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أباهر السقا يناقش كتاب تاريخ غزة الاجتماعي تحت الاستعمار البريطاني

12/23/2023 2:22:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان - ضمن سلسلة المدن الفلسطينية؛ صدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية كتاب بعنوان "غزة: التاريخ الاجتماعي تحت الاستعمار البريطاني، 1917 ـ 1948"؛ لأستاذ علم الاجتماع في دائرة العلوم الاجتماعية والسلوكية في جامعة بيرزيت الدكتور أباهر السقا.
في كلمة على غلاف الكتاب جاء فيها: "يقدم الكتاب التاريخ الاجتماعي لمدينة غزة إبان الاستعمار البريطاني حتى نكبة 1948، ويهتم بتقديم قراءة جديدة من منظور سوسيولوجي لم يتم التطرق إليه في دراسة تاريخ مدينة غزة الاجتماعي. ويعرض التركيبة السوسيو-اقتصادية والسياسية للمدينة وسكانها، وعائلاتها، ويشرح آليات صناعة الوجاهة الاجتماعية، عبر تتبع سوسيوتاريخي".
ويتناول الكتاب عمليات تحديث المدينة أو عصرنتها والعلاقات المعقدة بين سياسات الأهالي من جهة، وسياسات المستعمر البريطاني من جهة أخرى، وأثر ذلك في عمليات التحضير وإدارة الفراغات والحيز العام وشكل العمارة والخدمات. كما يقرأ التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها والتغيرات الحضرية الاجتماعية المرتبطة بخدمات المياه والإنارة وإقامة منشآت المدينة ومرافقها ووسائل النقل وميناء المدينة ومطارها ومحطة القطارات، ويسعى إلى تمحيص أشكال التحديث المدينة، وكذلك يتعرض الى البنية الاقتصادية للمدينة وحرفها وصناعاتها وأسواقها ومواردها وتجارتها.
ويغوص الكتاب، في تفصيلات الحياة اليومية والتعبيرات الاجتماعية والثقافية للأهالي ومؤسساتهم وطبيعة العلاقات الاجتماعية والأنماط الاستهلاكية على نحو غير مألوف، وأيضاً العلاقات بين العائلات والتشكيلات الحضرية بين مدينة غزة ومدن فلسطينية أخرى.
جاء الكتاب في خمسة أقسام. كل قسم يحتوي على فصول، القسم الأول: وهو بعنوان "قراءة سوسيوتاريخية لمدينة غزة، يضم ستة فصول الأول منها، يقدم قراءة في تاريخ المدينة، استمرار تاريخي أم انقطاع، انتداب أم استعمار؟؛ الفصل الثاني يقدم التاريخ الاجتماعي: مقاربات نظرية ورؤى من الميدان؛ الفصل الثالث: التركيبة السوسيو-اقتصادية للجماعة المدنية الغزية؛ الفصل الرابع: غزة تحت الاستعمار-(الانتداب)؛ الفصل الخامس: البلدية والصراع بشأن إدارة الاجتماعي-السياسي؛ الفصل السادس: التشكيلات الاجتماعي العائلية المدنية.
فيما جاء القسم الثاني بعنوان "غزة بين التخطيط الاستعماري والتخطيط الأهلي"، ويشتمل على أربعة فصول يتناول الأول منها، الإدارة الاستعمارية والسياسة الصحية في المدينة، مستشفيات المدينة، البنى الصحية؛ وفي الفصل الثاني، التخطيط الحضري للمدينة ما بين التخطيط الاستعماري والمحلي؛ وجاء الفصل الثالث للحديث عن البنى الخدماتية؛ والفصل الرابع تناول، البنى الاقتصادية للمدينة. بينما جاء القسم الثالث بعنوان "البنى التعليمية والثقافية"، يضم فصلين هما: التعليم، والبنى الثقافية.
