فيلمان عربيان في القائمة الأولية لأوسكار أفضل فيلم دولي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اختير الفيلم التونسي "بنات ألفة" ضمن القائمة الأولية
لجائزة أوسكار أفضل فيلم دولي في الدورة السادسة والتسعين للجائزة الأشهر
عالميا بمجال السينما.
كما اختير فيلم المخرجة كوثر بن هنية، ضمن القائمة الأولية لجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل.
وكتبت كوثر على صفحتها بفيسبوك "تونس ضمن القائمة المختصرة ليس في فئة واحدة، لكن في فئتين للأوسكار".
كما اختير الفيلم المغربي "كذب أبيض" للمخرجة أسماء المدير ضمن القائمة الأولية لجائزة أفضل فيلم دولي.
وكتبت أسماء على حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي "المغرب باق.. فعلناها ثانية".
وأضافت
"شكرا لفريق الفيلم الرائع.. وزارة الثقافة.. المركز السينمائي.. الخزانة
السينمائية.. الجزيرة الوثائقية.. مهرجان مراكش.. الأصدقاء والصديقات..
وآخرون وأخريات. شكرا على دعمكم لسينما بلدنا".
وأعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأميركية، الخميس، القوائم الأولية لعدد من فئات جوائزها.
وتضم قائمة أفضل فيلم دولي 15 فيلما من بين 88 فيلما رشحتها دولها
للمنافسة على الجائزة التي تمنح سنويا لفيلم منتج خارج الولايات المتحدة لا
تقل مدته عن 40 دقيقة ولا تزيد اللغة الإنكليزية في حواره عن 50 بالمئة.
ويحق لكل دولة ترشيح فيلم واحد فقط من إنتاجها للمنافسة على الجائزة التي لم يسبق أن فاز بها أي فيلم عربي.
ومن المنتظر إعلان القائمة المختصرة لجائزة أفضل فيلم دولي، في يناير،
على أن يعلن اسم الفيلم الفائز في حفل جوائز الأوسكار، في العاشر من مارس،
بمسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس.
MENAFN23122023000072011014ID1107651578
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.