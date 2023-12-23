قطيشات: 80 % من اتفاقية رعاية الطائرة ستذهب إلى الأندية في العام الأول

MENAFN - Alghad Newspaper) مصطفى بالو

أكد نائب سمو رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، أن رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل، سترعى حفل إشهار رعاية مدارس التربية الريادية للعبة، المتوقع إقامته خلال الأسبوع المقبل في أحد فنادق العاصمة.



وثمن قطيشات جهود المدير العام لمدارس التربية الريادية يوسف داوود، على ما سيقدمه من دعم للعبة خلال مدة الاتفاقية، واصفا إياه بالشخصية الوطنية الذي يوجه بوصلة اهتمامه لرفعة رياضة الوطن.



وحول تفاصيل اتفاقية الرعاية التي ستوقع بين الطرفين، أجاب قطيشات لـ"الغد": "اتفقنا وداوود على تفاصيل الاتفاقية كافة، وبقي إنجاز تفاصيل صغيرة، ولا أستطيع الحديث عن القيمة المالية للرعاية، لكنها مفاجأة سارة لجميع أركان اللعبة، وستكون مدة الاتفاقية 3 سنوات، من شأنها أن تدفع الطائرة الأردنية للتحليق بقوة في الأجواء العربية والإقليمية، سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات الوطنية".



وشرح قطيشات: "سنوجه ما نسبته 80 % بالموسم الأول من الاتفاقية، نحو أندية اللعبة، مؤمنين بأن توفير السيولة المادية للأندية، من خلال مضاعفة الدعم السنوي، على سبيل المثال، من شأنه أن يساعدها في ميزانيات إنفاقها على إعداد وتجهيز فرقها، ويعود بالفائدة المالية على المدربين واللاعبين، ويرفع من حدة المنافسة في مسابقاتها الرسمية، ويؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للعبة".



وشدد قطيشات: "المال يعد عصب التطوير ويقود إلى الإنجازات في أي لعبة رياضية، والإنفاق على فرق ونشاطات الكرة الطائرة لا يقارن بقيمة مصاريف كرة القدم، إلا أن داوود وعد بتقديم مبلغ مالي مناسب بحسب شروط الاتفاقية، ما يساعدنا على اللحاق بركب التطور وردم الفجوة التي وجدت لأسباب عديدة منها المالية في سنوات سابقة، ونحن متفائلون إلى حد كبير بهذه الخطوة الني نعتبرها خبرا سارا لأركان ومحبي اللعبة".



ومن ناحية ثانية، أكد قطيشات قرب التوصل لاتفاق مع وزارة الشباب ومدينة الحسين للشباب، على جعل صالة قصر الرياضة، الحاضن الرسمي الأول لنشاطات ومنتخبات الكرة الطائرة.



وقال: "هي خطة مهمة طال انتظارها، وتعد ملازمة لاتفاقية الرعاية من حيث الأهمية، خصوصا في ظل ما تعانيه رياضتنا من ضعف في البنية التحتية، وصلنا إلى اتفاق بإعطائنا الأولوية في نشاطاتنا وتدريباتنا، ونشكر تجاوب المعنيين مع طرحنا من خلال مدير مدينة الحسين للشباب بسام الخلايلة".



وأردف قائلا: "نسير لتوثيق وإنجاز هذه الخطوة على أرض الواقع، استجابة لطرحنا المسبق، والمتمثل بتوفير الصيانة والتأهيل للصالة وأروقتها، حيث سنجتمع خلال أيام، مع المعنيين في وزارة الشباب والخلايلة، لإبرام اتفاقية بهذا الخصوص، وإنجاز الاتفاق الرسمي، خاصة وأن داوود تكفل بتوفير ما يلزم لتأهيل الصالة، والذي يظهرها بحلة جديدة مع بدء العد التنازلي لاستضافتنا بطولة الأندية العربية في عمان خلال الفترة من 17 إلى 29 شباط (فبراير) المقبل".



وعما ينتظر الطائرة الأردنية بعد إنجاز صفقتي الرعاية وتأهيل صالة قصر الرياضية، قال قطيشات: "تعاقدنا في وقت سابق مع مدير فني عربي على سوية عالية وهو هيثم الوسلاتي، ولدينا منتخبات وقفت على منصات تتويج، مثل المنتخب النسوي الحاصل على فضية غرب آسيا داخل الصالات، وقدم منتخبا الشباب والرجال مستويات طيبة مؤخرا، وهناك أندية فاعلة على صعيد الرجال، مثل شباب الحسين الذي اقترب من المربع الذهبي في بطولة غرب أندية غرب آسيا، ودي لاسال المقبل على الظهور العربي المشرف في الإمارات خلال دورة الألعاب العربية النسوية، وأعتقد أن ما تم إنجازه سيشكل دعما قويا لمواصلة الخطط وتحقيق الأهداف المرصودة".



وزاد: "لدينا مشاركة مهمة لبطل الدوري شباب الحسين ووصيفه عيرا في بطولة الأندية العربية خلال شهرين، وما يهمنا الحضور المشرف للعبة والمنافسة عربيا، ونحن شركاء لهما ولدينا تصوراتنا في دعم مشاركتهما، ولدينا منتخبات من البراعم إلى الرجال، ومثلها المنتخبات النسوية التي تكثف استعداداتها حاليا بتدريبات لا تتوقف، وسنستضيف 5 بطولات عربية وإقليمية، ونركز على المواهب الفتية باعتبارها الوقود الحقيقي لطائرتنا، ونجتهد إلى تحقيق أهدافنا بتوجيهات سمو الأميرة آية بنت الفيصل، ولدينا طموح مستقبلي بأن تصبح الكرة الطائرة من أهم الرياضات المحلية في وقت قريب".