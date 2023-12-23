Saturday, 23 December 2023 11:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ورشة عمل حول مبادئ التخطيط الاستراتيجي

12/23/2023 2:22:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نظمت دائره الشؤون الطلابية في الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، ورشة عمل حول "مبادئ التخطيط الاستراتيجي" حضرها 25 طالبا وطالبة، وذلك يوم الاربعاء 20/12/2023 ولمده ثلاث ساعات.

وتاتي الورشة حسب عميد الشؤون الطلابية د. شذا سليمان ضمن سلسلة انشطة دائرة الشؤون الطلابية بهدف اكساب الطلبة المشاركين المهارات اللازمة للتخطيط الاستراتيجي وكيفية اعداد خطة استراتيجية بطريقة علمية .

وأوضحت مدير دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية في الامانة م.غيداء الحديد، الرؤيا والرسالة والمفاهيم المحورية ، والاهداف الاستراتيجية ، والتحليل الرباعي وخطوات عمل الخطة الاستراتيجية مشيره الى اهمية التخطيط على المدى البعيد ، وفي نهاية الورشة تم تسليم الشهادات للمشاركين .

MENAFN23122023000072011014ID1107651560

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث