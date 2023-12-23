فيلمان عربيان في القائمة الأولية لأوسكار أفضل فيلم دولي



كما اختير فيلم المخرجة كوثر بن هنية، ضمن القائمة الأولية لجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل.



وكتبت كوثر على صفحتها بفيسبوك "تونس ضمن القائمة المختصرة ليس في فئة واحدة، لكن في فئتين للأوسكار".



كما اختير الفيلم المغربي "كذب أبيض" للمخرجة أسماء المدير ضمن القائمة الأولية لجائزة أفضل فيلم دولي.



وكتبت أسماء على حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي "المغرب باق.. فعلناها ثانية".



وأضافت "شكرا لفريق الفيلم الرائع.. وزارة الثقافة.. المركز السينمائي.. الخزانة السينمائية.. الجزيرة الوثائقية.. مهرجان مراكش.. الأصدقاء والصديقات.. وآخرون وأخريات. شكرا على دعمكم لسينما بلدنا".



وأعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأميركية، الخميس، القوائم الأولية لعدد من فئات جوائزها.



وتضم قائمة أفضل فيلم دولي 15 فيلما من بين 88 فيلما رشحتها دولها للمنافسة على الجائزة التي تمنح سنويا لفيلم منتج خارج الولايات المتحدة لا تقل مدته عن 40 دقيقة ولا تزيد اللغة الإنكليزية في حواره عن 50 بالمئة.



ويحق لكل دولة ترشيح فيلم واحد فقط من إنتاجها للمنافسة على الجائزة التي لم يسبق أن فاز بها أي فيلم عربي.



ومن المنتظر إعلان القائمة المختصرة لجائزة أفضل فيلم دولي، في يناير، على أن يعلن اسم الفيلم الفائز في حفل جوائز الأوسكار، في العاشر من مارس، بمسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس.