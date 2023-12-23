بعد منشور دعم فيه غزة.. مقتل طالب أردني في شبهة جريمة كراهية بألمانيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) حمزة دعنا كشف مصدر مطلع لـ"الغد" عن مقتل طالب أردني (21 عاما) برصاصاتين في الرأس بألمانيا قبل يومين على خلفية شبهة "كراهية" بحسب التحقيقات الأولية.
ووفق المصدر، فإن جثمان الطالب لم يصل إلى الأردن بعد ومن المتوقع وصوله نهاية الأسبوع الحالي بعد انتهاء التحقيقات من قبل السلطات الألمانية.
وعلمت "الغد"، أن التحقيقات الأولية تشير إلى قيام طلبة في الجامعة باستدراج الشاب إلى مكان متفق عليه وقام أحدهم بإطلاق رصاصتين إلى رأس الطالب على خلفية شبهة "قومية وكراهية" بعد منشور تضامني كتبه عن غزة عبر صفحته على "فيسبوك".
لاحقا، قال مدير مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير د. سفيان القضاة بأن الوزارة تتابع حادثة وفاة مواطن أردني في مدينة هامبورغ الألمانية.
وأوضح السفير القضاة بأن مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في برلين تتابعان مع السلطات الألمانية المختصة التحقيقات بهذه الحادثة المؤسفة للوقوف على مجرياتها والتي لم تنتهي منها لغاية الآن. وأضاف بأن السفارة الأردنية في برلين بدأت باتخاذ الإجراءات الرسمية المطلوبة والمتعلقة بنقل الجثمان الى الاْردن وبالتنسيق مع ذوي المرحوم.
وأعرب عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
وأكد القضاة بأن لا ضحايا أردنيين جراء الهجوم المسلح الذي وقع في جامعة في العاصمة التشيكية براغ، يوم الخميس، وأسفر عن مقتل ١٤ شخصا وإصابة ٢٥ آخرين.
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