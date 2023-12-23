للرجال فقط.. لتعزيز الخصوبة اتبعوا حمية البحر المتوسط



وتتضمن حمية البحر المتوسط تناول كميات كبيرة من الفاكهة والخضراوات بالإضافة إلى المكسرات وزيت الزيتون والحبوب الكاملة والأسماك. .

واستكشفت الدراسة الجديدة، التي نقلتها شبكة ((فوكس نيوز)) الأميركية، الأسباب المختلفة للعقم عند الرجال، مع تحديد كيف يلعب النظام الغذائي ((دوراً حاسماً في تحسين قدرتهم الإنجابية)) .



وشملت الدراسة 50 رجلاً ((منخفضي الخصوبة))، تتراوح أعمارهم بين 35 و45 عاماً، اتبعوا نظاماً غذائياً متوسطياً، يحتوي كمية كبيرة من الأطعمة العضوية، وذلك لمدة 3 أشهر.

وبحلول نهاية الدراسة، وجد الباحثون زيادة كبيرة في مستويات هرمون التستوستيرون، وهو الهرمون الذكري الأساسي المسؤول عن تكوين الحيوانات المنوية والخصوبة، لدى المشاركين.



وعلى الرغم من انخفاض عدد المشاركين في الدراسة، فإن الباحثين قالوا إن النتائج ((تؤكد على الدور الذي تلعبه الأنظمة الغذائية في دعم الصحة الإنجابية)).

وكتبوا في دراستهم التي نشرت في مجلة ((علوم الغذاء)): ((تتميز حمية البحر المتوسط بأنها غنية بالفيتامينات والمعادن والبوليفينول ومضادات الأكسدة، وهي عناصر ضرورية لحماية الحيوانات المنوية من الإجهاد التأكسدي والضرر)).

وتابعوا: ((بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الأطعمة العضوية على كميات منخفضة من المبيدات الحشرية والملوثات، ومستويات أعلى من المركبات النشطة بيولوجياً، وكلها أمور تعزز مستويات هرمون التستوستيرون)).



وسبق أن أظهرت دراسات قديمة أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة والسكر يمكن أن تكون لها آثار سلبية على صحة الحيوانات المنوية.

كما لفتت الدراسات إلى أن حمية البحر المتوسط الغنية بالألياف تقلل الالتهاب بالجسم، وهو الأمر الذي يساهم أيضاً في تعزيز الخصوبة.



ويؤثر العقم على ما بين 8 و12 في المائة من الأزواج في جميع أنحاء العالم، بحسب موقع الشرق الأوسط.

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