويل مقارنة بعام 2019".



قال المستثمرون والحاضرون الآخرون في Slush إنهم يشعرون أن فترة التصحيح تقترب من نهايتها وأن المعنويات تعود إلى شيء مشابه لعام 2019.



وقالت أنيت نوردفال، الشريكة في شركة بترفلاي فنتشرز، إن جمع أحدث تمويل لها كان صعبا، حيث يستثمر الصندوق حصريًا في دول الشمال وفي الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العميقة، ومع ذلك تستعد شركة رأس المال الاستثماري الآن لتوسيع نطاق اختصاصها من خلال صندوقها التالي.



وأضافت نوردفال "لدينا المزيد من الشركات التي يمكننا الاستثمار فيها، ومن ثم فإن الصندوق القادم الذي نخطط له سيكون أوروبيًا بدلاً من ذلك، لذلك سنقوم بتوسيع نطاق المكان الذي يمكننا الاستثمار فيه، وليس بالضرورة ما نستثمر فيه."



وقالت: "نحن نخطط لذلك خلال ربيع عام 2024، لذا من المحتمل أن نبدأ في جمع الأموال بحلول نهاية عام 2024 أو أوائل عام 2025".


الذكاء الاصطناعي يسيطر في عام 2024


لقد استحوذ جنون الذكاء الاصطناعي العام الماضي على انتباه المستثمرين، في حين أن بعض شركات رأس المال الاستثماري كانت مترددة في تخفيف قيودها المالية في عام 2023، إلا أنها لم تكن لديها مثل هذه الموانع عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي.



ويتجلى هذا بشكل واضح في شركة ميسترال الفرنسية، الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي التي جمعت 105 مليون يورو بعد شهر واحد فقط من تأسيسها (وجمعت الأسبوع الماضي 385 مليون يورو أخرى)، وشركة ألف ألفا الألمانية التي حصلت على 500 مليون يورو في جولتها الثانية.



جمعت إحدى عشرة شركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي "مشاريع ضخمة" تتجاوز 100 مليون يورو في عام 2023، وفقًا لتقرير أتوميكو.



ومن الواضح أن المستثمرين يأملون في ربط سياراتهم بألمع تكنولوجيا المستقبل، تعد هذه الأخبار جيدة إذا كنت شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن ربما ليس الأمر كذلك إذا كنت تعمل في مجال مختلف.



قال ديفيد نوتاكر، الرئيس التنفيذي لشركة إرسال البضائع الألمانية الناشئة: "إن سوق رأس المال للشركات الناشئة على وجه التحديد ليس الأفضل كما تعلم، إلا إذا كنت شركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي".



جمعت شركة Sennder أكثر من 300 مليون دولار عبر عدة جولات من العديد من المستثمرين ذوي الأسماء الكبيرة مثل Accel وBaillie Gifford، كما استحوذت على أعمال Uber Freight الأوروبية.



قال نوتاكر أن المرسل يركز على تحقيق الربحية، كما أن جمع رأس المال ليس على جدول الأعمال الفوري، وبينما لا يستبعد نوتاكر ذلك، فهو يدرك أن جمع الجولة التالية من التمويل للشركة سيكون تحديًا.



وقال: "إذا كنت في مرحلة النمو ولم تكن في مجال الذكاء الاصطناعي، فسيكون الأمر صعباً للغاية، إن لم يكن مستحيلاً".



وأضاف " الأمر صعب للغاية في الوقت الحالي إذا كنت من الشركات التي تعمل على توسيع نطاق أعمالها، خاصة في أوروبا أكثر من الولايات المتحدة، فهذا ليس في مجال الذكاء الاصطناعي، من الصعب جمع الأموال."


تكنولوجيا المناخ "موضوع رئيسي" لأوروبا


هذا لا يعني أن جميع أموال رأس المال الاستثماري كانت محاطة بسياج خاص بالذكاء الاصطناعي، وقال شوارزنبرونر من شركة Speedinvest إن تكنولوجيا المناخ هي في مقدمة اهتمامات المستثمرين أيضًا.



وعلى نحو مماثل، فإن الأرقام الواردة في تقرير أتوميكو تثبت ذلك، حيث شكل قطاع الكربون والطاقة 30% من الاستثمارات في التكنولوجيا الأوروبية في عام 2023، أي بزيادة ثلاثة أضعاف عن أرقام عام 2021.



