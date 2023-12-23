Saturday, 23 December 2023 11:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحكومة: الناخب سيحدد شكل مجلس النواب المقبل

12/23/2023 2:22:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة أن العمل السياسي في الأردن ليس جديدا، وتسعى الدولة من خلال عملية التحديث السياسي إلى التطوير بشكل مستمر من خلال التشريعات الناظمة للحياة السياسية؛ لمواكبة التطورات بما يتوائم مع متطلبات المجتمع الأردني، إذ إن التشريعات عززت دور الشباب في الحياة السياسية والحزبية والناخب هو من سيحدد شكل مجلس النواب المقبل من خلال صناديق الاقتراع.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم السبت في مبنى الوزارة مع عدد من الشابات والشباب أعضاء الدورة الثانية لمشروع "مجلس شباب 21" الذي ينفذه مركز "نحن ننهض" للتنمية المستدامة، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور علي الخوالدة.

ولفت الوزير إلى ضرورة الاختيار على أسس برامجية وفقا لقانون الانتخاب الذي خصص 41 مقعدا من مقاعد البرلمان للأحزاب السياسية وفقا للدائرة الانتخابية العامة، علما أن هذا العدد سيزيد بالتدريج وصولا إلى برلمان قائم على التعددية الحزبية تشكل الحكومات البرلمانية، وهذا ما يتطلع له جلالة الملك خلال الأوراق النقاشية الملكية وعديد من خطاباته، مبينا أن قانون الأحزاب مضى على صدوره قرابة العامين، وهذه فترة كافية للأحزاب السياسية لوضع برامجها وممارسة عملها في ظل توفر الخبرة والمعرفة والشباب بين صفوفها.

وشدد الخريشة على أن دور الشباب مهم في الحياة السياسية والعمل الديمقراطي، إذ إن العمل الجماعي هو السبيل للوصول إلى الأهداف والغايات المرجوة، فلا وجود للعمل الفردي، وأن الانتساب للأحزاب يعد الطريق الذي يعزز مستقبل الشباب في الحياة السياسية والوصول إلى مواقع صنع القرار، مؤكدا أن الشباب الأردني يمتلك من المعرفة الكثير مما تجعله قادرا على ممارسة العمل السياسي والحزبي من خلال تحويل هذه المعرفة إلى مهارات وسلوك وممارسة فعلية على أرض الواقع.

وأشار إلى الجهود المستمرة التي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية ووقف الحرب على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين، منوها إلى أن الحكومة من خلال وزارة الاتصال الحكومي ومؤسسات الإعلام الرسمية تتواصل مع المواطنين وتعمل على نقل رسالة الدولة الرسمية للمواطنين لإيضاح الحقائق والقضايا من خلال الإعلام المهني المسؤول، ما يسهم في بناء جسور الثقة وتقليص الفجوة بين المواطنين وصناع القرار فيما يتعلق بالشأن العام.

من جانبه، لفت مدير مركز نحن ننهض عامر أبو دلو إلى الاهتمام والدعم الذي يقدماه جلالة الملك وسمو ولي عهده للشباب الأردني في مختلف المجالات والقطاعات ومتابعتهما عن كثب مجريات تطور الحياة السياسية والحزبية في الأردن.

وبين أبو دلو أن هذا اللقاء يأتي ضمن رؤية المركز القائمة على الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والرسمية، مؤكدا دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في الحيوية بتعزيز الحياة السياسية في الأردن، حيث قامت الوزارة بتحقيق إنجازات ملموسة على الصعيدين المحلي والوطني، من خلال العمل بجد على تشجيع المواطنين خاصة الشباب على المشاركة الفعّالة في العملية السياسية سعيًا لتحقيق تنمية مستدامة وتعزيز الديمقراطية.

وأوضح أن المركز عمل على إطلاق الدورة الثانية من مشروع مجلس شباب 21 إيمانا بضرورة التكامل مع الاستراتيجيات الوطنية، ذلك من خلال إجراء انتخابات إلكترونية شارك بها أكثر من 50 ألف ناخب وناخبة، ونتج عنها مجلس شباب من ثمانية عشر عضواً من مختلف ألوية محافظة إربد، مبينا أن مجلس شباب 21 هو مجلس شبابي منتخب يهدف إلى محاكاة عمل المجالس المنتخبة، ودمج الشباب في رسم السياسات المحلية وتعزيز دورهم في عملية صناعة القرار لسدّ الفجوة القائمة حالياً بين المجتمعات المحلية والمؤسسات الحكومية.

من جانبهم، ثمن الشباب المشاركون موقف الأردن قيادة وحكومة وشعباً الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، فالأردن لم يدخر أي جهد في سبيل وقف حرب الإبادة الجماعية على غزة، لافتين إلى أن الأردن يشهد منذ عام 2021 حالة سياسية مختلفة تبلورت بالتوجيه الملكي بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي وضعت توصيات ومقترحات لقانوني الانتخاب والأحزاب، بالإضافة إلى إجراء مراجعة لقانون الإدارة المحلية، وتضع هذه اللجنة نصب عينيها زيادة مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية، التي إلتزمت بها الحكومة وتعاملت معها بإيجابية وحيادية وأقرها مجلس الأمة.

ودار حوار موسع بين المشاركين حول العديد من القضايا؛ أبرزها دور الوزارة في الحوار مع الأحزاب السياسية وكافة فئات المجتمع، وجود خطط لدى الوزارة لتمكين الشباب والمرأة في الحياة السياسية والعمل الحزبي، جاهزية الأحزاب للانخراط والمشاركة في الانتخابات المقبلة، ضرورة تحويل المعرفة المكتسبة لدى الشباب إلى سلوك فعلي على أرض الواقع، توزيع المقاعد في الدائرة العامة والدوائر المحلية، دور وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة انخراط الشباب في الحياة السياسية والحزبية، ودور الحكومة في تقليص الفجوة بين الشباب وصناع القرار.

MENAFN23122023000072011014ID1107651561

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث