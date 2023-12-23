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جوارديولا: سنشتري كتابا جديدا لتاريخ مانشستر سيتي بعد المونديال

12/23/2023 2:23:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أبدى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، سعادته الغامرة بتتويج فريقه بلقب كأس العالم للأندية لكرة القدم، بعد التغلب على فلومينينسي البرازيلي برباعية نظيفة، أول من أمس.
وقال جوارديولا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "كل الألقاب (التي توج بها في كأس العالم للأندية) خصوصا، لكن هذا اللقب له خصوصية لعدم مشاركة مانشستر سيتي في البطولة من قبل. هذه أول مرة نتوج فيها باللقب وهذا يمنحنا شعورا بالرضا".
وأضاف: "لن نحتفل بمسيرة في مانشستر للفوز بهذا اللقب، لكن أخبرت اللاعبين بأن هذه الكأس سيتذكرونها للأبد. فهذه الكأس تعني بأنك أفضل فريق لمدة عام في العالم، وهذا أمر فريد وخاص".
وتابع: "عند إغلاق هذا الفصل. سننظر إلى 8 أعوام من العمل الجاد وراء الكواليس. ما حققناه مذهل. بالطبع سنحتفل ولكن لا يعد جوديسون بارك أفضل مكان للعودة إليه عقب التتويج بكأس العالم للأندية (مواجهة إيفرتون يوم الأربعاء المقبل)".
وأتم: "سنحاول شراء كتاب جديد وبدء كتابة تاريخ رائع. اللاعبون متواجدون ولديهم الجوع الشديد والحافز. أنا سعيد من أجل العديد من الناس في النادي. هذا يوم جميل، لم أتخيل عند وصولي لمانشستر أننا سنقوم بذلك، وسنتوج بتلك الألقاب، وسنفوز بكأس العالم للأندية في السعودية".
ورفع مانشستر سيتي كأساً خامسة في سنة 2023 المذهلة له، بعد تتويجه بلقب مونديال الأندية، فواصلت الأندية الأوروبية هيمنتها على بطولة أصبحت تفتقد للمنافسة.
ومنذ تغلّب كورينثيانز البرازيلي على تشلسي الإنجليزي 1-0 العام 2012، توّج الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا بلقب مونديال الأندية. وكان فوز سيتي على فلومينينسي، الـ22 توالياً للأندية الأوروبية في المسابقة.
غياب المنافسة هو أحد أسباب تغيير شكل البطولة انطلاقاً من العام 2025.
وسيتم تغيير شكل البطولة المعتمد حالياً على مشاركة سبعة فرق تلعب بنظام خروج المغلوب على مدى أسبوع، لتصبح بمشاركة 32 نادياً تتوزّع على ثماني مجموعات على مدار شهر في الولايات المتحدة.
ويُشدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ونظيره الأوروبي (ويفا) على السعي للاستفادة التجارية من أندية النخبة الأوروبية التي ستتواجه في الأدوار الإقصائية.
وسيزيد حضور 12 نادياً أوروبياً من المنافسة، لكنّ هناك مخاطرةً بأن تتحوّل بطولة مصمّمة لتتويج أفضل نادٍ في العالم، إلى نسخة مصغّرة من دوري أبطال أوروبا كل أربعة أعوام.
وقد قوبلت فكرة إضافة مباريات في جدول مزدحم أساساً برفضٍ من اتحاد اللاعبين المحترفين (فيفبرو).
وستعني مسابقة كأس العالم للأندية التي ستُلعب بين 15 حزيران (يونيو) و13 تموز (يوليو)، أن نهاية الموسم في الدوريات ستأتي قبل أقل من شهرٍ واحدٍ على بداية موسمٍ جديد.
ويصرّ فيفا في المقابل على توزيع الموارد الماليّة إلى الأندية الكبيرة في قاراتٍ أخرى، لتجنّب التدفّق المستمر لأفضل المواهب من جميع أنحاء العالم إلى أوروبا.
وقال الفرنسي أرسين فينجر رئيس تطوير كرة القدم في الاتحاد الدولي للعبة "سيكون التأثير الإيجابي (للتعديل الجديد) على الأندية ضخم، لأنه سيزيد من الموارد للأندية حول العالم للتطوّر والمنافسة".
وأضاف "نحن محظوظون في أوروبا، لكن من المهم أن نجعل كرة القدم عالميّة حقاً، وهذا (التعديل) يخلق فرصة لأندية أخرى للتقدّم. هذا هو الهدف الحقيقي".
من ناحية ثانية، فإن حتميّة أن يعتزل أفضل اللاعبين في العالم، في أوروبا، بدأت بالتراجع، بسبب السعودية مضيفة كأس العالم للأندية هذه السنة.
جذب الدوري السعودي النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو المتوّج بلقب أفضل لاعبٍ في العالم خمس مرات، الفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي نيمار، إلى جانب أسماء لامعة أخرى في الموجة الأولى من التعاقدات الباذخة.
صحيحٌ أن نادي الاتحاد الذي يلعب له بنزيمة ومواطنه نجولو كانتي والبرازيلي فابينيو، خسر أمام الأهلي المصري 1-3 في الدور الثاني (ربع النهائي)، لكن مع مشروع تحويل السعودية التي ستحتضن كأس العالم 2034، إلى قوّة في عالم كرة القدم، من الممكن أن تُشكّل أنديتها تهديداً كبيراً في المنافسة عام 2025.
