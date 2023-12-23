البحر الأحمر يبكي الأردني يحصد النجمة الفضية فيالجونة السينمائي















وكان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي الدولي في مسابقة نصف شهر المخرجين مسجلًا نفسه كأول فيلم أردني قصير يشارك في المهرجان السينمائي العريق، وانطلق بعد ذلك أوروبيًا حيث شارك في مهرجان ماناكي برازرز السينمائي الدولي في مقدونيا. كما عُرض في كندا في مهرجان السينما الجديدة في مونتريال، ونافس في جائزة الفيلم القصير الألماني.



فيلم "البحر الأحمر يَبكي" يحكي الفيلم قصة آيدا التي يسكن روحها شيء ما، وحتى تودع حبيبها وتستشعر وجوده للمرة الأخيرة تسافر إلى مكان ناءٍ حيث اختفى.

والتقطت بعدسات كاميرا فيلم 16 مم في بلدة ساحرة بجنوب الأردن، تجوب هذه الشخصية الواهنة عبر جماليات الغرب الأمريكي السينمائي ممزوجة بالروح الرومانسية لراعي البقر الخيالي.



والفيلم من إخراج فارس الرجوب ويشاركه التأليف ماثيو لاباليا، وبطولة كلارا شفننج وأحمد شهاب الدين ومحمد نزار وأنور خليل، ومونتاج بينيدكت ستريك، ومدير تصوير محمود بالأكحل، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم عالميًا.



ويعد فارس الرجوب فنان متعدد النشاطات في عدة مجالات منها السينما وفنون الفيديو. يُقيم في مدينة برلين بألمانيا حيث يلتحق بالدراسات العليا في أكاديمية فنون الإعلام في كولن، وسابقًا درس في كلية إيمرسون في بوسطن.

ويهدف إلى توظيف اللغة السينمائية لاكتشاف سياسات الهوية على هيئة اعترافات تعبير ذاتي، وهو ما يترجم سينمائيًا إلى دراسات الشخصيات لاكتشاف حدة التوتر بين الديستوبيا الاجتماعية واليوتوبيا الحسية.

كما حصل فيلمه القصير الأول أحن إليك، أحن إليّ على عرضه العالمي الأول في مهرجان أوبرهاوزن الدولي للأفلام القصيرة بألمانيا بينما عُرض عربيًا للمرة الأولى في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

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