أما القسم الرابع، فجاء بعنوان "الحياة اليومية"، ويشتمل على ثلاثة فصول يتحدث الفصل الأول عن العادات الاجتماعية الغزية، المقامات والمواسم، التدين، العلاقات الاجتماعية، المصاهرة والزواج؛ والفصل الثاني يتحدث عن: الأنماط الاستهلاكية في الحقبة البريطانية؛ أما الفصل الثالث فتحدث عن: العلاقات بين المكونات الاجتماعية المتعددة.
القسم الخامس جاء بعنوان "الحراك السياسي-الاجتماعي في الفترة الانتدابية"، وجاء في فصل واحد، يتحدث عن الجمعيات الأهلية، الحراكات الاحتجاجية، احتقان مستعمري وتعاون استعماري، علاقة مدينة غزة بنظيراتها من المدن الفلسطينية.
يقول السقا في مقدمة بعنوان "مقدمة عامة": "ثمة نقص في الدراسات التي تتناول التاريخ الاجتماعي لمدنية غزة، وتحديدا تلك التي تعنى بعمليات التحديث في المدن الفلسطينية وأدوارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الحقبة التاريخية التي سبقت النكبة". حيث إن هناك تهميشا لمدينة غزة عند دراسة موانئ فلسطين وشبكات الطرق والمنشآت الاقتصادية، وأيضا لدور هذه المدينة واقتصادها والشبكات المرتبطة بها، وعلاقة هذا الجزء الجنوبي من فلسطين بالعالم العربي وأفريقيا، وكذلك غياب الدراسات التاريخية عن تفاعل مدينة غزة ولوائها، ثم قضائها مع المدن الفلسطينية في هذه الحقبة إلا بطرق عرضية، وهذا يصح على تأريخ عمليات التحديث ككل في المجتمعات الفلسطينية وآليات التأريخ بالنسبة إلى المؤسسات الإدارية والقانونية والمؤسسات الحضرية وغيرها، وكذلك غياب الدراسات عن التشكيلات الاجتماعية والتركيبة السوسو-اقتصادية للمجتمع الغزي في تلك المرحلة.
ويوضح المؤلف، أنه في هذا الكتاب يدرس حقبة مهمة من التاريخ الاجتماعي المعاصر لمدينة غزة، بدءا من العام 1893، وهو تاريخ تشكل أول مجلس بلدي في المدينة في نهاية الفترة العثمانية برئاسة مصطفى العلمي، وتمهد دراسة هذه الفترة إلى عرض التشكيلات الاجتماعية والاقتصادية لمدينة غزة خلالها، ثم تركز على حقبة الانتداب البريطاني الاستعماري من سنة "1919 إلى سنة 1948"، حيث يسعى البحث لتسليط الضوء على التاريخ الاجتماعي والتغيرات الحضرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية لمدينة غزة من خلال، استخدام عدد من الأوراق العائلية والمذكرات واليوميات، وبعض المصادر الأولية، بدءا من المصادر الأرشيفية العديدة المتوفرة محليا "في غزة"، وعالميا "في لندن، نانت"، والتي تحتوي على مصادر مهمة لدراسة التاريخ الانتدابي البريطاني لمدينة غزة، وكان للاطلاع على الأرشيفات الفرنسية أثر مهم وجديد، فقد سمحت لنا هذه المذكرات باستقاء جزء من المعلومات الجديدة التي يطرحها الكتاب.
ويقول السقا: "إن الهدف من هذا الكتاب هو إعادة الاعتبار إلى مدينة غزة في التاريخ الاجتماعي الفلسطيني، من خلال رصد سردي وتحليلي مكثف لـ "التاريخ الاجتماعي" للميدان اليومي والذاتي والجماعي، ورصد ما كان عليه واقع المدينة لا القطاع في الفترة المدروسة (1917 - 1948)". ويتركز هذا الرصد على التفاعلات والممارسات الروتينية واليومية لغزة للمركبات الاجتماعية المختلفة، كالتركيبات "السوسيو ـ اقتصادية والتعليمية والثقافية"، و"عادات المدينة الاجتماعية"، "الأنماط الاستهلاكية"، والبنى الدينية والأهلية والعائلية والسياسية. وقد شكل تبني منهج التاريخ الاجتماعي، لدارسي المدينة حصراً، مخرجاً منهجياً آمناً تغلبوا من خلاله على كثير من التعقيدات والتصنيفات والتقسيمات السياسية والجغرافية التي فرضتها تلك الأزمات السياسية.
