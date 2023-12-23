ورشة عمل حول مبادئ التخطيط الاستراتيجي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نظمت دائره الشؤون الطلابية في الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، ورشة عمل حول "مبادئ التخطيط الاستراتيجي" حضرها 25 طالبا وطالبة، وذلك يوم الاربعاء 20/12/2023 ولمده ثلاث ساعات.
وتاتي الورشة حسب عميد الشؤون الطلابية د. شذا سليمان ضمن سلسلة انشطة دائرة الشؤون الطلابية بهدف اكساب الطلبة المشاركين المهارات اللازمة للتخطيط الاستراتيجي وكيفية اعداد خطة استراتيجية بطريقة علمية .
وأوضحت مدير دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية في الامانة م.غيداء الحديد، الرؤيا والرسالة والمفاهيم المحورية ، والاهداف الاستراتيجية ، والتحليل الرباعي وخطوات عمل الخطة الاستراتيجية مشيره الى اهمية التخطيط على المدى البعيد ، وفي نهاية الورشة تم تسليم الشهادات للمشاركين .
MENAFN23122023000072011014ID1107651560
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.