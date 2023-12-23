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الأرثوذكسي ومدينة الحسين بمواجهة حاسمة لتحديد بطل الطاولة

12/23/2023 2:23:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يتنافس فريقا الأرثوذكسي ومدينة الحسين للشباب على لقب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة الطاولة، وذلك من خلال المباراة المنتظرة والحاسمة التي تجمع بين الفريقين عند الساعة الخامسة من مساء اليوم في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، والتي تأتي في ختام لقاءات المربع الذهبي، والذي شهد مشاركة فرق الأرثوذكسي ومدينة الحسين للشباب والوحدات ومؤتة.
ويتوقع أن تحفل المواجهة الحاسمة بين الأرثوذكسي ومدينة الحسين للشباب بإثارة وندية بين الفريقين، نظرا لتقارب المستوى الفني بين اللاعبين، ووجود العديد من اللاعبين الذين يعتبرون الورقة الرابحة، والذين سيلعبون دورا كبيرا في حسم نتيجة المباراة، ففريق الأرثوذكسي يتسلح بخبرة وحيوية اللاعبين زيد أبو يمن وحسن الحوراني، بينما يجد فريق مدينة الحسين للشباب باللاعب زياد عزيز ورقة حاسمة في مثل هذه المواجهات.
ويذكر أن فريق الأرثوذكسي، قد حقق الفوز على فريق مدينة الحسين للشباب بنتيجة 3-2، ضمن لقاءات المرحلة الأولى والتي جرت أول من أمس في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب، وحظيت بمتابعة كبيرة من عشاق ومحبي اللعبة، في الوقت الذي تابع فيه الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية بقيادة المدرب المصري عمرو رضا تفاصيل هذه المباراة، وخصوصا أنه يضم لاعبين يعتبرون الركيزة الأساسية في صفوف المنتخب الوطني، والذي تنتظره استحقاقات مهمة في المرحلة المقبلة، ولعل أبرزها المشاركة في تصفيات منطقة غرب آسيا، والتي تقام خلال شهر آذار (مارس) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وحسب تعليمات البطولة، فان الفرق الأربعة ستخوض لقاءات المربع الذهبي وبجعبتها كامل النقاط التي حصلت عليها في المرحلة الأولى.
وشهدت منافسات المرحلة الأولى هبوط فريقي الطالبية والقلعة إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية، بعد أن جاء الطالبية بالمركز التاسع برصيد 8 نقاط، في الوقت الذي غاب فيه فريق القلعة عن المشاركة، فاعتبر هابطا حسب ما تنص عليه تعليمات البطولة.
بقية المراكز توزعت بين فريق، حمادة الذي حل بالمركز الخامس برصيد 11 نقطة، وبالرصيد ذاته، جاء فريق معدي بالمركز السادس، تبعه ايضا بالرصيد نفسه، فريق معان بالمركز السابع، ثم جاء فريق جرش بالمركز الثامن برصيد 9 نقاط.
وعلى الطاولة المجاورة ستكون الإثارة حاضرة ايضا في المواجهة القوية والتي تجمع بين فريقي الأرثوذكسي وحمادة للظفر بلقب بطولة دوري أندية السيدات، حيث وصل الفريقان إلى مواجهة الحسن، بعد أن حققا الفوز في اللقاءات كافة، والتي جاءت على حساب فرق مدينة الحسين للشباب وسمر وأبو نصير والبتراء.

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