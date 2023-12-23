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برنامج للتنظيمات الرقمية

12/23/2023 2:25:49 PM
(MENAFN- Al Watan) عقدت أكاديمية التنظيمات الرقمية التابعة لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ((البرنامج التنفيذي للتنظيمات الرقمية والسياسات العامة)) في العاصمة الفرنسية باريس، بالتعاون مع جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال (HEC)؛ والذي يهدف لتأهيل القيادات في رسم السياسات العامة والتنظيمات الرقمية، وامتلاك المهارات والمعرفة لأفضل منهجيات التحليل والتقييم اللازمة في مختلف القطاعات، إضافة إلى تحقيق التميز والنضج التنظيمي المواكب للمتغيرات المتسارعة، وتعزيز ودعم عمليات صناعة القرار.
وانعقد البرنامج التنفيذي بمشاركة نحو 20 من قادة منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار، ومقدمي خدمات الاتصالات والجهات الأعضاء في لجنة التنظيمات الرقمية، حيث جرى خلال فترة البرنامج الممتدة لخمسة أيام، تعريف المشاركين بخارطة طريق السياسات العامة والتنظيمات الرقمية، وتقديم أفضل الممارسات النظرية والعملية في بناء اللوائح والسياسات، واستضافة أفضل الخبراء والقياديين في مجال التنظيمات الرقمية، وإتاحة زيارة العديد من الجهات الحكومية الرائدة في مجال التنظيم الرقمي والسياسات العامة.
يذكر أن البرنامج يمثل أحد مبادرات أكاديمية التنظيمات الرقمية التي تسعى من خلاله لرفع كفاءة الكوادر الوطنية وتنمية قدرات القادة في مجال التنظيمات الرقمية، والعمل على المواءمة والتكامل بين المنظمين والمعاهد العالمية من خلال شراكات إستراتيجية للاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات، والارتقاء بخدمات الجهات المحلية إلى آفاق جديدة.

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