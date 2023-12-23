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وست هام يلحق بمانشستر يونايتد الهزيمة الثامنة بهدفي بووين وقدوس

12/23/2023 2:23:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ألحق وست هام بضيفه مانشستر يونايتد الهزيمة الثامنة له في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعدما تغلب عليه بهدفين دون رد أمس، ضمن الجولة الثامنة عشرة.
وسجل ثنائية "الهامرز" كل من جارود بووين ومحمد قدوس في الدقيقتين 72 و78.
الانتصار منح وست هام فرصة تجاوز اليونايتد بالقفز للمركز السادس برصيد 30 نقطة، فيما تراجع الأخير للمركز الثامن بتوقف رصيده عند 28 نقطة.
أولى المحاولات جاءت من أصحاب الأرض بعدما أطلق إيمرسون بالمييري تسديدة من على حافة منطقة الجزاء، لكن أندريه أونانا تصدى لها ببراعة.
وهدأت المباراة لفترة طويلة حتى ظهر يونايتد بأولى محاولاته عبر تسديدة أطلقها أنتوني من خارج منطقة الجزاء، كان ألفونس أريولا لها بالمرصاد.
بعدها أرسل أنتوني تمريرة بينية حريرية لأليخاندرو جارناتشو، الذي توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء، مطلقا تسديدة أرضية زاحفة، تصدى لها حارس الهامرز ببراعة.
لكن أريولا كاد يورط فريقه في هدف غريب، بعدما وجه كوبي ماينو تسديدة ضعيفة من خارج المنطقة، حاول سكوت ماكتوميناي تغيير مسارها، لتذهب سهلة إلى الحارس الفرنسي، الذي تعامل معها برعونة، لترتطم بيده قبل أن تتحول إلى ركنية.
وفشل الفريقان بعدها في تشكيل خطورة حقيقية على المرميين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وبعد بضع دقائق على العودة من الاستراحة، وجه قائد مانشستر يونايتد برونو فرنانديز ضربة رأسية قوية، لكنها ذهبت بالاتجاه الخاطئ أعلى العارضة.
ووقف أونانا حائلا أمام تسجيل بوين هدف وست هام الأول من ضربة رأسية قوية، حولها الحارس الكاميروني ببراعة إلى ركنية.
وكاد جوني إيفانز أن يورط أونانا في خطأ فادح، بعدما مرر الكرة إليه أثناء الضغط عليه من ثنائي هجومي، لكن حارس يونايتد تخلص من الكرة بتمريرها إلى أرون وان بيساكا بسرعة.
وحاول برونو فك التكتل الدفاعي للفريق اللندني بتسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء، لكنها ذهبت بعيدة تماما عن المرمى.
ووسط موجة هادئة، انطلق بووين بالكرة وتبادلها مع لويس باكيتا، الذي ردها إليه بتمريرة بينية ساقطة، ليتسلمها الأخير قبل أن يغمزها بقدمه لكن أونانا تصدى لها قبل أن ترتطم بجناح وست هام وتتحول إلى الشباك.
وبعد دقائق معدودة، ارتكب ماينو خطأ فادحا بخسارة الكرة في منتصف الملعب، لتتحول إلى هجمة خاطفة بدأها قدوس، ليتبادل خلالها الكرة مع باكيتا قبل أن يتوغل اللاعب الغاني داخل منطقة الجزاء ويطلق تسديدة أرضية زاحفة، أسفرت عن هدف ثان لأصحاب الأرض.
واستطاع وست هام الحفاظ على تقدمه في الدقائق المتبقية عبر دفاع المنطقة، وسط فشل من لاعبي اليونايتد في اختراقه بأي محاولة خطيرة حتى النهاية.
وبدا نجم وست هام يونايتد محمد قدوس، سعيدا بمساهمته في فوز فريقه، وقال قدوس في تصريحات لشبكة "تي ان تي سبورتس": "كمهاجم، هذا ما أنا هنا لأفعله، وهو وضع الكرة في الشباك. والأهم أننا حصلنا على النقاط الثلاث. هذا هو اليوم المثالي للجماهير ونتمنى لهم عيد ميلاد سعيدًا".
وعن لوكاس باكيتا الذي صنع هدفي اللقاء، قال اللاعب الغاني: "رؤيته وقدرته على التمرير، عندما يحصل على الكرة، أحتاج فقط إلى الركض وسيجدني. أنا معجب به كثيرًا".
