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المستشفيات الميدانية الأردنية العسكرية في فلسطين تجسد روح التضامن

12/23/2023 2:22:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- تؤدي المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، رسالتها القومية والإنسانية وتلعب دوراً فاعلاً ومؤثراً في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق ومواجهة كافة الممارسات الإسرائيلية التي تتخذها إسرائيل في التضييق على أصحاب الحق والأرض، ومارست الدبلوماسية الأردنية تأثيرها ونفوذها في المنابر الدولية وهبت للدفاع عن القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على أرضهم وعاصمتها القدس الشريف.
وقدم الأردن وعبر تاريخه المجيد كل ما يلزم من أشكال المساندة لدعم صمود الشعب الفلسطيني ومنع التهجير القسري عن أرضة التاريخية، وجاءت المستشفيات الميدانية العسكرية الأردنية المزودة بطواقم من ذوي الاختصاصات الطبية المختلفة لتمثل أحد أهم أشكال الدعم الأردني في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للذين تعرضوا لإصابات متنوعة جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية العنيفة والمتكررة.
ففي عام 2000 أرسلت القوات المسلحة الأردنية محطة علاجية ما زالت عاملة حتى وقتنا الحاضر إلى مدينة رام الله، وتم تجهيزها وتزويدها بما يلزم من خبرات ومعدات ومستلزمات طبية، لتضميد جراح الأهالي في الضفة الغربية والوقوف إلى جانبهم جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
وبعد الاجتياح الإسرائيلي المُدمر عام 2002، أرسلت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي محطة علاجية أخرى إلى جنين بهدف التخفيف عن الأشقاء وتقديم المساندة الطبية والعلاج الطبي اللازم للجرحى والمصابين، لتكون بصمة أردنية طبية مميزة شاهدة على عمق ومتانة الأخوة بين الشعبين الشقيقين.
وضمن الجهود الأردنية المتواصلة في مد يد العون والمساعدة لأبناء الشعب الفلسطيني، وفي نهايات عام 2008 ونتيجة للعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، وبتوجيهات من لدن جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، أُرسل المستشفى الميداني الأردني غزة/1 في كانون الثاني عام 2009 واستمر مدّة 14 عاماً، واستقبل خلال هذه المدة نحو مليوني مراجع من الأشقاء في قطاع غزة، وكان أول مستشفى عربي يصل إلى القطاع.
واليوم وفي ظل العدوان الإسرائيلي الهمجي المستمر الذي تقوده إسرائيل على القطاع ضاربة بعرض الحائط القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، والذي خلف دماراً هائلاً وتسبب في إزهاق أرواح وإراقة دم أكثر من عشرين ألف شهيد بين طفل وشاب وشيخ مسن.
وانطلاقاً من أدوارها المشهودة في التخفيف من آثار العدوان الغاشم الذي تعرض له القطاع بعد السابع من تشرين الأول وخروج مستشفيات قطاع غزة عن العمل، واصل الأردن دعمه المستمر لأبناء الشعب الفلسطيني وقام بإرسال المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة إلى مدينة خان يونس بسعة استيعابية 41 سريراً، بمختلف الأقسام والعيادات وبسعة 41 حاضنة، تديريها 145 من الفرق والكفاءات الطبية في الخدمات الطبية الملكية، والتي تُجسد سردية أردنية تعبر عن تضامن الشعب الأردني مع الشعب الفلسطيني الشقيق.
ومع تطور الأحداث في الضفة الغربية وتزايد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على أبناء الضفة قامت المملكة وبتوجيهات سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني بتجهز المستشفى الميداني الأردني نابلس/1 وإرساله للأراضي الفلسطينية، لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية والمساهمة في التخفيف من الأعباء عن المستشفيات الفلسطينية.
ومع ازدياد الصراع حدة ووحشية وقيام العدو الإسرائيلي بارتكاب المجازر ضد أبناء شعبنا الأعزل في القطاع وفي ظل شح المساعدات الإغاثية والدوائية والغذائية، عملت القوات المسلحة الأردنية وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين على إرسال مساعدات طبية وإغاثية عن طريق إنشاء جسر جوي من مطار ماركا العسكري إلى مطار العريش في جمهورية مصر الشقيقة، وصل عددها 22 طائرة، تضم مواد طبية وغذائية وإغاثية، بالإضافة إلى تنفيذها لستة إنزالات لمساعدات طبية عاجلة جواً إلى المستشفى الميداني العسكري في مدينة غزة والمستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس بواسطة المظلات.
وتستمر القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي في أداء دورها بمساندة الأشقاء في قطاع غزة وحتى انتهاء العدوان، مجسدةً سردية أردنية تعبر عن تضامن الشعب الأردني مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وانطلاقاً من الالتزام التاريخي للقوات المسلحة في حمل هموم الأمة والدفاع عن قضاياها.
