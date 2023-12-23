عازر: الفلكلور الفلسطيني الأقرب لنفسي والفن منبر لنصرة القضية

MENAFN - Alghad Newspaper) رشا كناكرية

صوت مميز يحمل في طياته دفء البلاد والحنين إليه، نابع من إحساس عميق ينقل مشاعر القوة والصمود والتحدي، تملكه الفنانة الفلسطينية رولى عازر، التي تسعى بخطوات ثابتة إلى تحقيق مسيرة فنية مليئة بالنجاحات والإنجازات، إذ نرى من خلال أعمالها الفنية، أنها من أهم الأصوات الشابة الفلسطينية التي تحمل الفلكور الفلسطيني في رحلتها قاصدة به تخليد تاريخ عريق.

مسيرة فنية بدأت منذ الصغر، إذ نشأت وتربت في بيت موسيقي، واختارت أن تتخصص في دراسة الموسيقا، فبدأت في المدارس، ثم انطلقت إلى إحياء أجمل الأمسيات في الوطن العربي.

صوت أصيل تميز وتزين بالفلكلور الفلسطيني ورسم به خطوطا واضحة لمسيرة فنية تبنض بحب البلاد، إذ مرت عازر بمحطات غيرت وبدلت في شخصيتها وطورتها للوصول لهذا التفرد والشغف الكبير بالموسيقا.

وفي حديث خاص لـ"الغد"، بينت الفنانة عازر، أن هناك محطات مرت بها جعلتها ثرية بالفن والإبداع، إجداها في صغرها مع والدها الفنان الفلسطيني ميلاد عازر، عندما كان يواظب على تحفيظها الأغانيات، ويعلمها كيف تلفظ الأحرف إذ كان يعلق على كل حرف تلفظه، وهذا الأمر أثر بها حتى هذه اللحظة، والأخرى عندما توجهت للجمهورية اللبنانية في العام 2016 لتبدأ رحلة الحلم، إذ انطلقت في أول ألبوم لها "يا ليالي" مع الفنان زياد سحاب، مؤكدة أنه ستكون هناك محطات بارزة في أيامها المقبلة لتصنع بها نجاحات أكبر.

وقد تربت عازر في بيت موسيقي، وهذا ما جعلها لا تشبه غيرها وقد أثر بها وفي توجهها فنيا، فقد كان لوالدها الفنان ميلاد عازر وغناؤه المتواصل للاغنيات الفلسطينية الوطنية تأثيره الكبير، إذ "عشش" بداخلها حسب قولها، وأثر على تصرفها بصوتها، مبينة أنها تستطيع أن تغني جميع الألوان، ولكن اللون الفلكلوري، هو أكثر لون يلمع به صوتها، وهذا لأنها تربت على حب الموسيقا والقضية التي تحرص على أن توصلها بصوتها.

وما يميز عازر، أنها تبدأ عروضها الموسيقية بترويدة الشمالي و"المولالاة" الفلسطينية، وبينت أن السبب مرتبط باسمها "رلى" الذي يعود لقبيلة الرولة، وهي قبيلة عربية قديمة بدوية كانت تجوب في أنحاء الشام وفلسطين، وكانت تتحدث مع بعضها البعض بهذه اللهجة التي تغني بها، وهذا الأمر يعني لها الكثير، كما أن الأغنية تؤثر بها جدا، فهي من الأغنيات التراثية، ومن أهم العادات الفلسطينية، وهي بدورها تعمل لتحافظ على التراث ولهذا تسعى لنشرها وتنقل للناس القصة من وراء كل أغنية، فالأغنيات التراثية والفلكلور الفلسطيني يمثلان هويتها، وفق قولها.

وقبل 4 أشهر، أطلقت عازر أغنية "مرسي بوكو" التي جربت بها لونا مختلفا عما اعتادت عليه، والأغنية، تتحدث عن اليوم الذي عادت به لزوجها بعد فراق، موضحة أن التجربة كانت جديدة وغريبة ومختلفة عن اللون الذي تغنيه ولكنها أحبت أن تجرب أمرا جديدا، وقالت: "الأغنية لا تشبهني ولكنها أغنية شبابية وأحببت بها أن أغير اللون وهي بداية لألبوم كامل يضم أغنيات حديثة شبابية، ولكن مع وقائع الحرب على غزة تم تأجيل إطلاقه".