وقال شوارزنبرونر الذي يقود الكثير من استثمارات شركة Speedinvest المتعلقة بالمناخ، إن هذه الشركات ستحتاج إلى المزيد من الأموال لتحقيق إمكانات أعمالها، مضيفا: "هناك الكثير من الطلب على شركات المناخ ولكن أعتقد أن الكثير منه لا يزال في الأيام الأولى، إذا نظرت إلى شركات تكنولوجيا المناخ الحقيقية في أوروبا، فستجد أنه لا يكاد يكون هناك أي شركات عظيمة حقًا تصل إلى السلسلة "أ" وما بعدها. قال: " تبدأ ببطء، لذلك هناك المزيد من شركات التي تنتقل ببطء إلى السلسلة A، لكن السوق بأكملها لا تزال شابة نسبيًا".



وأوضح أن هناك عدد متزايد من صناديق رأس المال الاستثماري في أوروبا التي تركز على المناخ، وتستثمر في قطاعات مثل الطاقة والغذاء المستدام والزراعة.



وقد استثمر الصندوق العالمي، الذي تم إطلاقه قبل عامين ويقوم بجمع أموال تبلغ حوالي 350 مليون يورو، في العديد من الشركات الناشئة في مجال الطاقة والغذاء، كذلك تقوم شركة Contrarian Ventures، وهي مستثمر آخر في مجال المناخ، بجمع تمويل بقيمة 100 مليون يورو.



وقال شوارزنبرونر، "هناك الكثير من رأس المال وهناك الكثير من صناديق المناخ الجديدة التي تستثمر في هذا المجال". "أعتقد أن هذا سيكون موضوعًا بالغ الأهمية بالنسبة لأوروبا".



وأضاف أن أوروبا لديها قدر كبير من الصناعة، سواء كانت في مجال النقل أو الخدمات اللوجستية، وجميعها من أكبر انبعاثات الكربون، لكنها جاهزة لإزالة الكربون، ويتوقع ظهور المزيد من الشركات الناشئة في أوروبا بهدف معالجة هذه الصناعات.



لكنه أضاف أن ندوب الانكماش الاقتصادي في عامي 2022 و2023 ستظل تطارد المستثمرين، ولا يتوقع تدفق رأس المال بنفس الطريقة مثل عام 2021 في أي وقت قريب ولن تكون التقييمات قريبة مما كانت عليه.



وأضاف أن الشركات الناشئة في محفظة Speedinvest "تلقت هذه الرسالة"، وهي تركز على تحقيق التوازن الصحيح بين النمو والطريق إلى الربحية.



وأوضح أن الشركات الناشئة تحتاج إلى إتقان هذه الأساسيات أكثر من أي وقت مضى، "هذا هو الواقع الجديد الذي سيبقى وأعتقد أن هذا هو أيضًا ما يريد المستثمرون في المرحلة المتأخرة رؤيته."


الاكتتابات العامة الأولية للتكنولوجيا


كان أكبر اكتتاب عام أولي في مجال التكنولوجيا هذا العام هو الظهور الأول في بورصة ناسداك لشركة تصميم الرقائق البريطانية
آرم ، لكن وهيميار من أوتوميكو يعتقد "أننا لم نشهد بعد إعادة فتح نافذة الاكتتاب العام بشكل كامل".



كان الكثيرون يأملون أن يكون إدراج شركة آرم بمثابة لحظة للتخلص من خيوط العنكبوت للاكتتابات العامة الأولية للتكنولوجيا، مما يفتح المجال أمام الآخرين ليحذوا حذوها، حيث لم يحدث هذا تمامًا، ولكن يشاع أن عام 2024 سيشهد عددًا من القوائم في الأفق، مثل Reddit ومتاجر الأزياء الصينية فائقة السرعة
"شي إن".



ومع ذلك لا توجد مثل هذه الشائعات المتحمسة حول قيام شركات التكنولوجيا الأوروبية بالقفز إلى الأسواق العامة، وبالنسبة لتلك التي تقوم بذلك، لا تزال بورصة نيويورك وناسداك هي الأماكن المفضلة.



وقال وهيميار:"الحقيقة اليوم هي أن الشركات ستظل مدرجة في الولايات المتحدة".



ويشير شوارزنبرونر إلى أن الشركات لا يمكنها أن تتعامل مع الانتقال إلى الإدراج العام باستخفاف، خاصة في البيئة الحالية.



وقال: "الشركات التي تنتقل إلى الاكتتاب العام، عليها أن تقوم بواجبها". "كما قلنا من قبل، مثل الانتقال إلى الربحية، وخفض التكلفة".



يعتقد النظام البيئي التكنولوجي في أوروبا أن أسوأ ما في الأوضاع الاقتصادية قد مر ومع ذلك، على الرغم من وجود إشارات إيجابية يمكن العثور عليها، إلا أن الغموض لا يزال يخيم على مشهد التمويل والأسواق العامة، مما يعني أن الشركات الناشئة والمستثمرين على حد سواء سوف يقتربون من عام 2024 بتفاؤل حذر.
















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