وثمنت لجنتا الصحة في مجلسي الأعيان والنواب و، عبر وكالة الأنباء الأردنية (بترا) توجيهات جلالة الملك وجهوده المستمرة في دعم الأهل في القطاع والضفة الغربية بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية وتقديم العلاج لهم عبر المستشفيات الميدانية العسكرية في الضفة والقطاع.
رئيس لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان الدكتور ياسين الحسبان، قال إن توجيهات جلالة الملك لإنشاء المستشفى الميداني في قطاع غزة؛ جاءت تلبية لاحتياجات الأهل في الضفة والقطاع منذ عام 2009، وما تلاها من مستشفيين ميدانيين آخرين أحدهما في خان يونس في جنوب غزة والآخر في نابلس.
وأشار إلى أن المستشفى الميداني الأول والثاني في قطاع غزة مجهّزان بأحدث التجهيزات والإمكانيات وأفضل التقنيات والمعدات الطبية، والخدمات الطبية فيهما مستمرة، في الوقت الذي توقفت فيه أغلب مستشفيات القطاع عن تقديم الخدمة، أو تعاني من نقص في تقديمها.
وبين أن المستشفيات الميدانية الأردنية تحتوي على كل التخصصات بكوادر متخصصة، إذ يوجد فيها أقسام للطوارئ وللباطنية العامة، والعناية الحثيثة لكل من النساء والرجال على حدة، ومختبرات طبية وصيدليات وأقسام أشعة وتعقيم فيها، فضلا عن 41 وحدة خداج، هي الأولى من نوعها على مستوى المستفيات الميدانية العسكرية في العالم.
وأشار في هذا الصدد إلى متابعة اللجنة الصحية بشكل يومي لتقارير أعمال المستشفيات الميدانية أولا بأول، "وما يصلنا من حجم كبير لحالات الإدخال وعدد العمليات الجراحية فيها،"، مبينا وجود طاقم طبي متخصص في جراحة التجميل وجراحة الأطفال والتخدير والإنعاش وغيرها من التخصصات الطبية، لافتا إلى إيصال ألفي وحدة دم بعناية فائقة إلى القطاع.
وركز على أن اللجنة الصحية في الأعيان تتابع يوميا كل خدمات المستشفيات الميدانية في الضفة وقطاع غزة، "فأهلنا في غزة والضفة هم أهلنا، فهو واجب وطني علينا، فجلالة الملك يدعونا لتقديم كل ما نستطيع تقديمه لأجلهم".
وأكد أن التاريخ لم يشهد كارثة مثلما يحدث الآن في قطاع غزة وما يجري على أرضه من هدم وتدمير وإبادة جماعية وتهجير، وقصف للمستشفيات، يدفع ثمنها غاليا آلاف أرواح الأبرياء.
وركز على أن جلالة الملك حذر من تبعات الظلم في المنابر والمحافل الدولية ووسائل الاعلام، وكان يردد كلمته دائما بأنه "لا يمكن أن تنعم إسرائيل ولا المنطقة بالسلام إلا إذا حصل الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة وغير منقوصة.
بدوره، قال رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية الدكتور محمد الخلايلة، إن ما يجري في فلسطين في غزة، جريمة حرب بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وإن الشعب الفلسطيني يواجه اليوم أربعة حروب شرسة، عسكرية وسياسية وإعلامية وإنسانية.
وأكد أن الأردن يشهد حالة فريدة من نوعها في تناغم الموقفين الرسمي والشعبي بقيادة جلالة الملك الداعي لوقف العدوان على غزة.
وأشار إلى أن جلالة الملك قاد وما يزال جهودا دبلوماسية كبيرة لمساندة صمود الشعب الفلسطيني وتوضيح الحقائق للعالم لوقف هذا العدوان الغاشم وليكون هناك حل سياسي لكل ما يجري وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ومستعجل.
وبين أن جهود جلالة الملك وجلالة الملكة رانيا العبد الله، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، أسهمت بشكل كبير وفعال في تغيير الصورة لدى المُجتمع الغربي عما يحدث في غزة من قتل وتشريد وتدمير وإبادة وتطهير عرقي، فضلًا عن إيصال الصوت الفلسطيني قطاع غزة بشكل خاص إلى مُعظم دول العالم.
وأشار إلى جهود جلالة الملك لوقف الحرب على غزة بدأت من منذ اللحظات الأولى للعدوان الغاشم، فضلا عن توجيهات من جلالته، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإرسال المستشفيات الميدانية استمرارا لجهود الأردن في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى ومصابي العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأكد أن موقف الأردن الصلب يأتي من صلابة ومتانة جبهته الداخلية ووحدة الصف خلف جلالة الملك.
--(بترا)

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