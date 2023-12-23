نابولي يمدد عقد النيجيري أوسيمين حتى عام 2026

(MENAFN
- Alghad Newspaper) وقع النيجيري فيكتور أوسيمين عقدا جديدا مع ناديه نابولي الإيطالي.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن أوسيمين / 24 عاما/ سيبقى مع حامل لقب الدوري الإيطالي حتى عام 2026.
وارتبط أوسيمين بالرحيل عن نابولي، حيث أبدت أندية أرسنال وتشيلسي الإنجليزيين وريال مدريد الإسباني، اهتمامها بضم المهاجم المتألق.
وبعد أن بدأ مسيرته الكروية مع فولفسبورغ الألماني، انضم الدولي النيجيري إلى نابولي قادما من ليل الفرنسي في يوليو عام 2020 وأصبح عنصرا أساسيا في الفريق الإيطالي.
وتصدر أوسيمين ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الماضي برصيد 26 هدفا في 32 مشاركة مع نابولي الذي توج باللقب بفارق 16 نقطة عن أقرب الملاحقين، فيما سجل اللاعب النيجيري 31 هدفا في كل البطولات.
وتعرض أوسيمين لإصابة قوية في بداية الموسم الجاري، أجبرته على الغياب عن بعض المباريات لكنه سجل سبعة أهداف في 12 مباراة بالدوري، وجاء أخر تلك الأهداف في مواجهة كالياري يوم السبت الماضي.
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