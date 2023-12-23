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نابولي يمدد عقد النيجيري أوسيمين حتى عام 2026

12/23/2023 2:23:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وقع النيجيري فيكتور أوسيمين عقدا جديدا مع ناديه نابولي الإيطالي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن أوسيمين / 24 عاما/ سيبقى مع حامل لقب الدوري الإيطالي حتى عام 2026.

وارتبط أوسيمين بالرحيل عن نابولي، حيث أبدت أندية أرسنال وتشيلسي الإنجليزيين وريال مدريد الإسباني، اهتمامها بضم المهاجم المتألق.

وبعد أن بدأ مسيرته الكروية مع فولفسبورغ الألماني، انضم الدولي النيجيري إلى نابولي قادما من ليل الفرنسي في يوليو عام 2020 وأصبح عنصرا أساسيا في الفريق الإيطالي.

وتصدر أوسيمين ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الماضي برصيد 26 هدفا في 32 مشاركة مع نابولي الذي توج باللقب بفارق 16 نقطة عن أقرب الملاحقين، فيما سجل اللاعب النيجيري 31 هدفا في كل البطولات.

وتعرض أوسيمين لإصابة قوية في بداية الموسم الجاري، أجبرته على الغياب عن بعض المباريات لكنه سجل سبعة أهداف في 12 مباراة بالدوري، وجاء أخر تلك الأهداف في مواجهة كالياري يوم السبت الماضي.

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