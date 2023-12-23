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النشامى يدخل معسكرا مغلقا ويصعد تدريباته في البترا والكرامة

12/23/2023 2:23:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري دخل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، معسكرا مغلقا في أحد فنادق العاصمة عمان، وذلك قبل التوجه إلى مدينة طرابلس لخوض مباراة ودية مع نظيره المنتخب اللبناني، في إطار تحضيرات المنتخبين لخوض نهائيات بطولة كأس آسيا 2023، التي تنطلق في 12 كانون الثاني (يناير) المقبل، بالعاصمة القطرية الدوحة.
ويخضع“النشامى” بقيادة المدير الفني المغربي حسين عموتة، إلى حصتين تدريبيتين في اليوم على ملعبي البترا والكرامة بغياب المحترفين، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، قبل السفر إلى طرابلس يوم بعد غد، لمواجهة المنتخب اللبناني وديا على“الملعب البلدي” يوم الخميس 28 من الشهر الحالي.
وتضم القائمة الأولية للمنتخب الوطني 30 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سليم عبيد، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمود شوكت، نور الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق“شرارة”، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، رزق بني هاني، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.
وخلت القائمة - التي أعلنها اتحاد كرة القدم عبر موقعه الرسمي – من تواجد اسم اللاعب أحمد العرسان، رغم قيام فريقه كاظمة الكويتي بالإعلان عن تواجده ضمن القائمة الأولية للمنتخب الوطني في“تغريدة” نشرها مؤخرا عبر حسابه في منصة“إكس”، وقال فيها:“استدعاء أحمد العرسان لاعب الفريق الأول لكرة القدم للانضمام إلى القائمة الأولية لمنتخب الأردن”، ما يطرح علامات الاستفهام حول مدى صحة الخبر، خاصة وأن غياب اسم اللاعب رغم جاهزيته شكل صدمة بين أوساط المتابعين في الشارع الرياضي المحلي.
في المقابل، أعلن المنتخب اللبناني بقيادة مدربه المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش عن اكتمال صفوفه، حيث انضم إلى تشكيلته حارس المرمى مهدي خليل المحترف في صفوف الفيصلي الأردني بعدما غاب عن“منتخب الأرز” منذ إصابته في الكتف خلال المباراة الودية التي خاضها منتخب بلاده أمام الإمارات في 17 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إلى جانب نخبة من اللاعبين، وهم: أليكس وفيليكس ملكي وحسن“سوني” سعد وجاكسون خوري ومحمد الدهيني وغابريال بيطار ودانيال لحود وليوناردو شاهين وجهاد أيوب.
ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني مطلع العام الجديد - والتي ستضم 26 لاعبا لخوض نهائيات بطولة آسيا – ويسبقها خوض مباراتين وديتين مع المنتخبين القطري والياباني يومي 5 و9 كانون الثاني (يناير) المقبل، تواليا في العاصمة“الدوحة”، في ترجمة للخطة التي وضعها اتحاد كرة القدم لتوفير أعلى درجات التحضير والدعم للمنتخب الوطني، للمضي قدما في النهائيات الآسيوية وتحقيق التطلعات من خلال ترتيب لقاءات ودية مع منتخبات قوية، تساهم في تعزيز مقدار الجاهزية لخوض المحطة القارية.
ويتواجد“النشامى” في المجموعة الخامسة بنهائيات كأس آسيا إلى جانب، منتخبات كوريا الجنوبية والبحرين وفيتنام، حيث سيستهل مشواره القاري بمواجهة المنتخب الفيتنامي يوم 15 كانون الثاني (يناير) المقبل، ثم يلتقي كوريا الجنوبية يوم 20 منه، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة نظيره المنتخب البحريني يوم 25 من الشهر ذاته.

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