وحول المعنى من احتفاله الشهير الذي يجلس من خلاله على لوحة إعلانية، قال قدوس: "هذا لا يعني شيئًا. أنا أجلس لأخذ نفس عميق! أنا متعب".
إيمري منزعج من "الفار"
من ناحية ثانية، اعتبر الإسباني أوناي إيمري مدرّب أستون فيلا أن تدخّل حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) كان "زائداً عن اللزوم"، خلال تعادل فريقه المحبط مع ضيفه شيفيلد يونايتد وصيف القاع 1-1 أول من أمس، ما حرمه فرصة التصدر مؤقتاً للمرة الأولى من 2011.
وشهدت المباراة إلغاء هدف الجامايكي ليون بايلي (61)، ليعود ويتدخل الحكم في ثلاث مناسبات طالب فيها أستون فيلا بركلات جزاء.
وكان فيلا يحتاج إلى الفوز لاعتلاء الصدارة للمرة الأولى منذ آب (أغسطس) 2011 إلا أنه اكتفى بالتعادل والتقدّم إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن أرسنال المتصدر (39 نقطة لكل منهما)، بانتظار مباراة الأخير في ملعب أنفيلد أمام ليفربول الثالث (38) أمس في قمة المرحلة.
وقال إيمري (52 عاماً) لشبكة "بي بي سي": "أتقبّل (قرارات) حكم الفيديو المساعد دائماً، لكن اليوم فقط أعتقد أنه كان زائداً عن اللزوم. لم يكن من الضروري أن تتم مراجعته مرتين أو ثلاث في الشوط الأوّل، كما في حالة الهدف أيضاً. عادةً يتم احتساب هذا الهدف".
وعبّر إيمري عن "خيبة أمل من النتيجة اليوم لكننا نقبلها. علينا التركيز للمباراة المقبلة ضد مانشستر يونايتد، ستكون رائعة".
ويلعب أستون فيلا أمام "الشياطين الحمر" بعد غد الثلاثاء ضمن المرحلة التاسعة عشرة.
وجاءت أولى مواجهات فيلا مع "في أيه آر" أول من أمس، حين رفض إعطاء أولي واتكيز ركلة جزاء بعد دفعه من قبل البرازيلي فيني سوزا. كما رُفضت مطالبة المضيف بركلة جزاء ثانية بعد تصدّي الظهير الأيمن جورج بالدوك لرأسية واتكينز.
واعتقد لاعبو فيلا أنهم تقدّموا بالنتيجة في الدقيقة 58 حين تلقّى بايلي عرضيةً من واتكينز وسدّد في المرمى، لكن الهدف ألغيَ حين اعتُبر أن زميله جاكوب رامزي ارتكب خطأً ضد الحارس ويس فودرينجهام.
وتدخّل حكم الفيديو المساعد مجدداً بعد ربع ساعة للحُكم على ما إذا كان تصدّي بالدوك للكرة بيده، نافياً حدوث ذلك.
وسجّل كاميرون آرشر الذي انتقل من فيلا إلى شيفيلد قبل انطلاق الموسم الهدف الأوّل في الدقيقة 87، إلا أن البديل المهاجم الإيطالي نيكولو زانيولو أدرك التعادل من رأسية في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
لينو: لا مشكلة مع البوكسنج داي
يرى بيرند لينو، حارس مرمى المنتخب الألماني لكرة القدم، إنه لا توجد مشكلة في لعب كرة القدم خلال أعياد الميلاد.
وقال لينو (31 عاما) في مقابلة مع مجموعة "فونكه الإعلامية: "بالتأكيد عطلة شتوية مثل هذه ستكون مريحة. على الجانب الآخر أحتفل بمباريات بوكسينج داي وكل ما يحيط بها".
ويحل لينو، مع فريقه فولهام، ضيفا على بورنموث في البوكسينج داي.
وأضاف لينو: "عادة ما يجلس الناس سويا في المنزل في العطلات. ولا يوجد أفضل من متابعة كرة القدم".
وتابع لينو إن يوم 26 كانون الأول (ديسمبر) يعد "رقما ضخما"، وأضاف :" بالنسبة للإنجليز، البوكسينج داي يشبه عيد الفصح، أعياد الميلاد، ليلة رأس السنة، وعيد الشكر. إنه أفضل يوم في العام".
وأكد حارس مرمى ليفركوزن السابق، الذي انتقل في البداية من باير إلى آرسنال في 2018 ثم انتقل لفولهام في 2022: "الملاعب تكون ممتلئة بالجماهير. كرة القدم في البوكسينج داي تقليدا مهما". -(وكالات)

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