في خاتمة هذه الدراسة، يشير المؤلف إلى أن مدينة غزة في نهاية الفترة العثمانية لم تكن منطوية على ذاتها، بل كانت لديها علاقات واسعة بمحيطها الإقليمي العربي والداخلي الفلسطيني، وكانت لديها علاقات تجارية مع مصر وسائر بلاد الشام وكذلك مع عمقها الفلسطيني، وكانت مركزا سياسيا وتجاريا مهما، وفيها حركة ملاحة، وقنصليات أجنبية، وشغل أبناؤها مناصب قضائية في مناطق متعددة في بلاد الشام. كذلك شهدت المدينة دمارا هائلا نتيجة تعرضها للقصف، ونتيجة ممارسات الجنود الأتراك في المدينة، الأمر الذي أفقدها جزءا كبيرا من إرثها المعماري، فهجرها عدد كبير من سكانها".
ويشير السقا إلى ان غزة تعرضت لمعارك عدة، فقدت فيها عددا كبيرا من الضحايا، إضافة إلى نزوح المهجرين. وفقدت المدينة ما بقي من إرثها المعماري، وحطمت آلة الحرب البريطانية مئات البيوت والمنشآت التاريخية، وهو ما يفسر اندثار المدينة القديمة المعمارية في قلب مدينة غزة، أسوة بالعديد من المدن الفلسطينية الأخرى، إضافة إلى سرقة جزء من آثارها والاستيلاء عليها.
وتظهر الدراسة، أن غزة كانت على المستوى الاقتصادي ناشطة تجاريا، وكانت تصدر وتستورد، وكان فيها مجموعة صناعات صغيرة، ولديها أسواق عامرة، فهي مدينة جاذبة للتجارة بسبب وفرة المواد، وفيها تنوع في الحرف، وفي النشاط الاقتصادي البسيط. وكان جزء من اقتصادها يقوم على تصدير المحاصيل الزراعية، كالشعير والقمح، وبعض منتوجات الصناعات الخفيفة، كالنسيج والفخار وصناعة الصابون وصناعة البسط التقليدية، فنشأت على هذا شريحة من التجار الذين وسعوا شبكاتهم مع مدن فلسطينية أخرى، وهو ما سمح للمدينة بأن تكون سوقا لتجارة داخلية وإقليمية وعالمية، ولكن خلال الفترة المدروسة، تعرضت قطاعات تجارية فيها لضربات عديدة، لأسباب داخلية وخارجية.
وخلص المؤلف، إلى أن الوثائق المتعددة تبين أن مجتمع مدينة غزة كان يعمل بمؤسسات موازية للمؤسسات الاستعمارية، حيث أنشأ المستشفى البلدي، ومستوصفات صغيرة وجمعيات تضامن، وتم تمويل بناء مدارس، للعناية بحاجات الناس، في ظل ترهل السياسة الاجتماعية للإدارة الاستعمارية، وعمل المجتمع المحلي على تطوير مؤسسات أصيلة منغمسة في مجتمعها ومعبرة عن تضامنها في جسد اجتماعي موحد ضد عدو اجتماعي آخر، على الرغم من أنه لم يكن مشخصا لدى كل الشرائح الفلسطينية بالطريقة نفسها، ويظهر هذا في المشافي والمستوصفات وفي لجان المساعدة المجتمعية، وفي تشكيل اللجان القومية والمنظمات الشعبية المحلية للمقاومة المجتمعية.

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