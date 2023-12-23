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أب فلسطيني يخرج حياً من تحت الأنقاض بغزة (فيديو)

12/23/2023 2:22:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في لحظة يمتزج فيها الألم والأمل معا، عاد الأمل إلى عائلة فلسطينية بعد أن ظنوا أن والدهم قتل في قصف إسرائيلي، ثم وجدوه خارجا من تحت الأنقاض حيا.

ونقل الصحافي في قطاع غزة فؤاد أبو خماش مقطع فيديو يظهر فرحة أولاد الأب الفلسطيني به، وسط دموع الفرحة، ووسط الحزن بعد قصف منزلهم. كما تلقى الأب دعوات السلامة من أقاربه.



وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد أكثر من 410 فلسطينيين خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، من بينهم 16 الجمعة في قصف أصاب منزلا في جباليا (شمال) وخمسة بينهم أربعة أفراد من عائلة واحدة في هجوم على سيارة في رفح (جنوب).

وتواصل قوات الكيان الهيوني القصف والعمليات البرية في غزة، حيث صار الوضع الإنساني كارثيا، فيما طالب مجلس الأمن الدولي أمس (الجمعة) بإيصال المساعدات الإنسانية ((على نطاق واسع)) إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.


وخلفت العمليات العسكرية لللعدوان الإسرائيلي في غزة حتى الآن 20057 شهيدا، معظمهم من النساء والأطفال، وأكثر من 50 ألف جريح، وفق أحدث حصيلة صادرة عن السلطات في قطاع غزة.

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