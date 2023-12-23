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تراجع التعليم.. وآليات الخروج

12/23/2023 2:22:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. إبراهيم بدران أظهرت نتائج الامتحانات الدولية المعروفة باسم بيزا PEZA للعام 2023 التي شاركت فيها 81 دولة، موقعاً متأخراً للأردن، إذ كان ترتيبه 77 بعد أن كان يحتل في الأعوام الماضية موقعاً وسطيا بين الدول المتقدمة. وحصل الأردن على علامة 361، في حين حصلت الدولة الأولى في العالم، سنغافورة، على 573. وفي لقائه مع مجموعة من الإعلاميين، عزا الدكتور عزمي محافظة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، تراجع الأردن في التعليم، الى كورونا، كسبب رئيسي، ثم أضاف بعدها أسبابا أخرى، في مقدمتها غياب تأهيل المعلم، والبيئة المدرسية، وضعف الطلبة عن الاستيعاب بما يعرف“بفقر التعلم”، وهو إخفاق الطالب في سن العاشرة أو الصف الرابع في قراءة واستيعاب صفحة مكتوبة ثم التعبير عما استوعبه كتابة. حيث تعمق“فقر التعلم” لدينا ليصبح“دليل فقر التعلم” 60% بعد أن كان 52 % قبل جائحة كورونا. في حين كان المعدل العربي لفقر التعلم قبل كورونا 48 % وأصبح اليوم 52 %، أما المعدل العالمي فقد كان 57 % قبل جائحة كورونا وارتفع إلى 70 % العام 2023.
كما أشار الوزير، في لقائه الإعلامي، الى أن أسبابا أخرى عديدة أدت الى تراجع التعليم، مثل ازدحام المدارس، والغرف الصفية في العديد من المدارس، وخاصة في المدن والبلدات الكبيرة، إضافة الى نظام الفترتين في التدريس والذي لجأت اليه الوزارة لمواجهة الأعداد الكبيرة من الطلبة، بما في ذلك أبناء وبنات اللاجئين والذين يتجاوزون 220 ألف طالب وطالبة.
وهنا، لا بد من الإشارة الى النقاط الآتية: أولا: إن جائحة كورونا أثرت سلباً على جميع دول العالم من دون استثناء، إلا أن الدول النامية، وخاصة متوسطة ومتدنية الدخل، كان تأثرها كبيراً. وهذا يستدعي أن يحافظ الأردن على ترتيبه بين الدول حتى لو تغيرت الأرقام. ثانياً: إن المعلم يمثل الركن الأساسي في التعليم، وتليه الإدارة المدرسية. ودون تأهيل مهني مؤسسي للمعلم يمتد لتسعة أشهر على الأقل، لا يمكن الوصول الى التأهيل المطلوب، وهو ما نفتقده في بلدنا منذ أكثر من 30 سنة. إن التأهيل السريع للمعلم لمدة أسبوع أو أسبوعين أو حتى 4 أسابيع لا يحل المشكلة ولا ينقل المعلم من مرحلة مهنية الى أخرى.ثالثاً: إن الأعداد الكبيرة من المعلمين (ما يقرب من 100 ألف معلم) تستدعي أن يكون في كل“مديرية تعليم” مركز متخصص لتأهيل المعلمين يشارك فيه تربويون خبراء من الميدان، إضافة الى أكاديميين متخصصين في التربية والتعليم. (ولدينا 42 مديرية تربية وتعليم). ومثل هذا المركز يمكن أن يكون قريبا من مبنى المديرية أو في إحدى الجامعات أو الكليات القريبة. ولكن تكون إدارته وبرامجه مستقلة ومركزة على التأهيل التربوي العملي. رابعاً: أن يكون الدبلوم التأهيلي شرطاً لقبول المعلمين الجدد والذين لا يقل عددهم عادة عن 4 آلاف معلم سنوياً لمواجهة الزيادة المطردة في أعداد الطلاب وفي تقاعدات واستقالات المعلمين العاملين. خامساً: يلتحق المعلمون العاملون من دون تأهيل مهني في مراكز