في غزة.. أصوات الصغار تناشد الحياة وأحلام بريئة تبعثرها شراسة الحرب

MENAFN - Alghad Newspaper) علا أبو الخير

في أحد المستشفيات في قطاع غزة المشتعل بالظلم والقتل والهدم، تقول الطفلة ليان الباز (13 عاما) بتعبيرها البريء الممزوج بالفزع وهول الفقدان: "لا أريد أطرافا صناعية، ازرعوا لي أقدامي، يُمكن زراعتهم لم يقطعوا تماما" لتختصر بتلك الكلمات معاناة الأطفال في غزة الذين ينكل بهم في كل لحظة.

ليان بترت قدماها جراء قصف إسرائيلي، وكحال ليان هناك آلاف الأطفال الذين فقدوا أطرافهم، كلها أو بعضها، وبترت معها أحلامهم الصغيرة بعد أن تركت الحرب آثارها القاسية على أرواحهم.

في غزة طفولة محتضرة تقاوم حتى آخر رمق، وأحلام كثيرة يحملها الأطفال في جعبتهم بعثرتها الحرب هنا وهناك بعد أن تعدت شراسة الحرب على براءتهم بأبشع صور الاعتداء، وأصبحوا يواجهون مختلف أنواع الحرمان حتى من أبسط الضمانات والحقوق، على الرغم من بساطة ما يطلبونه ويحتاجونه إلا أنه أصبح بعيد المنال.

كما حال الطفلة حياة، التي تقول في مقطع نشر لها "أنا أسمي حياة وبحب الحياة وبحب أطلع وألعب"، فيما أقعدتها الحرب ومنعتها من اللعب واللهو مع نظرائها بعد أن تركت كسورا عدة في جسدها، عاقتها عن الحركة وممارسة أبسط حقوقها.

أما ماريا أبو صافي (14 عاما) فقضت أربعة أيام من الرعب تحت أنقاض منزلهم الذي هدمه الاحتلال على رؤوسهم وحوله إلى ركام اختفت الأسرة تحته، تشرح ماريا ما حصل معها "كانت الغرفة مليانة حجار ولا نستطيع الحركة أبدا، كنت أقرأ القرآن بصوت عال لتهدأ أختي، وحينما أسمع صوت الدبابات وهي تقترب أتوقف خوفا منهم ثم أعاود الكرة من جديد". وفي مشهد بات يتكرر كل يوم، مئات الأطفال يرتعدون وترتجف أطرافهم داخل غرف المستشفيات من قسوة ما اختبروه وعدم قدرتهم على استيعابه لقوته وشدة أثره، ومنهم أحمد الذي يرفض الشعور بالعجز والاستسلام على الرغم من جسده الذي يرتجف إثر ما عاشه واختبره، يقول في محاولة يائسة منه للثبات أمام الأطباء: "فش فيي اشي، والله فش فيي اشي يا عمي أنا بس برجف".

هؤلاء الأطفال يواجهون الموت يوميا وبصور عدة تاركين حسرة وندبة لا تختفي في قلوب ذويهم، وفي مشهد يلخص ذلك الألم يقول الأب المفجوع باستشهاد ابنته الصغيرة: "بنتي والله بنتي، لسه اليوم جبتلها بامبرز!" هذا ما استطاع أن يتفوه به عن خسارة لن يعوضه أي شيء عنها، تاركا سؤالا معلقا بالأفق.. ما ذنب هؤلاء الأطفال في الحرب ليطيروا مبكرا إلى السماء؟

في سلسلة تحمل عنوان "أحلام غزة" وثق صانع المحتوى مهند أبو رزق أحلام الصغار وأصواتهم بتطلعاتهم الطفولية البسيطة، وكانت الإجابات على هذه الشاكلة، وتنوعت ما بين "نفسي الحرب تخلص ونضل عايشين وكل الناس يضلوا مناح.. بحلم بس أكبر أصير مهندس وأعمر البيوت لما يقصفها الاحتلال وتصير أحلى بلد.. بحلم نرجع على بيوتنا وحياتنا الطبيعية.. نفسي أصير دكتورة عشان أعالج الناس بالحرب".

وكانت بعض الإجابات والأحلام في مقاطع أخرى نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤثرة ومؤلمة، وفي مثال على ذلك "نفسي أكول شاورما، بحلم أشرب مي حلوة (نظيفة)"، حيث أصبح المأكل والمشرب في غزة حلما بعيدا يداعب خيال الأطفال وينتظرونه بفارغ الصبر.

المستشار التربوي، الدكتور عايش النوايسة يقول إن الأثر النفسي والاجتماعي الذي خلفته الحرب كبير جد وهو مرتبط بحجم المعاناة والمأساة التي يعيشها الأطفال ولا سيما الذين فقدوا أسرهم، حيث تؤثر ظروف الحرب وما يقع فيها على شخصيات الأطفال المستقبلية وعلى توازنهم ونموهم الشامل وتخلف اختلالات عدة لديهم في الجانبين العاطفي والنفسي.

إلى ذلك، تزداد مع الحرب نسب إصابة الأطفال بالصدمات النفسية والاضطرابات وفي حالات كثيرة فقدان العقل، والتي تلعب دورا كبيرا في جانب الشعور بالأمان والتوازن، ولذلك فإن التأثيرات كبيرة جدا بحسب نوايسة وتمتد فيما بعد أيضا على طبيعة الحياة التربوية التي سيعيشها الطفل.

