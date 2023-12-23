لماذا يجب تلقي لقاح الانفلونزا وما هو الوقت المناسب للحصول عليه؟



ويكون بعض الأشخاص، مثل الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا فما فوق، والأطفال الصغار، والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة، أكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات الأنفلونزا الخطيرة.



وعندما يتعلق الأمر بالمجموعات المعرضة للخطر، يمكن أن يكون للأنفلونزا مضاعفات خطيرة بما في ذلك الوفاة.



ويصبح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب والأوعية الدموية بعد الإصابة بالأنفلونزا أكثر عرضة بنسبة 10 مرات للإصابة بالنوبات القلبية، كما ويصبح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الأوعية الدموية الدماغية أكثر عرضة للإصابة

بالسكتة الدماغية بنسبة 8 مرات من غيرهم، ويصبح الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة بنسبة 75٪ للإصابة بتغيرات غير طبيعية في نسبة السكر في الدم، ويكون الأطفال دون سن 14 عامًا المصابين بأمراض عدوى الجهاز التنفسي السفلي أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي بمقدار 8 مرات.



إن فصلي الخريف والشتاء هما الوقت الذي تنتشر فيه الفيروسات المسببة لأمراض الجهاز التنفسي بشكل أكبر في المجتمع مثل أنفلونزا H1N1، RSV، كوفيد -19....ويتزايد نشاط أمراض الجهاز التنفسي بسرعة وقد يعاني ملايين الأشخاص من المرض في الشهر أو الشهرين المقبلين و يؤدي انخفاض نسب التطعيم الى مزيد من الأشخاص الذين سيصابون بأمراض أشد خطورة. وتسبب الأنفلونزا أمراضًا تختلف في خطورتها و شدتها, اذ يمكن أن تؤدي في بعض الاحيان إلى دخول المستشفى والوفاة. لذلك, إن أفضل طريقة لتقليل خطر الإصابة بالأنفلونزا ومضاعفاتها الخطيرة المحتملة هي الحصول على التطعيم ضد الأنفلونزا كل عام و ذلك وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية(CDC).





يمكن للتطعيم ضد الأنفلونزا أن يكون له فوائد عديدة، فهو:

يمنع الملايين من حالات المرض وزيارات الطبيب المرتبطة بالأنفلونزا كل عام.

يقلل من خطر دخول المستشفى والدخول الى وحدة العناية المركزة والوفاة المرتبطة بالأنفلونزا.



يمنع حدوث مضاعفات للأشخاص الذين يعانون من بعض الحالات الصحية المزمنة (أمراض القلب، أمراض الرئة، مرض السكري).



يحمي النساء الحوامل من الإصابة بالأنفلونزا ويساعد على حماية أطفالهن الرضع من الأنفلونزا في الأشهر القليلة الأولى من حياتهم.



ويبقى السؤال ، ما هو الوقت المناسب لأخذ لقاح الإنفلونزا؟

إن الوقت الأمثل للتطعيم ضد الأنفلونزا هو قبل بداية الموسم، حيث يشكل شهرا سبتمبر وأكتوبر أكثر الأشهر المُوصى بهما للتطعيم لمعظم الأفراد. إلا أنه في منطقتنا، فان تأخر قدوم فصل الشتاء، أدى إلى تغير في توقيت نشاط مرض الأنفلونزا وانتشارها. وفي الوقت الحالي، يبدأ نشاط مرض الأنفلونزا في أواخر أكتوبر إلى أوائل نوفمبر.



وبالتالي، فإن أشهر نوفمبر وديسمبر ويناير تعتبر أوقاتًا مناسبة لتلقي لقاح الأنفلونزا.



ويتماشى هذا مع توصية مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، التي تقترح التطعيم ضد الأنفلونزا طالما أن فيروسات الأنفلونزا تشكل تهديدًا، والذي يمكن أن يمتد حتى أواخر مايو أو يونيو. 2023-2024 توصيات التطعيم ضد الأنفلونزا الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) المعتمدة .