وأكدت أن التنوع مهم للفنان، ولكن الحفاظ على هوية الفنان أهم، مبينة أنها تتنوع في اختيارها للأغنيات، ولكنها تشعر أن جميع ما تغنية متشابه، موضحة أنه من الضروري للفنان أن يكون التنوع حاضر في مسيرته، ليعلم ماذا يحب وما هو لونه، فالفنان يستطيع أن يغني جميع الألوان وليس فقط ليرضي جميع الأذواق، بل ليرضي نفسه".

ومن جهة أخرى بينت عازر، أن الفنان الفلسطيني يقوم بمجهود مضاعف عن باقي الفنانين العرب ليكلل مسيرته بالنجاح، وكي يستطيع أن يصل ويلمع اسمه، معللة، ليس هناك قنوات تلفزيونية أو محطات إذاعية، ومن يكشف الصوت الفلسطيني، ومن جهة أخرى فإن الاحتلال الغاشم يضيق كثيرا على الصوت الفلسطيني ويقلل من نسبة مشاهدة المحتوى الفلسطيني سواء في الفن أو في السياسة.

وتابعت، لكن اليوم أصبح لدينا مواقع التواصل الاجتماعي "السوشال ميديا"، والفنان اليوم عندما يصنع موسيقا جميلة ستصل بالتأكيد وإن كان بنسبة أقل من المتوقع ولكنها تصل، ولذلك نبقى نحاول، منوهة إلى أن هناك أسماء لفنانين فلسطينيين أصبحوا عالميين ونحن فخورين بهم، وهذا يدل على أنه ليس هناك شيئا مستحيلا قد يكون صعبا ولكنه ليس مستحيلا.

وأكدت عازر، أن المسرح هو أكثر مكان تكون فيه سعيدة، فهو المكان الذي يعطيها القوة والطاقة والحب، خاصة عندما يكون هناك جمهورا يتفاعل معها بشغف كما هو الحال مع جمهور الأردن، عندما التقت به على مسرح المدرج الروماني قبل أشهر، فقد قدم لها طاقة لا توصف وغمرها بحبه.

وأشارت عازر، إلى أهمية التواجد في المهرجانات سواء في الأردن أو في العالم العربي، وحبها الكبير لذلك، فهذا ما يعطيها حافزا لأن تستمر، وقوة كي لا استسلم.

وأعادت عازر، تأكيد أن نمط الموسيقا الأكثر قربا لقلبها هو الفلكلور الفلسطيني، لأن صوتها يلمع به أكثر واللهجة الفلسطينية هي التي تحب أن تغني بها، وتريد إيصالها للعالم أجمع، مؤكدة ذلك بقولها: "لهجتنا فيش احلى منها بكل العالم".

وتتابع عازر، أنها حريصة في حفلاتها على إحياء التراث الفلسطيني، فهي تؤمن بأن الفن منبر قوي لإيصال صوت فلسطين سواء بالغناء أو الرقص أو الرسم أو الكتابة، فالفن سلاح لا يستهان به، وتقول: "ما بتقدر تحكي مع الكل عن السياسية بعكس الفن الي بتقدر تحكي عنه مع الكل"، ولهذا يجب أن نركز على الفن ونحافظ عليه".

وتذكر عازر، أنها من الناشطات بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تمتلك أكثر من 280 ألف متابع على منصة "الإنستغرام"، وهي من تقوم بتصوير الفيديو والمونتاج وتعدل عليه، وهذه هوايتها الثانية، مبينة أن "السوشال ميديا" اليوم، ساهمت بإيصال صوتها وصوت فلسطين وصوت أي قضية في العالم، مؤكدة أن مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن الاستهانة بها، متمنية من كل شخص لديه منصة قوية أن يستخدمها لإيصال صوت الحق.

واختتمت عازر حديثها مؤكدة، أن سنة 2024 ستكون سنتها، لأنها أعدت الكثير من الأعمال الرائعة لمحبيها، كما أن لديها ألبوما مع الفنان زياد سحاب سيصدر قريبا، وهناك ألبوم آخر يضم أغنيات معاصرة وحديثة، إضافة إلى أغنية "برا البلد" التي تم تصويرها في هولندا، والتي تنقل تجربتها الشخصية في بلاد الغربة الى جانب العديد من الامور التي ستفاجئ جمهورها بها والتي سترى النور عندما تنتهي الحرب، وتكون فلسطين بخير.







