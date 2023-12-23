الرمثا يفاوض محترفه للرحيل ويتسلم 50 ألفا.. الفيصلي يدرس جدوى إبعاد الكامرجي وناثان

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



الفيصلي يستعد لإبعاد الكامرجي وناثان في حال الاتفاق

كشفت معلومات أن النادي الفيصلي تسلم يوم أمس، التقرير الفني للمدير الفني لفريق الكرة أحمد هايل، والذي يتضمن قائمة من اللاعبين الممكن إبعادهم، إلى جانب عدد من اللاعبين المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق.

ووفق المعلومات فإن التقرير الفني يتضمن عدم الحاجة لجهود المحترف التونسي في صفوف الفريق رفيق الكامرجي، إلى جانب عدم الحاجة للمحترف ناثان أيضا، حيث يطالب المدرب بإبعادهم، في حال اتفقت معهم الإدارة على التفاصيل المالية، من دون أن يلحق النادي ضرر مادي كبير.

التقرير يفيد بعدم الحاجة للكامرجي، فيما استبعاد ناثان يتطلب استقطاب لاعب بنفس مركزه في المرحلة المقبلة، بانتظار معرفة فيما إذا كان النادي قادرا على دعوة المحترفين الكامرجي وناثان، للتوصل معهما لحل ودي ينهي عقديهما بالتراضي.

التقرير الفني يتضمن أيضا طلبا بتعزيز صفوف الفريق بعدد من اللاعبين المحليين، أمثال لاعب شباب الأردن فضل هيكل.

وتدرس إدارة النادي برئاسة نضال الحديد، الخطوات التالية بعناية، بما يخدم مصلحة النادي فنيا وماديا.

الرمثا يفاوض السنغالي للرحيل ويتسلم مستحقات كوليبالي

تفيد المعلومات الواردة من نادي الرمثا، أن الإدارة تتجه لمفاوضة المحترف السنغالي في فريق كرة القدم الهادي سالم، للرحيل عن الفريق في المرحلة المقبلة، في ظل غياب فاعليته الفنية، إلى جانب الرغبة في تخفيف مصاريف النادي، إلى جانب منح الفرصة بشكل أكبر للاعبين الشباب من أبناء مدينة الرمثا.

ووفق المعلومات فإن الرمثا يتجه لمفاتحة سالم، للتوصل معه إلى تسوية مالية، ومن ثم الرحيل عن الفريق قبيل انطلاق مرحلة الإياب، بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات.

ويعتبر فريق الرمثا حاليا، أحد أبرز الأندية المهتمة باللاعبين الشباب من أبناء المدينة، حيث يضم الفريق حاليا نخبة من النجوم الشباب الذين ينتظر أن يثروا الرمثا فنيا وماليا في السنوات المقبلة، خاصة وأن أغلب هؤلاء اللاعبين الشباب من النجوم المتميزين الذين اثبتوا حضورا لافتا، ويحتاجون لمزيد من الاحتكاك ليتصدروا مشهد الكرة الأردنية، وهو ما يسعى إليه المدير الفني وسيم البزور الذي يعتبر صاحب فضل في المغامرة باللاعبين الشباب.

إلى ذلك ينتظر أن يقوم نادي الرمثا، بتوزيع راتب على اللاعبين خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما تسلم حوالي 50 ألف دولار من نادي هجر السعودي، وهي دفعة من ثمن انتقال اللاعب السنغالي كوليبالي من الرمثا إلى هجر. ورغم شح المبلغ الواصل للرمثا، إلا أن الإدارة تعتزم توزيع كامل المبلغ على اللاعبين، علما أن الرمثا يعاني كما هي جميع الأندية، من شح الموارد وغياب الداعمين.

نظام تصنيفي جديد للحكام لتقليل الأخطاء بدوري المحترفين

كشف مصدر في اتحاد كرة القدم، أن دائرة الحكام قررت اتباع نظام تصنيفي جديد للحكام، بهدف تقليل الأخطاء في مباريات دوري المحترفين.

النظام الجديد يتضمن تصنيف الحكام إلى (أ، ب)، بحيث يتم اختيار عدد من الحكام المميزين لينضموا إلى قائمة أ، بحيث يكون هؤلاء الحكام هم النخبة، وتسند إليهم إدارة مباريات دوري المحترفين، فيما سيتم تصنيف حكام آخرين في قائمة ب، بحيث لا تحظى هذه القائمة بفرص إدارة المباريات.

ويأتي هذا التصنيف الجديد، لمواجهة الأخطاء التي حدثت في مرحلة الذهاب من الدوري، وأثارت غضب عدد من الأندية، بانتظار أن يتولى إدارة مباريات الدوري المقبلة نخبة من الحكام الأردنيين، ما يعني أن هناك حكاما سيتم استبعادهم من المباريات خلال الإياب.

الطقس يلغي انطلاقة تدريبات "الأولمبي"

تسببت الأحوال الجوية الماطرة، في إلغاء انطلاقة تدريبات المنتخب الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم، والتي كانت مقررة يوم أمس السبت، ليتم ترحيلها إلى اليوم.

وكان المنتخب الأولمبي أعلن عن استدعاء 27 لاعبا، للدخول في مرحلة إعداد أولى، استعدادا للنهائيات الآسيوية التي تقام في قطر خلال شهر نيسان (إبريل) المقبل، حيث تم تحديد يوم أمس السبت لإجراء أول تدريب، قبل أن يتم ترحيله إلى اليوم، بسبب حالة الطقس وما صاحبها من أمطار وبرد، إلى جانب الرغبة في منح اللاعبين فرصة أطول للراحة، بعد الانتهاء من مباريات الدوري.