ولم تكن المدرجات ممتلئة في أول استضافة للسعودية لكأس العالم للأندية، رغم الدعم الجماهيري القويّ من جمهوري فلومينينسي والأهلي.
كما أعرب جوارديولا مدرب سيتي والبرازيلي فرناندو دينيز مدرب فلومينينسي، عن إحباطهما من حالة أرضيّة الملاعب التي استضافت البطولة.
وسُرعان ما أصبحت السعودية وجهة لاستضافة الأحداث الرياضية الكُبرى، مثل بطولة العالم للفورمولا 1 وبطولات الملاكمة، المضرب والغولف.
ومن الممكن أن تستضيف السعودية مونديال الأندية في 2029 أو 2033 استعداداً للحدث الرئيسي لاستضافة كأس العالم 2034، طالما أنها تسعى إلى استغلال ثرواتها في كرة القدم.
إلى ذلك، خيم الحزن على جماهير فلومينينسي، الذين تجمعوا في مقر النادي لمتابعة نهائي كأس العالم للأندية أمام مانشستر سيتي، الذي ألحق بفريقهم هزيمة ثقيلة، وسط دموع جماهير الفريق البرازيلي.
وتجمع نحو 8 آلاف شخص، بحسب الجهة المنظمة للفعالية، أول من أمس في المقر الرياضي للنادي البرازيلي لمشاهدة نهائي كأس العالم للأندية.
وتسبب الهدف المبكر الذي سجله الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء في إثارة قلق جماهير الفريق البرازيلي، والذين بدأوا بعد الهدف الثاني، الذي أحرزه نينو في مرماه في الدقيقة 27، في التنبؤ بالهزيمة.
وتكفل فودين بتسجيل الهدف الثالث (72)، بينما اختتم ألفاريز، نجم اللقاء وبطل كأس العالم مع الأرجنتين في قطر 2022، الرباعية بهدف ثان له (88).
وتسببت الهزيمة الثقيلة التي مُني بها الفريق في إلغاء الحفل الذي أعدته فرقة (Tricolor Carioca) الموسيقية، ولم يتم إطلاق الألعاب النارية، وتوقف عزف مدرسة السامبا، التي كانت متواجدة في الفعالية.
واختلط بخار الماء المنبعث من أجهزة الترطيب، التي تم تركيبها للتخفيف من حرارة الجو الشديدة، بدموع المشجعين، خصوصا الأصغر سنا، الذين حاول آباؤهم مواساتهم، لكن دون جدوى.
وانطفأت فرحة جمهور فلومينينسي بلقبهم الأول لكوبا ليبرتادوريس، الذي حققوه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، على الأقل خلال الدقائق التسعين للمباراة أمام مانشستر سيتي، الذي تسيد اللقاء، بقيادة الإسباني بيب جوارديولا.
وعكس صمت الجماهير في المقر الرياضي بحي لارانجيراس في نهاية المباراة الإحباط الذي أصابهم بسبب تفوق "السيتيزنز"، الذي أصبح رابع فريق إنجليزي يتوج بلقب مونديال الأندية بعد ليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد.
واختير الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي كأفضل لاعب في البطولة، حيث تفوق اللاعب البالغ من العمر 27 عاما، على زميله كايل ووكر الذي جاء بالمركز الثاني بالبطولة، وتلاهما في المركز الثالث الكولومبي جون أرياس لاعب فلومينينسي.
وكان رودري قد توج أيضا بجائزة أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي جمع بين فريقه وإنتر ميلان الإيطالي، وحاز على الجائزة نفسها في نهائي دوري الأمم الأوروبية مع المنتخب الإسباني.
وفي السياق ذاته، تشاجر فيليبي ميلو لاعب فلومينينسي، وكايل ووكر لاعب مانشستر سيتي، عقب نهاية المواجهة.
وعقب صافرة النهاية، دخل اللاعبان البرازيلي والإنجليزي في شجار على العشب بالأيدي، كما دخل جاك جريليش، زميل ووكر، في الشجار قبل أن يتدخل باقي اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني للفريقين بالفصل بين اللاعبين ومنعوا الوضع من أن يصبح أكثر خطورة.
وسجل الأرجنتيني جوليان ألفاريز أسرع هدف في تاريخ كأس العالم للأندية، في الثانية الـ38 من اللقاء.
وكان الهدف مهما في مسيرة الأرجنتيني الدولي، الذي سجل مع سيتي في ست مسابقات مختلفة.
وبالإضافة إلى كأس العالم للأندية، سجل ألفاريز في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس إنجلترا، الدرع الخيرية وكأس الرابطة الإنجليزية.
يشار إلى أنه لم يسجل أي لاعب آخر في هذه المسابقات الست في عام واحد.
وفي السابق، لم يتخلف اللاعب عن التهديف في البطولات التي شارك بها ككأس ليبرتادوريس، وتصفيات كأس العالم، وفي المرحلة النهائية من بطولة كأس العالم. -(وكالات)

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