تأهيل المعلمين خلال العطلة الصيفية، وعلى مدى سنتين أو ثلاث سنوات. كما تعمل مراكز التأهيل على إثراء معارف وخبرات المعلمين العاملين من خلال دورات متواصلة تكون شرطا لترقية المعلمين بدلا من الاكتفاء بالأقدمية. سادسا: تمكين المعلم من استعادة مكانته الاجتماعية من خلال تحسين ظروفه المعيشية بإنشاء صناديق الادخار والاستثمار والإسكانات الخاصة بالمعلمين وإعطاء خصومات في النقل و الكهرباء والشركات الكبرى و غير ذلك الكثير. سابعا: استعادة المعلم مكانته المعنوية من خلال جهود الإعلام والثقافة والشباب والمثقفين والكتاب. ثامنا: ضرورة تحسين البيئة المدرسية في جوانبها المادية والإدارية والتعليمية والنفسية والتحول نحو المدارس الخضراء المفتوحة حتى تصبح المدرسة نقطة جذب للطالب. تاسعاً: الاهتمام الجاد بالرياضة والفنون (على أنواعها) وأن ينظر إليها كجزء من العملية التربوية وليس نشاطا هامشيا. عاشرا: إن“فقر التعلم” يعود الى أسباب رئيسية أربعة؛ المعلم غير المؤهل مهنيا، والبيئة المدرسية غير الجاذبة أو الطاردة، والمناهج الضعيفة، وضعف اللغة العربية لدى الطلبة، وعدم الاهتمام باللغة باعتبارها“تحصيل حاصل” أو مجرد نحو وإعراب وغير ذلك من المداخل التبسيطية. وهذا يستدعي، وانطلاقاً من مبدأ أن اللغة هي فضاء التفكير والتحليل والعلم والتكنولوجيا والإبداع وليس مجرد تواصل بين الأشخاص، فلا بد من إعطاء اللغة العربية اهتماما خاصا ومضاعفاً بسبب انتشار العامية من جهة، والتواصل الاجتماعي والإعلامي المشوش من جهة ثانية.
وحسب ما أكده وزير التربية والتعليم، فإن الفاقد التعليمي لدينا يقترب من 3 سنوات. وهذا يعني أن ثلاث سنوات من التعليم في المدارس قد ذهبت هباء وخسرها الطالب. وقد يبدو الرقم للبعض عاديا. ولكن القيمة المعرفية والاقتصادية لهذا الفاقد ضخمة وتتجاوز 1500 مليون دينار. وهي المبالغ التي تم استثمارها في التعليم، ولكنه، أي التعليم، ضاع أو غدا مفقوداً. هذا إضافة الى القيمة الاجتماعية والإنسانية الكبيرة للفاقد التعليمي. إن المشكلة المعقدة تتمثل في أن“فقر التعلم” و”الفاقد التعليمي” إذا لم يتم تعويضهما وإصلاحهما في أقرب وقت بالنسبة للطالب، فإنهما ينتقلان معه الى السنوات التالية سواء في المدرسة أو الجامعة أو حتى الوظيفة بعد التحاقه بالعمل. فيؤدي ذلك الى مزيد من الخسائر وإلى تراجع نوعية القوى البشرية التي تعمل في القطاعات المختلفة. كل ذلك يبرر أن تخصص الدولة موازنة إضافية للتعليم لا تقل عن 100 مليون دينار سنوياً يتم توظيفها في إنشاء مراكز تأهيل المعلمين، وتحسين البيئة المدرسية، والارتقاء في البنية التحتية والنشاطات اللامنهجية. إن امتحانات البيزا هي من أفضل الأدوات لتقييم فاعلية النظام التربوي. ومن هنا فلا بد أن تؤخذ النتائج بكل الجدية اللازمة، وأن يستقر في عقل الإدارة الرسمية أن إصلاح التعليم عملية طويلة الأمد (12 إلى 15 سنة) ومكلفة. فلا ينفع معها النفس القصير والمجانية والتسرع في النتائج. كما أن التغاضي عن الإصلاح والتغيير المطلوب هرباً من نفقات إضافية، يحمل معه خسائر مضاعفة بعشرات المرات تتمثل في ضعف المنتجات والتعليمية واختفاء التميّز الذي عرفت به الكوادر الأردنية، وغياب الإبداع الذي يمثل قطار المستقبل.

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