ويرى أن الأطفال كنتيجة طبيعية للحرب فقدوا ثقتهم في الآخرين وفقدوا الدعم والمساندة وخاصة تلك المرتبطة برعاية الأب والأم ووجود العائلة، وبالتالي نرى كثيرا من الأطفال أصبحوا يتمنون الموت وهذا ظهر في صور عديدة أصبح الأطفال يشيرون فيها إلى رغبتهم في الاستشهاد.

وفي حالة تؤشر على ذلك الوضع الصعب؛ تعبر فتاة لا يتجاوز عمرها الثانية عشرة عاما في غزة بعيون تنهمر بالدموع وبغصة لا يسعها التعبير بالكلمات عن حجم الفقدان والوحدة الذي سكن واقعها في عالم ظالم ينادي بشعارات لا يطبقها ويخذلهم بصمته المطبق: "حاسة أني لو متت مع أمي أحسن من المأساة اللي بشوفها، كل اللي بحبهم وبعزهم راحوا".

إلى ذلك، يبين نوايسة أن حجم الفقدان في غزة كبير وهناك نسب عالية ممن فقدوا أسرهم بأكملها ومنهم من فقد أطرافه أو جزءا من جسمه، وفقدوا أصدقاءهم، بيوتهم، مدارسهم، وكل ما يمتلكونه، وأصبح ذلك كله يشكل لهم ذكريات مؤلمة وسلبية مرتبطة بالمعاناة والألم، فضلا عن انعدام وجود المأكل والمشرب والمأوى والتشرد.

ووفق نوايسة يحتاج هذا إلى معالجة شاملة تعيد لهؤلاء الأطفال التوازن النفسي الطبيعي ضمن السياق الاجتماعي الذي يعيشون به، ويجب أن يكون حجم العلاج متناسبا مع حجم المعاناة والألم الذي خلفته الحرب، لمعالجة تلك الاختلالات النفسية التي أصابت الأطفال، وذلك يتطلب تعاونا بين المنظمات الدولية والمؤسسات الإنسانية التربوية المختصة في تقديم برامج نفسية تساعد الأطفال وتعيدهم إلى الاندماج.

يلفت في السياق، "في غزة تختلف طرق التربية عن أي منطقة أخرى في العالم، والحصانة النفسية بالتالي أعلى، ولكن الاستجابة لتلك الأحداث الواقعة في الحرب أكبر بكثير مما يستطيعون تحمله"، لذلك فإن مستوى التحدي كبير جدا ويجب أن تكون الاستجابة بذات حجم الدمار والأذى. ووفق النوايسة، يحتاج الأطفال إلى آليات ومدربين مختصين قادرين على التعامل مع الوضع لإعادتهم إلى مستوى الحياة الأقرب إلى الطبيعي الذين يستطيعون التعايش معه، فضلا عن أهمية رعاية الأيتام الذين أصبحت أعدادهم كبيرة جدا.

ومن جهته يرى المختص في حقوق الإنسان، رياض صبح، أن استمرار الانتهاكات الواقعة على الأطفال والتنكيل بهم يعتبر كارثيا وكبيرا جدا ويطال كل شيء، بما في ذلك حقهم في الحياة وحقهم في الصحة والعلاج والتعليم وغيرها، وهناك أعداد كبيرة توثق ارتفاع نسب الإصابات في صفوف الأطفال والنساء والتي تصل لغاية 70 %.

علاوة على ارتفاع نسب الأطفال الأيتام والإعاقات وفقدان أساسيات الحياة وتعطل مختلف نواحيها في غزة، الأمر الذي فاقم من الوضع الإنساني في غزة حيث أصبحت عملية الرعاية في الحرب صعبة للغاية ولا سيما مع القصف المستمر الذي يعمل في كل نواحي القطاع بحسب صبح.

وعن الصمت العالمي في مواجهة الأحداث في غزة وغياب الدور الإنساني والحقوقي للأطفال فيها، يقول صبح: "يفترض بالتشريعات الدولية بالطبع أن تطبق بروتوكولات حماية الطفل أو البروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، أو حتى اتفاقية جنيف التي تمنع استهداف المدنيين، أو نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، غير أن كل ما تم حدوثه وما يحدث على الأرض مخالف لتلك التطبيقات".

ويكمل، "جميع الآليات الدولية شبه معطلة ومنحازة للجانب الإسرائيلي، وهناك تخاذل كبير وشلل في عمل هذه الآليات الدولية، إذ إن مجلس الأمن منحاز بسبب الفيتو الأميركي، وفي المحكمة الجنائية الدولية هناك تخاذل وانحياز، وتمثل في عدم قيام المدعي العام للمحكمة بدوره، وهذا كله يشير إلى عدم الفاعلية والشلل التام لهذه الآليات".

أما ما يخص حقوق الإنسان الأخرى وما يتعلق بملحق حقوق الإنسان ولجان الاتفاقيات فهي تجري إجراءاتها بشكل طبيعي وفق ما يراه صبح، ولكن هي بطبيعتها تعمل بهذه الوتيرة ونظام المساءلة فيها ودي وحواري وهي لا تتبع أي تدابير عقابية بطيعة الحال.

ويشير في الختام إلى مستوى آخر لجوانب الأثر المأساوي للحرب، بقوله: "حتى ما بعد الحرب لا يمكن إعادة الإعمار دون موافقة الجانبين الأميركي والإسرئيلي للأسف، إذ إن هناك عبئا ضخما يتطلبه البناء والإعمار، بسبب حجم الخسائر الكبير جدا في المباني والبنى التحتية للمنازل والمدارس والطرق والوقود والمياه وغيرها، وإذا ما تم الضغط على الكيان الصهيوني والولايات المتحدة بهذا الشأن سيكون الأمر كارثيا ولا يمكن توقعه.







