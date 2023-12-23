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مشروع مكتبة الأسرة ينطلق اليوم في أم الرصاص

12/23/2023 2:22:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي تطلق وزارة الثقافة اليوم، مشروع مكتبة الأسرة الأردنية من مركز بلدية أم الرصاص في قضاء أم الرصاص التابع للواء الجيزة في العاصمة عمان.
ويعتبر برنامج مكتبة الأسرة، أحد برامج وزارة الثقافة التي تسعى إلى تشجيع القراءة، ويستهدف الأسرة الأردنية بجميع مستوياتها وفئاتها العمرية، ويرمي إلى نشر الوعي المعرفي، وبناء العقل النقدي، ونشر فكر الوسطية والاعتدال، وتنمية روح الاعتزاز بالهوية الوطنية عبر تأصيل عادة القراءة في المجتمع الأردني، من خلال توفير طائفة واسعة من كتب الصغار والكبار بأسعار رمزية، تحقيقا لمبدأ المشروع وهو "مكتبة لكل بيت".
وتأتي هذه المبادرة، انطلاقا من إيمان وزارة الثقافة بدور الكتاب المؤثر في رقي الأمم وتقدمها، وإيجاد التناغم الحسي بين الفكر والوجدان الإنساني الذي يصاغ من خلال الفكر والأدب والفلسفة في سياق الولاء للوطن. وحرصت وزارة الثقافة، على أن تكون خطة البرنامج شاملة وممتدة في المدن والقرى والبوادي والأرياف، لتصل إلى جميع الفئات المستهدفة في محافظات المملكة كافة.
وتتضمن إصدارات البرنامج الذي تنظمه الوزارة تحت عنوان مهرجان القراءة للجميع خلال المدة من 24 - 28 / 12 / 2023، خمسة وستين عنوانا من الكتب والقصص متنوعة الموضوعات في حقول، الدراسات في التراث العربي الإسلامي، الدراسات في التراث الأردني، الفلسفة والمعارف العامة، الآداب والفنون المحلية والعربية والعالمية، العلوم والتكنولوجيا، التاريخ والحضارة، أدب الأطفال والفتيان.
ويتراوح سعر الكتاب الواحد بين (25) - (35) قرشا، وتتحمل الوزارة الفرق الكبير بين سعر البيع وسعر التكلفة، إضافة إلى حقوق الملكية الفكرية، تحقيقا لمبدأ التزام الحكومة بواجبها في نشر الوعي والمعرفة في المجتمع الأردني.

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