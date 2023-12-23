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بعد منشور دعم فيه غزة.. مقتل طالب أردني في شبهة جريمة كراهية بألمانيا

12/23/2023 2:22:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حمزة دعنا كشف مصدر مطلع لـ"الغد" عن مقتل طالب أردني (21 عاما) برصاصاتين في الرأس بألمانيا قبل يومين على خلفية شبهة "كراهية" بحسب التحقيقات الأولية.
ووفق المصدر، فإن جثمان الطالب لم يصل إلى الأردن بعد ومن المتوقع وصوله نهاية الأسبوع الحالي بعد انتهاء التحقيقات من قبل السلطات الألمانية.
وعلمت "الغد"، أن التحقيقات الأولية تشير إلى قيام طلبة في الجامعة باستدراج الشاب إلى مكان متفق عليه وقام أحدهم بإطلاق رصاصتين إلى رأس الطالب على خلفية شبهة "قومية وكراهية" بعد منشور تضامني كتبه عن غزة عبر صفحته على "فيسبوك".
لاحقا، قال مدير مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير د. سفيان القضاة بأن الوزارة تتابع حادثة وفاة مواطن أردني في مدينة هامبورغ الألمانية.
وأوضح السفير القضاة بأن مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في برلين تتابعان مع السلطات الألمانية المختصة التحقيقات بهذه الحادثة المؤسفة للوقوف على مجرياتها والتي لم تنتهي منها لغاية الآن. وأضاف بأن السفارة الأردنية في برلين بدأت باتخاذ الإجراءات الرسمية المطلوبة والمتعلقة بنقل الجثمان الى الاْردن وبالتنسيق مع ذوي المرحوم.
وأعرب عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وأكد القضاة بأن لا ضحايا أردنيين جراء الهجوم المسلح الذي وقع في جامعة في العاصمة التشيكية براغ، يوم الخميس، وأسفر عن مقتل ١٤ شخصا وإصابة ٢٥ آخرين.

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