مدرب الحسين يمدد إجازته الخارجية

مدد المدير الفني لفريق الحسين إربد لكرة القدم، البرتغالي موتا، إجازته الخارجية الطويلة التي بدأت قبل عدة أسابيع، وتخللها احتجاب المدرب عن 3 مباريات لفريقه بدوري المحترفين.

موتا غاب عن الحسين، بسبب ارتباطه بدورة تدريب في البرازيل، ما جلب له النقد بسبب غيابه عن مباريات مهمة وفي مرحلة حساسة من الدوري.

المدرب البرتغالي عاد ليمدد إجازته الخارجية، في ظل حصول اللاعبين على إجازة لمدة أسبوعين في ظل توقف الدوري، ليستثمر موتا ذلك ويمدد الإجازة احتفالا بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

إلى ذلك يدرس نادي الحسين إربد، تداعيات تأجيل مباراته أمام الوحدات بدوري المحترفين، والتي تم نقلها لما بعد انتهاء المنتخب من مشاركته في كأس آسيا، حيث يرى النادي أنه لا عدالة في نقل المباراة، خاصة إذا ما وافق الاتحاد على فتح باب الانتقالات قبل الموعد الجديد للمباراة.

الوحدات يجتمع لبحث خيارات المدرب الجديد

ينتظر أن تجتمع إدارة نادي الوحدات اليوم الأحد، لبحث خيارات المدير الفني الجديد لفريق كرة القدم، الذي سيخلف المدرب العماني رشيد جابر، الذي تم إنهاء عقده بالتراضي.

وتملك إدارة الوحدات العديد من الخيارات، حيث تتجه للتعاقد مع مدرب محلي، ويبرز من الأسماء المرشحة جمال محمود ورأفت علي وغيرهم من المدربين، بانتظار الحسم.

ويخضع لاعبو الوحدات حاليا لاستراحة تمتد لعشرة أيام، خاصة وأن الفريق لا يضم حاليا سوى عدد من اللاعبين، في ظل سفر المحترفين السوري خالد كردغلي والعاجي سيدريك هنري، والتحاق اللاعبين بالمنتخبين الأول والأولمبي.







مدرب الحسين إربد البرتغالي موتا - (أرشيفية)

كواليس النجوم

. مصدر في المنتخب الوطني لكرة القدم، كشف عن قصة استبعاد اللاعب حمزة الدردور من صفوف المنتخب بعد العودة من مباراتي النرويج وأذربيجان، قبل أن يتم استدعاؤه للتشكيلة الأخيرة للمنتخب.. المصدر أشار إلى أن ما جرى يستدعي ضرورة زيادة التواصل بين المدير الفني الحسين عموتة واللاعبين، بما يعزز الأجواء الأسرية داخل المنتخب، ويرفع درجة الانسجام بين جميع الأطراف.

. رئيس أحد أندية المحترفين لكرة القدم، توقع في تصريح لـ"الغد"، أن تشهد المرحلة المقبلة من الدوري تساقطا للأندية، في ظل الصعوبات المالية الخانقة.

. المدير الفني لفريق الرمثا لكرة القدم وسيم البزور، عقب انتهاء مباراة فريقه أمام الجليل، بدا عصبيا خلال حديثه مع اللاعبين رغم الفوز، وأعلن عن تقديم استقالته قبل أن يتراجع.. البزور بدأ بصناعة فريق شاب متميز.

. استذكار عدد كبير من نجوم الرياضة الأردنية، خاصة في كرة القدم، لرئيس النادي الفيصلي الراحل الشيخ سلطان العدوان، بمناسبة الذكرى الخامسة لرحيله والتي صادفت أول من أمس، يؤكد المكانة العالية لهذه الشخصية في قلوب الرياضيين.. الكثير من الرياضيين استذكروا الشيخ العدوان ومناقبه وشخصيته القوية وحبه لخدمة الكرة الأردنية على صعيد النادي الفيصلي بشكل خاصة، والكرة الأردنية بشكل عام.

. توقعات بأن تشهد مرحلة توقف الدوري الحالية، إجراء تغييرات في أجهزة فنية في أكثر من ناد، خاصة في ظل عدم رضى الإدارات على ما تحقق خلال مرحلة الذهاب من الدوري.

. البعض من متابعي كرة القدم المحلية، خاصة المنتخب الوطني، تساءلوا عن صحة خيار إجراء مباراة ودية مع منتخب لبنان في مدينة طرابلس، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان حاليا، وظروف كرة القدم والملعب وما شابه من تفاصيل رياضية وغير رياضية.

. المدير الفني لاتحاد كرة القدم الهولندي أليكس جيتزي، يتوقع أن يقضي عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية خارج الأردن كما جرت العادة.

. عدد كبير من نجوم أندية المحترفين لكرة القدم، يعملون سرا من أجل البحث عن عقود خارجية خلال فترة الانتقالات الشتوية.. لاعبون أيضا يسعون لاستثمار عدم قدرة أنديتهم على دفع رواتبهم لعدة أشهر، لطلب فسخ عقودهم.







رئيس النادي الفيصلي السابق الراحل الشيخ سلطان العدوان - (أرشيفية)