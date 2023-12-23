الصين تضع قواعد جديدة لصناعة الألعاب عبر الإنترنت.. قد تكلف الصناعة 80 مليار دولار

MENAFN - Youm7) تواجه الصين، أكبر سوق للألعابالإلكترونية في العالم، والتي عادت إلى النمو في عام 2023، مشكلة جديدة الآن، حيث أعلن المنظمون في البلاد عن مجموعة واسعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من الإنفاق والمكافآت التي تشجع ألعاب الفيديو، لقد وجهت هذه القواعد الجديدة ضربة لصناعة الألعاب الصينية والشركات المشاركة فيها. قواعد الصين الجديدة

سيتم الآن حظر الألعاب عبر الإنترنت في الصين من تقديم مكافآت تسجيل الدخول اليومية للاعبين، ولن يُسمح أيضًا لشركات الألعاب بمكافأة اللاعبين إذا أنفقوا على اللعبة لأول مرة أو إذا أنفقوا عدة مرات على اللعبة على التوالي، وتُعرف كل هذه بآليات التحفيز الشائعة في الألعاب عبر الإنترنت.

وفي عام 2021، وضعت الصين حدودًا صارمة لوقت اللعب للاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، كما أشارت الدولة أيضًا إلى مخاوف إدمان الألعاب لتعليق الموافقات على ألعاب الفيديو الجديدة لمدة ثمانية أشهر تقريبًا.وانتهت الحملة رسميًا مع استئناف الصين الموافقة على الألعاب الجديدة. ومع ذلك، استمر المنظمون في فرض القيود للحد من الإنفاق "داخل اللعبة"، وبصرف النظر عن حظر ميزات المكافآت، سيطلب صانعو الألعاب أيضًا وضع حدود على مقدار ما يمكن للاعبين تعبئة محافظهم الرقمية للإنفاق داخل اللعبة.يُحظر على الألعاب أيضًا تقديم ميزات السحب المحظوظ على أساس الاحتمالات للقاصرين. سيؤدي هذا إلى منع الصناعة من تمكين المضاربة والمزاد العلني لعناصر الألعاب الافتراضية. كيف تؤثر هذه القواعد على صناعة الألعاب عبر الإنترنت في الصين

ستحدد القواعد الجديدة بشكل فعال حدود الإنفاق للألعاب عبر الإنترنت، ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة رويترز للأنباء، تسببت أحدث القواعد في حالة من الذعر بين المستثمرين وقضت على ما يقرب من 80 مليار دولار من القيمة السوقية لأكبر شركتين للألعاب في الصين، ويدعي التقرير أن المستثمرين يحاولون معرفة التأثير المحتمل على الأرباح والمزيد من القيود التي قد تتبع الحكم.

وبعد أن نشرت الإدارة الوطنية للصحافة والنشر مسودة القواعد الجديدة، انخفضت أسهم أكبر شركة ألعاب في العالم، Tencent Holdings، بنحو 16%. وفي الوقت نفسه، انخفضت أسهم أقرب منافسيها، NetEase، بنسبة تصل إلى 25%.وحذت حذوها أسهم شركة Prosus المستثمرة في مجال التكنولوجيا والتي تمتلك حصة 26% في Tencent، وخسرت 14.2% من قيمتها. ماذا قالت تينسنت عن القواعد الجديدة

وقال نائب رئيس Tencent Games، Vigo Zhang، إن عملاق الألعاب سينفذ متطلبات التنظيم بصرامة، وأشار تشانغ أيضًا إلى أنه مع مسودة القواعد الجديدة، لم يغير المنظمون تركيزهم المستمر على ضمان أن يكون لدى الشركات "نماذج أعمال معقولة وإيقاع تشغيلي".

وأضاف تشانغ أنه منذ عام 2021، ينفق القاصرون مستوى منخفضًا تاريخيًا من المال والوقت على ألعاب Tencent، وهذا هو الوقت الذي أصبحت فيه الحماية البسيطة محط اهتمام بكين.