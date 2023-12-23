Saturday, 23 December 2023 11:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإعلان عن الفائزين في بطولة الأردن لسباقات السرعة ‏

12/23/2023 2:23:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب ‏ أعلنت الأردنية لرياضة السيارات، عن الفائزين في بطولة الأردن لسباقات السرعة للعام 2023.
وأحرز السائق شاكر جويحان، ‏لقب ‏البطولة ولقب الدفع الرباعي، وحل خلفه السائق مصطفى عطاري في المركز الثاني، وهشام النجار بالمركز ‏‏الثالث، وأحرز السائق عبد شيكاخوا لقب بطولة الدفع الخلفي، وحل السائق جاد نباص بالمركز الثاني، وجاء السائق سالم طعيمة ‏بالمركز الثالث، ونال السائق يزن جمعة لقب بطولة الدفع الأمامي، وجاء السائق مصطفى جمعة بالمركز الثاني، وحل السائق أمجد ‏‏الحوراني بالمركز الثالث.‏
وضمت بطولة الأردن لسباقات السرعة، 4 سباقات أقيمت في مضمار حلبة منجا بمادبا ونادي السيارات الملكي وموقف السيارات في ‏‏العبدلي بوليفارد، بمشاركة سائقين من الأردن وفلسطن والعراق.‏
وفيما يأتي نتائج الفائزين في السباقات الأربعة:‏
‏- سباق السرعة الأول: شارك في السباق 54 ‏‎سائقا من الأردن وفلسطين ومصر، وأقيم على حلبة منجا بمحافظة ‏مادبا، وفاز في ‏السباق وفي الدفع الرباعي شاكر جويحان (ميتسوبيشي أيفو 8) بزمن ‏‏2.02.500 دقيقة، وحل مصطفى عطاري (ميتسوبيشي أيفو ‏‏8) بالمركز الثاني بزمن 2.02.576 دقيقة، ‏‎ ‎وجاء هشام ‏النجار (ميتسوبيسي كولت) بالمركز الثالث بزمن 2.02.915 دقيقة‎، وفي ‏الدفع الخلفي، حل عبد شيكاخوا (ريتسا جو) بالمركز الأول بزمن 2.05.7888 دقيقة، وسالم طعيمة ‏‏(بي ام دبليو ايه 30) ‏بالمركز الثاني بزمن 2.08.24 دقيقة، وجاد نباص (تويوتا كورولا جي تي) بالمركز الثالث بزمن ‏‏2.10.002 دقيقة‎، وفي الدفع ‏الأمامي، جاء يزن جمعة (رينو كليو آر اس) بالمركز الأول بزمن 2.14.117 دقيقة، وحل مصطفى جمعة ‏‏(ستروين دي اس 3) ‏بالمركز الثاني بزمن 2.14.939 دقيقة، وجاء محمد العزة (ستروين زد اكس) بالمركز الثالث بزمن ‏‏2.1.790 دقيقة‎.‎
‏- سباق السرعة الثاني: شارك في السباق 51 سائقا من الأردن وفلسطين والعراق، وأقيم في موقف سيارات العبدلي بوليفارد‎، وفاز في ‏السباق وفي الدفع الرباعي شاكر ‏جويحان (ميتسوبيشي أيفو 8) بزمن 1.08.649 دقيقة، وجاء هشام النجار (ميتسوبيشي كولت) ‏بالمركز الثاني بزمن 1.08.698 دقيقة، وأمير النجار ‏‏(ميتسوبيشي ايفو 9) بالمركز الثالث بزمن 1.08.923 دقيقة‎، وفي الدفع ‏الخلفي جاء عبد شيكاخوا (ريتسا جو) بالمركز الأول بزمن 1.13.446 دقيقة، وجاد نباص (تويوتا كورولا جي تي) بالمركز ‏الثاني ‏بزمن 1.16.295 دقيقة، وسالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30) بالمركز الثالث بزمن 1.17.447 دقيقة‎، وفي الدفع الأمامي جاء ‏مصطفى جمعة (ستروين دي اس 3) بالمركز الأول بزمن 1.16.044 دقيقة، ‏وجاء أمجد الحوراني (سيات ليون) في المركز الثاني ‏بزمن 1.16.629 دقيقة، وحل يزن جمعة (رينو كليو آر اس) ‏ بالمركز الثالث بزمن 1.17.123 دقيقة‎.‎
‏ - سباق السرعة الثالث: شارك في السباق 65 سائقا من الأردن وفلسطين، وأقيم على حلبة نادي السيارات الملكي، وفاز بالسباق وفي ‏الدفع الرباعي هشام النجار ‏‏(ميتسوبيشي كولت) بزمن 1.20.530 دقيقة، وجاء مصطفى عطاري (ميتسوبيشي أيفو 8) بالمركز الثاني ‏بزمن 1.21.397 دقيقة، وأمير ‏ناصيف (ميتسوبيشي ايفو 6) بالمركز الثالث بزمن 1.21.478 دقيقة، وفي الدفع الخلفي، جاء عبد ‏شيكاخوا (ريتسا جو) بالمركز الأول بزمن 1.23.281 دقيقة، وحل سالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30) ‏بالمركز الثاني بزمن 1.26.661 ‏دقيقة، وجاد نباص (تويوتا كورولا جي تي) بالمركز الثالث بزمن 1.26.995 دقيقة، وفي الدفع الأمامي‏ حل يزن جمعة (رينو ‏كليو آر اس) بالمركز الأول بزمن 1.27.508 دقيقة، ومصطفى جمعة (ستروين دي اس ‏‏3) بالمركز الثاني بزمن 1.28.354 ‏دقيقة، وأمجد الحوراني (سيات ليون) بالمركز الثالث بزمن 1.29.045 دقيقة.‏
‏- سباق السرعة الرابع "سباق القوة": شكل السباق الجولة الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات السرعة 2023، وشارك فيه 51 ‏سائقا ‏من الأردن وفلسطين، وأقيم على حلبة نادي السيارات الملكي، وفاز في السباق مصطفى عطاري (ميتسوبيشي أيفو 8) بزمن ‏ ‏‏1.28.092 دقيقة، وجاء شاكر جويحان (ميتسوبيشي أيفو 8) بالمركز الثاني بزمن 1.28.915 دقيقة، واحتل ‏غيث وريكات ‏‏(ميتسوبيشي ايفو 7 بروتو تايب) ‏المركز الثالث بزمن 1.30.653 دقيقة، وفي الدفع الخلفي جاء عبد شيكاخوا (ريتسا جو) بالمركز ‏الأول بزمن 1.35.384 دقيقة، وجاد نباص (تويوتا كورولا ‏جي تي) بالمركز الثاني بزمن 1.36.772 دقيقة، وسالم طعيمة ‏‏(بي ام دبليو ايه 30) بالمركز الثالث بزمن 1.37.148 دقيقة، وفي الدفع الأمامي‏ جاء أمجد الحوراني (سيات ليون) بالمركز الأول ‏بزمن 1.37.784 دقيقة، ومصطفى جمعة ‏‏(ستروين دي اس 3) بالمركز الثاني بزمن 1.38.166 دقيقة، ويزن جمعة (رينو ‏كليو آر اس) بالمركز الثالث بزمن 1.39.216 ‏دقيقة.‏

MENAFN23122023000072011014ID1107651584

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث