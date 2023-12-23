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الميثاق الوطني يطلق مؤتمرا شبابيا ضخما بعنوان فلسطين في وجدان الأردنيين ملكاً وشعبا

12/23/2023 2:22:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلق حزب الميثاق الوطني مؤتمره الشبابي الأول من العاصمة عمان موجهاً خطابه إلى الشباب في مختلف أنحاء العالم، وذلك لما يوليه القطاع الشبابي في الحزب من أهمية كبيرة على السباب في انحاء العالم، وقدرتهم على احداث التغيير في بلدانهم دعما للشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض اليوم للابادة الجماعية والمجازر والقتل والدمار على يد المحتل الغاشم.

يأتي هذا المؤتمر الذي جاءت فعالياته تحت عنوان"فلسطين في وجدان الأردنيين ملكا وشعبا" والمنعقد في قصر الثقافة التابع لمدينة الحسين للشباب في العاصمة عمان اليوم السبت لاطلاع الأجيال الشابة في مختلف أنحاء العالم على الدور التاريخي للاردنيين قيادة وشعبا تجاه القضية الفسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق.

ويأتي المؤتمر وايمانا من حزب الميثاق الوطني باداء الشباب الميثاقيين، ودورهم الفاعل في بناء وطنهم الذي ينتظر منهم الكثير، وارسال رسائلهم الى شباب العالم لمخاطبة حكوماتهم للتأثير عليها والدفاع عن حقوق الانسان وضمان حقوق الشباب لتحقيق احلامهم بعيدا عن التهجير والنزوح واللجوء، ومن ابسطها حقوقهم المشروعة ان يعيشوا بسلام وطمأنينية في اوطانهم.

وخلال المؤتمر الذي حضره قيادات الحزب والمجلس المركزي والاستشاري واعضاء من الهيئة العامة للحزب، ومؤازرين تحدث مساعد الامين العام للشؤون الشبابية جمال الرقاد عن واقع الشباب في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات وحروب تسببت في تنامي الفكر المتطرف والمتشدد، وغياب الانتاجية والاستفادة من هذه الفئة الهامة في المجتمعات العربية بما فيها المجتمع الأردني، فيما اظهرت الظروف الصعبة التي يعيشها الشباب في قطاع غزة الى تضحيات وصمود من أجل تغيير الواقع، والتصدي للظلم والبطش والقهر الذي تمارسه ضدهم سلطات الاحتلال منذ عقود من الزمن، وهو ما ضاعف من الازمة في القطاع لا سيما مع مواصلة جيش الاحتلال حربه الغاشمة الجنونية ضد المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

واستعرض الرقاد أبرز المحطات التاريخية للاردنيين قيادة وشعبا تجاه أهلنا في فلسطين المحتلة، لايمانهم بأن هذه القضية هي القضية المركزية للأردن، وللامتين العربية والإسلامية، ولاحرار العالم الذي يؤمن بحق الشعوب بالتحرير والعيش بكرامة.

وجدد الرقاد المطالبة باسم المؤتمر الشبابي الميثاقي الاول وعموم أعضاء الهيئة العامة لحزب الميثاق الوطني وشباب العالم بايقاف الحرب على غزة ووضع حد لسلطات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية وايجاد أمل للشباب الفلسطينيين في الحياة.

كما أشار الرقاد إلى أن المؤتمر الشبابي الذي يعقد لأول مرة على مستوى الأحزاب الأردنية كونه يستهدف فئة الشباب بشكل مباشر تلتزم رئاسته بدعم وتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم بشكل غير مسبوق في العملية الحزبية التي تفضي الى حياة سياسية للحفاظ على مستقبل الاجيال القادمة، مشيرا الى أنه تم العمل على تنظيم مجموعة من المبادرات الهادفة لتقديم الدعم وتفعيل مشاركة الشباب في كل لجنة من اللجان الشبابية، وتشبيك شباب الميثاق والوطن، مع الشباب من مختلف أنحاء العالم لضمان إيصال آرائهم وآمالهم وإدماجها مع شباب العالم كافة، مع الاستمرار في هذا النهج خلال المؤتمرات الشبابية القادمة.


وخلال المؤتمر تم عرض فيديو عن دور الاردن في دعم القضية الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق منذ عام 1920، في ظل الترابط الاخوي والعروبي والاسلامي والتاريخي بين أبناء الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني، اضافة الى تقديم عرض مسرحي بعنوان "بقية الحكاية" والتي تؤكد على مواقف الاردن التاريخية تجاه فلسطين، وكذلك عرض فيديو قصير يعرض كلمات حملت رسائل هامة لعدد من شباب حزب الميثاق الوطني باللغتين العربية والإنجليزية.

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