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البطولات الدولية.. استثمار مستدام لـالمصارعة وواجهة تسويق مثالية للأردن

12/23/2023 2:23:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري بات الأردن مركزا للاستضافات الإقليمية والدولية في البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي للمصارعة، ما يعكس السمعة والمكانة الكبيرة التي يحظى بهما الاتحاد في منطقة الشرق الأوسط.
وأسند الاتحاد الدولي للمصارعة استضافة بطولة آسيا للناشئين والشباب تحت 17 و23 عاما إلى الأردن، لتقام البطولة في الفترة من 22 إلى 30 حزيران (يونيو) من العام المقبل، وذلك بعد منافسة شرسة مع تايلند.
وسبق لاتحاد المصارعة، استضافة بطولة آسيا للمصارعة للناشئين والشباب تحت 15 و20 عاما في تموز (يوليو) الماضي، وأعقبتها استضافة تاريخية لبطولة العالم للشباب والشابات تحت 20 عاما.
ويقول رئيس الاتحاد الأردني م. محمد العواملة، في بداية حديثه الخاص لـ”الغد”:“فاز الملف الذي قدمناه للاستضافة الآسيوية بعد منافسة شرسة مع تايلند، استنادا إلى خبرتنا السابقة ونجاحاتنا الكبيرة، نريد التأكيد أننا مركز لاستضافة كبرى التظاهرات القارية بين دول المنطقة”.
ويتابع:“يسير توجه الاتحاد الدولي للمصارعة نحو دعم الأردن بالتنظيم واستضافة المعسكرات وإدارة البطولات، وستخضع كوادرنا إلى دورات متخصصة، بهدف المشاركة في إدارة البطولات وضمان تطبيق المعايير الدولية، سواء تلك التي تقام في الأردن أو خارجه”.
ويرنو المصارعة من أن تشكل بطولة آسيا، استثمارا رياضيا جديدا للعبة، حيث يقول العواملة بهذا الصدد:“نريد تسويق الأردن كمركز للاستضافات الدولية، واستضافة البطولات من الأمور المهمة في تنظيم البطولات لرفد حزينة الاتحاد، لأنها تشكل استثمارا رياضيا مستداما للأجيال القادمة”.
وبلغ إجمالي صافي أرباح“المصارعة” من استضافة بطولتي آسيا والعالم في الموسم الحالي، نحو 380 ألف دينار، حيث بلغ مجموع الإيرادات لبطولة آسيا 469 ألف دينار وبلغت المصاريف 343 ألف دينار وصافي الأرباح 126 ألف دينار، فيما بلغت إيرادات بطولة العالم 759 ألف دينار وبلغت المصاريف 505 آلاف دينار، وصافي الأرباح 254 ألف دينار.
ويراهن اتحاد المصارعة، على قدرات المدربين الوطنيين بتجهيز نخبة من اللاعبين للمنافسة المشروعة على الميداليات الملونة في البطولة الآسيوية، بقوله:“نؤمن أن المصارعة تحتاج إلى نفس طويل وعمل متواصل، نريد توفير الاحتكاك المطلوب للاعبينا ضمن الخطط التي سيتم إقرارها، كما نسعى إلى إشراكهم في المعسكرات بهدف تحقيق فوائد فنية”.
واستطرد:“نلمس تطورا في المستوى الفني للمصارعة، وثقتنا عالية بمدربينا واللاعبين، ولا يمكننا الخوض في التوقعات، إلا مع ضمان استمرارية تنفيذ الخطة بشكل كامل وصحيح”.
وستشكل البطولة العربية للناشئين والشباب تحت 17 و23 عاما المقرر إقامتها بالمملكة العربية السعودية في آذار (مارس) المقبل، مقياسا حقيقيا للوقوف على إمكانية المنافسة على الميداليات الملونة في البطولة الآسيوية، حيث يقول العواملة:“البطولة العربية ويتبعها معسكر تدريبي مشترك مع دول عدة، بدعم من الاتحاد الدولي، سيمنحنا مؤشرات جيدة حول قدرتنا على المنافسة”.
وفيما يتعلق بتحول الأردن إلى مركز استضافات دولي على مستوى لعبة المصارعة رغم عدم وجود صالة مخصصة لاستضافة بطولاته وخدمة منظومة اللعبة، واقتصارها على وجود صالة مهيأة للتدريب والمعسكرات فقط، يؤكد العواملة:“نأمل بأن تكون لنا حصة في البنية التحتية المقررة لاستضافة دورة الألعاب العربية 2031، في حال فاز ملف الأردن، حيث إن رياضة المصارعة منافسة على المستوى العربي، ويجب أن يكون لها صالة بمواصفات عالية، لخدمة تطلعاتنا في الاستثمار والاستدامة”.
ومن الجدير بالذكر، أن اللجنة الأولمبية تقدمت بملف استضافة النسخة الـ17 من دورة الألعاب العربية، والمقرر إقامتها العام 2031، حيث تم تسليم الملف في مقر اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور كل من: نائب رئيس اللجنة الأولمبية د.ساري حمدان، والأمينة العامة للجنة الأولمبية رنا السعيد، وعضو مجلس الإدارة م.عبدالله قطيشات. وسبق أن استضاف الأردن النسخة التاسعة من الدورة العربية“دورة الحسين” في العام 1999، والتي ساهمت في تطوير وبناء المنشآت الرياضية واتساع قاعدة الممارسين للرياضة.

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