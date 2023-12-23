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أندية المحترفين تبدأ فترة توقف حافلة بالتحديات

12/23/2023 2:23:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة تستعد أندية المحترفين لكرة القدم، لفترة حافلة بالتحديات والمشاكل والمصائب والكوارث الكروية، بعد إعلان انتهاء مرحلة الذهاب من الدوري، وخضوع الفرق لفترة استراحة طويلة جدا قد تتعدى الشهرين، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في منافسات كأس آسيا التي تنطلق يوم 12 من الشهر المقبل، وتستمر حتى 10 من شباط (فبراير) المقبل.
الأندية التي عانت الأمرين منذ انطلاقة الموسم الكروي الحالي، لأسباب كثيرة، أبرزها التحديات المالية، وشح الموارد، وغياب القدرة على صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة كثيرا، تستعد لمرحلة صعبة جدا، بسبب الصدامات المتوقعة مع اللاعبين المطالبين بمستحقاتهم المالية ورواتبهم المتأخرة، الأمر الذي قد يؤدي لإضرابات عن التمارين، وهو الأمر الذي حصل في المرحلة الماضية، وضرب عددا من الأندية المحلية التي تراجع مستواها الفني في الدوري بسبب الإضرابات.
ووفق المؤشرات، فإن عددا من اللاعبين بدأوا برفع وتيرة المطالبة بمستحقاتهم المالية، وسط تهرب من الإدارات التي لا تقوى على تلبية طلبات اللاعبين، ما يدفعها إلى محاولة الهرب من التجاوب مع ضغوطات الفريق، لحين حصول انفراج في التفاصيل المالية رغم صعوبة حدوث ذلك.
ومن التحديات التي تواجه الأندية خلال فترة التوقف، دخولها في مفاوضات مع لاعبين أجانب، من أجل فسخ عقودهم، من دون أن يكلف ذلك صناديق الأندية مبالغ مالية إضافية، كما أن الأندية ستواجه مطالبات من لاعبيها بالرحيل عن الفريق، خاصة وأن هؤلاء اللاعبين يملكون الحجة في فسخ عقودهم، مستندين إلى التعليمات التي تتيح لهم فسخ العقد، في حال لم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وهو أمر ينطبق على عدد كبير من اللاعبين.
ومن الصعوبات والتحديات أيضا، رغبة لاعبين في البحث عن فرص احتراف خارجية، وهذا ربما يؤثر على استقرار عدد من الفرق التي تفضل الدخل المادي على الاستقرار الفني، ولا سيما أن طموحات تلك الأندية، تتمثل في الهروب من شبح الهبوط فقط.
مرحلة التوقف الطويلة أيضا، ستصطدم بغياب ملاعب التدريب، والظروف الجوية الصعبة، ما يعني أن فترة التوقف ستنعكس سلبا على أغلب أندية المحترفين.
كما أن الحديث سيتواصل خلال التوقف عن تغييرات في الأجهزة الفنية، ولا سيما أن هناك إدارات ليست راضية عن مستوى الفريق، كما أن هناك إدارات تعاني من صدامات مع المدربين، لعدم قدرتها على الإيفاء بمتطلبات اللاعبين، ما يعكر صفو التدريبات، وهو ما لا يرضاه المدرب.
فترة التوقف أيضا، ستلحق الضرر بالفرق التي لا تملك لاعبين في التدريبات، نتيجة التحاق لاعبيها بصفوف المنتخبين الأول والأولمبي، وسفر المحترفين الأجانب في إجازات، أو مع منتخبات بلدانهم، ما يعني أن تدريبات هذه الفرق خلال فترة التوقف ستكون من دون فائدة فنية.
ويؤكد المدير الفني لفريق الجليل محمد العبابنة، أن فترة التوقف الطويلة ستكون زاخرة بالمشاكل والتحديات في جميع الأندية، بسبب الصعوبات المالية، وغياب ملاعب التدريبات، والكثير من التفاصيل.
وأضاف في حديثه لـ”الغد”: فترة التوقف لن تمنح المدرب فرصة تجميع الفريق بشكل كامل، بسبب الاحتجابات المتوقعة اللاعبين المطالبين بمستحقاتهم المالية المتأخرة، ما يعني أن التوقف سينعكس سلبا على المستوى الفني للأندية.
واعتبر العبابنة، أن المشكلة المالية تعتبر الأكبر للكرة الأردنية، ولا يمكن أن يكون هناك احترافا حقيقيا من دون أن يتم حل هذه المشكلة.
أما المدرب جمال محمود، فقد أكد أن فترة التوقف الطويلة، التي تأتي بظروف صعبة على الأندية، لن تخدم المستوى الفني، بل ستنعكس سلبا على اللاعبين ومستوياتهم فنيا وبدنيا.
وقال:“إذا ما أردنا فترة توقف مثالية وزاخرة بالفوائد الفنية، لا بد أن يكون هناك ظروفا أفضل مثل توفر الملاعب، وتوفير مستحقات اللاعبين، حتى يتمكن المدرب من إجراء التدريبات التي يريد، استعدادا لمرحلة إياب يتوقع أن تأتي زاخرة بالتنافس والإثارة”.
وتمنى جمال محمود، أن تنجح الكرة الأردنية في السنوات المقبلة في التخلص من المشاكل المالية، وهذا يتطلب جهدا إضافيا، خاصة من قبل الأندية المطالبة بتحريك عجلة الاستثمار، لتوفير دخل مادي قادر على الإيفاء بمتطلبات الاحتراف.

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