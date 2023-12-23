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الاتحاد والنصر يبلغان نهائي دوري الشابات

12/23/2023 2:23:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- حسم فريقا النصر والاتحاد تأهلهما إلى نهائي الدوري النسوي تحت 19 عاما لموسم 2023/2024.

وجاء تأهل النصر إلى المشهد الختامي للبطولة بعد تفوقه على عمان اف سي بثلاثية نظيفة، فيما تغلب الاتحاد على الاستقلال بذات النتيجة.

ويقام نهائي البطولة عند الخامسة عصر الخميس المقبل، بمواجهة النصر مع الاتحاد، على ملعب البولو 1 في مدينة الحسين للشباب، فيما يلتقي عمان اف سي نظيره الاستقلال، بالتوقيت ذاته لتحديد المركز الثالث، على ملعب البولو 2.

وأقيمت مباريات البطولة بنظام المجموعات، حيث تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين عن طريق القرعة الموجهة، وتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي، لتحديد بطل الدوري.

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