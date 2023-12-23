Saturday, 23 December 2023 11:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعد الشجار.. غريليش يرد على مزاعم ميلو

12/23/2023 2:23:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نفى جاك غريليش، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، قيامه بأي شيء يشير إلى أنه لم يحترم فريق فلومينينسي البرازيلي خلال المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت، مساء الجمعة، في السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أنه عقب نهاية المباراة، اندلعت حالة من التوتر، حيث دخل كايل ووكر، قائد مانشستر سيتي، في جدال حاد مع فيليبي ميلو، مدافع فلومينينسي.

وألقى ميلو باللوم على غريليش في إثارة التوترات، حيث ادعى أن جناح مانشستر سيتي صرخ وقال "أوليه".

وظهر أن ميلو شعر أن نجم المنتخب الإنجليزي كان يسخر من فلومينينسي من خلال استخدام هذه الكلمة في نهائي كأس العالم للأندية، ونقل عنه على نطاق واسع قوله :هذه للجماهير، يمكن للجماهير أن تصرخ وتقول (أوليه). لا يمكن للرياضي في الملعب أن يكون غير محترم.

وأصر غريليش على أن هذا غير صحيح، وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) : لم أقل أوليه ولا مرة.

وهدأ الموقف سريعا قبل أن يرفع مانشستر سيتي خامس كأس له هذا الموسم، وذلك عقب الفوز على فلومينينسي 4 - صفر في المباراة التي أقيمت بمدينة جدة السعودية.

وسجل أهداف مانشستر سيتي جوليان ألفاريز (هدفين)، فيما سجل فيل فودين هدفا، ونيو، لاعب فلومينينسي، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه.

MENAFN23122023000072011014ID1107651591

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث