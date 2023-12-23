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الأولمبي.. رحلة البحث عن وديات تحضيرا للنهائيات

12/23/2023 2:23:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة بدأ المنتخب الوطني الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم، رحلة البحث عن مباريات ودية، استعدادا للمشاركة في النهائيات الآسيوية التي تقام في قطر خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل.
ووفق المعلومات، فإن اتحاد كرة القدم وبالتنسيق مع المدير الفني للمنتخب عبدالله أبو زمع، بدأ بمخاطبة عدد من المنتخبات الشقيقة والصديقة، لمعرفة إمكانية إجراء مباريات ودية، تخدم تطلعات المنتخب الأولمبي لخوض فترة إعداد جيدة، تساعده في بناء منتخب قوي قادر على المنافسة في النهائيات التي وضعت المنتخب في مجموعة صعبة، ضمت منتخبات استراليا وقطر وأندونيسيا.
وينتظر اتحاد الكرة رد المنتخبات التي خاطبها، لمعرفة إمكانية ترتيب برنامج المباريات المقبلة وجدول الاستعداد، علما بأن التأخر في مخاطبة المنتخبات، ربما يفرز إجراء مباريات ودية ضعيفة نوعا ما، في ظل ارتباط المنتخبات القوية ببرنامج إعداد مبكر تم تحضيره وإعداده منذ فترة.
ويأمل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، الذي يضم كلا من: عبدالله ابو زمع وأمجد الطاهر وشادي ابو هشهش ولؤي العمايرة، في أن تنجح مخاطبات اتحاد الكرة، في الفوز بمباريات ودية قوية تخدم تطلعات منتخبنا، خاصة وأن المرحلة المقبلة المتمثلة بالنهائيات الآسيوية ستشكل محطة صعبة للمنتخب.
ويرى الشارع الرياضي المحلي، أن المنتخب الأولمبي بعناصره الحالية، قادر على تحقيق نتائج جيدة في النهائيات الآسيوية، رغم الاعتراف بتأثير غياب اللاعبين أمين الشناينة وهايل ذيابات، اللذين تعرضا لإصابتين قويتين من المرجح أن تبعدهما عن المشاركة في النهائيات.
وربط المتحدثون لـ"الغد"، قدرة المنتخب على تحقيق نتائج لافتة بالنهائيات الآسيوية، بقوة فترة الإعداد، معتبرين أن المباريات الودية القوية والمعسكرات المحلية والخارجية، قادرة على إعداد منتخب منافس، فيما التراخي في عملية إجراء مباريات قوية، ربما يؤثر على النتائج في النهائيات المقبلة والصعبة.
ويؤكد المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي إسلام ذيابات، الذي حقق نتائج لافتة خلال إشرافه على أكثر من منتخب وطني، أن اتحاد الكرة لن يتوانى في تنظيم برنامج إعداد جيد للمنتخب الأولمبي، بحثا عن نتائج متميزة تليق بسمعة الكرة الأردنية.
وقال: "الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي يضم خيرة المدربين المحليين القادرين على تحقيق الإنجاز، كما أن العناصر التي تم اختيارها، تمثل نخبة اللاعبين في الأردن وبالتالي، فإن نتائج المنتخب في قطر، ستعتمد على قدرة اللاعبين على تطبيق ما يريده المدرب، بعد أن يكونوا استفادوا من برنامج الإعداد الذي يسبق المشاركة في النهائيات الآسيوية.
وبين ذيابات، أن سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة القدم، حريص على دعم المنتخبات الوطنية جميعا، وهو دائما ما يشجع على رصد اللاعبين الشباب في المنتخبات الوطنية في مختلف الفئات، للاستفادة منهم في رفد المنتخب الأول بما يخدم الكرة الأردنية".
أما المدرب خالد الخطيب، فقد اعتبر أن مهمة المنتخب الأولمبي في قطر لن تكون سهلة، في ظل قوة المنتخبات المشاركة، ما يتطلب تنظيم مرحلة إعداد مثالية.
وقال: "أعتقد أن اتحاد الكرة تأخر نوعا ما في البحث عن مباريات ودية قوية، لأن المنتخبات القوية ترتبط ببرنامج إعداد منذ فترة طويلة، وبالرغم من ذلك نأمل بأن يتم الاتفاق على تنظيم مباريات قوية مع منتخبات كبيرة قادرة على إثراء مستوى المنتخب الوطني".
ويباشر المنتخب الوطني الأولمبي، تدريباته البدنية والفنية، بقيادة المدرب عبدالله أبو زمع اعتبارا من اليوم، استعدادا للمشاركة في النهائيات الآسيوية نيسان(أبريل) المقبل في قطر.
واستدعى الجهاز الفني 27 لاعبا للتجمع المحلي وهم: قيس العباسي، مراد الفالوجي، أنطون عوض، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، محمد أبو النادي، ليث أبو رحال، يوسف حسان، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، عرفات الحاج، عمار محمد، سيف بشابشة، سيف درويش، محمد أبو طه، عون المحارمة، محمد كحلان، أحمد السلمان، علي العزايزة، فرج عيد، أحمد صبرة، وسيم الريالات، عامر جاموس، عارف الحاج، بشار الذيابات، مالك علان، وبكر كلبونة.
ويتطلع الجهاز الفني من خلال التدريبات اليومية، إلى رفع مستوى الجاهزية للاعبين، وتوسيع قاعدة الخيارات قبل الاستحقاق الرسمي.
وكانت قرعة النهائيات الآسيوية، وضعت المنتخب في المجموعة الأولى، إلى جانب قطر المستضيف وأستراليا وإندونيسيا.
ويستهل المنتخب مشاركته، بمواجهة أستراليا، ثم قطر على أن يختتم دور المجموعات بلقاء إندونيسيا.
وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المركز الثلاثة الأولى في البطولة، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق العالمي بمواجهة فريق من أفريقيا، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في الدورة الأولمبية.

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