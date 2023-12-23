الاتحاد والنصر يبلغان نهائي دوري الشابات

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان- الغد- حسم فريقا النصر والاتحاد تأهلهما إلى نهائي الدوري النسوي تحت 19 عاما لموسم 2023/2024.
وجاء تأهل النصر إلى المشهد الختامي للبطولة بعد تفوقه على عمان اف سي بثلاثية نظيفة، فيما تغلب الاتحاد على الاستقلال بذات النتيجة.
ويقام نهائي البطولة عند الخامسة عصر الخميس المقبل، بمواجهة النصر مع الاتحاد، على ملعب البولو 1 في مدينة الحسين للشباب، فيما يلتقي عمان اف سي نظيره الاستقلال، بالتوقيت ذاته لتحديد المركز الثالث، على ملعب البولو 2.
وأقيمت مباريات البطولة بنظام المجموعات، حيث تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين عن طريق القرعة الموجهة، وتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي، لتحديد بطل الدوري.
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